Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026: resultados y clasificación general de este 10 de julio

El ciclista mexicano se mantiene en el tercer lugar de la clasificación general y sigue el líder de los jóvenes con el maillot blanco

Isaac del Toro concluyó la etapa 7 del Tour de Francia 2026 dentro del grupo principal, en una jornada definida por el sprint y ganada por Tim Merlier, quien detuvo el cronómetro en 3 horas, 44 minutos y 20 segundos. Søren Wærenskjold y Biniam Girmay completaron los primeros tres lugares, mientras que los favoritos a la clasificación general terminaron con el mismo tiempo y sin cambios entre las primeras posiciones.

Después de la actividad de este viernes 10 de julio, Del Toro se mantiene en el tercer puesto de la clasificación general, con un acumulado de 24 horas, 59 minutos y 44 segundos. El ciclista mexicano está a 3 minutos y 27 segundos del líder Tadej Pogacar y a 45 segundos de Jonas Vingegaard, quien ocupa la segunda posición. Además, el integrante del UAE Team Emirates XRG conserva el liderato de los jóvenes, con siete segundos de ventaja sobre Juan Ayuso.

Etapa 7 del Tour de Francia 2026: ¿Quién ganó el recorrido Hagetmau – Bordeaux?

Tim Merlier ganó la jornada con un tiempo de 3 horas, 44 minutos y 20 segundos. Los primeros 10 corredores cruzaron la meta con el mismo registro, mientras que las bonificaciones marcaron la diferencia entre los tres primeros lugares.

Puesto Corredor Equipo Tiempo Diferencia Bonificación 1 Tim Merlier Soudal Quick-Step 03h 44′ 20” — 10 segundos 2 Søren Wærenskjold Uno-X Mobility 03h 44′ 20” — 6 segundos 3 Biniam Girmay NSN Cycling Team 03h 44′ 20” — 4 segundos 4 M. Kanter XDS Astana Team 03h 44′ 20” — — 5 J. Philipsen Alpecin-Premier Tech 03h 44′ 20” — — 6 P. Bauhaus Bahrain Victorious 03h 44′ 20” — — 7 H. Artz Lotto Intermarché 03h 44′ 20” — — 8 D. Godon Netcompany Ineos Cycling Team 03h 44′ 20” — — 9 M. Pedersen Lidl-Trek 03h 44′ 20” — — 10 T. Van Asbroeck NSN Cycling Team 03h 44′ 20” — —

Clasificación general del Tour de Francia 2026, al momento: etapa 7

Tadej Pogacar se mantiene como líder de la clasificación general con un tiempo acumulado de 24 horas, 56 minutos y 17 segundos. Jonas Vingegaard ocupa el segundo lugar, mientras que el mexicano Isaac del Toro aparece en la tercera posición, a 3 minutos y 27 segundos del primer puesto.

Puesto Corredor Equipo Tiempo Diferencia Bonificación 1 Tadej Pogacar UAE Team Emirates XRG 24h 56′ 17” — 26 segundos 2 Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike 24h 58′ 59” + 02′ 42” 12 segundos 3 Isaac del Toro UAE Team Emirates XRG 24h 59′ 44” + 03′ 27” 14 segundos 4 Remco Evenepoel Red Bull-Bora-Hansgrohe 24h 59′ 47” + 03′ 30” 4 segundos 5 Juan Ayuso Lidl-Trek 24h 59′ 51” + 03′ 34” — 6 Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team 25h 00′ 12” + 03′ 55” — 7 Florian Lipowitz Red Bull-Bora-Hansgrohe 25h 00′ 17” + 04′ 00” — 8 Lenny Martinez Bahrain Victorious 25h 00′ 38” + 04′ 21” — 9 Mattias Skjelmose Lidl-Trek 25h 01′ 14” + 04′ 57” — 10 Mathias Vacek Lidl-Trek 25h 03′ 27” + 07′ 10” —

Isaac de Toro en el Tour de Francia 2026: ¿Quién es el líder de los jóvenes y cómo quedó el ciclista mexicano en la etapa 7?

Por su parte, Isaac del Toro encabeza la clasificación de los jóvenes con un tiempo acumulado de 24 horas, 59 minutos y 44 segundos. El mexicano mantiene una ventaja de siete segundos sobre Juan Ayuso y de 28 segundos respecto a Paul Seixas.

Puesto Corredor Equipo Tiempo Diferencia Bonificación 1 Isaac del Toro UAE Team Emirates XRG 24h 59′ 44” — 14 segundos 2 Juan Ayuso Lidl-Trek 24h 59′ 51” + 00′ 07” — 3 Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team 25h 00′ 12” + 00′ 28” — 4 Lenny Martinez Bahrain Victorious 25h 00′ 38” + 00′ 54” — 5 Mathias Vacek Lidl-Trek 25h 03′ 27” + 03′ 43” —

¿A qué hora inicia la etapa 8 del Tour de Francia 2026?

La etapa 8 del Tour de Francia 2026 se disputará el sábado 11 de julio, con salida neutralizada desde Périgueux a las 13:15 horas de Francia, lo que corresponde a las 05:15 horas, tiempo del centro de México. La jornada tendrá como destino Bergerac y contará con un recorrido de 180.4 kilómetros.

El perfil presenta un trazado mayormente plano por el departamento de Dordoña, aunque los ciclistas deberán superar dos ascensos de cuarta categoría. Por las características de la ruta, los equipos con velocistas tendrán una nueva oportunidad para buscar el triunfo en una llegada definida por el esprint.

Tour de Francia 2026 en vivo: ¿Dónde ver y quién transmite las carreras de Isaac del Toro?

Las 21 etapas del Tour de Francia 2026 pueden seguirse en México a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+, donde se transmite la actividad de Isaac del Toro y del resto de los ciclistas que forman parte del pelotón.

Claro Sports también ofrecerá los mejores momentos y resúmenes de cada jornada para quienes no puedan seguir las competencias durante la madrugada o la mañana. En Colombia, la cobertura está disponible mediante Caracol Televisión, Canal RCN y ESPN, con opciones en televisión abierta y de paga para acompañar el desarrollo de la carrera.

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