España vs Bélgica: resumen, goles y resultado de los cuartos de final, Mundial 2026

España busca mantener su invicto defensivo ante una Bélgica revitalizada en Los Ángeles por un boleto a las semifinales del Mundial 2026

España lo gana en el descuento | Reuters

España está en las semifinales del Mundial 2026. La selección dirigida por Luis de la Fuente derrotó 2-1 a Bélgica en el Estadio Los Ángeles para mantener vivo el sueño de conquistar su segunda Copa del Mundo y ahora enfrentará a Francia por un lugar en la gran final.

Fabián Ruiz abrió el marcador, Charles De Ketelaere empató antes del descanso y, cuando el encuentro parecía encaminado al tiempo extra, Mikel Merino volvió a aparecer como el héroe de La Roja con otro gol decisivo en los minutos finales.

Desde el inicio, España impuso las condiciones con una presión alta, largas posesiones y un dominio absoluto del mediocampo encabezado por Rodri. Bélgica apenas encontraba espacios para salir de su propio campo y dependía de las intervenciones de Thibaut Courtois para mantenerse con vida. El arquero belga respondió con varias atajadas de gran nivel, pero al minuto 29 no pudo evitar que Ruiz aprovechara un rebote tras un disparo de Dani Olmo para empujar el 1-0.

Sin embargo, en prácticamente la única llegada clara de los Diablos Rojos durante la primera mitad, Timothy Castagne envió un centro preciso que De Ketelaere convirtió en el empate al anticiparse a Pau Cubarsí, terminando además con la racha de España sin recibir gol en el torneo.

El partido cambió por completo al minuto 65, cuando Courtois sintió una molestia muscular y ya no pudo continuar. El guardameta abandonó el terreno de juego entre lágrimas, dejando su lugar a Senne Lammens. España mantuvo el asedio y Luis de la Fuente movió el banquillo con los ingresos de Pedri, Ferran Torres, Nico Williams y, finalmente, Mikel Merino.

La apuesta volvió a darle resultado al seleccionador español: al minuto 87, Lammens dejó un rechace corto dentro del área y Merino apareció para empujar el balón al fondo de la red, firmando otro gol decisivo después del que marcó frente a Portugal en los octavos de final.

¡SE ACABÓ! España mantuvo el dominio durante toda la segunda parte, monopolizando la posesión y encerrando a Bélgica en su propio campo. Thibaut Courtois sostuvo el empate con varias atajadas hasta que una lesión lo obligó a abandonar el partido, dejando su lugar a Senne Lammens. Cuando el tiempo extra parecía inevitable, Mikel Merino volvió a aparecer como el héroe de La Roja al aprovechar un rechace del arquero suplente y marcar al minuto 87 el 2-1 definitivo. Bélgica buscó una última reacción, pero España resistió la presión y selló su pase a las semifinales del Mundial 2026. España 2-1 Bélgica | Minuto 90 | Le quedan segundos al partido y España hace lo que mejor sabe hacer. Controlan la pelota, la mueven de lado a lado y esperan el silbatazo final. España 2-1 Bélgica | Minuto 90 | Centro al área que busca a Lukaku. Simon sale y recibe una falta del delantero. España 2-1 Bélgica | Minuto 90 | Axel Witsel ve la tarjeta amarilla por una fuerte entrada sobre Rodri. Se le acaba el tiempo a los Diablos Rojos. España 2-1 Bélgica | Minuto 90 | ¿QUÉ HACE SIMÓN? Bélgica estuvo cerca del segundo. Saelemaekers apareció por la banda izquierda y Unai Simón salió a achicar hasta casi fuera del área. El belga se quitó al arquero con facilidad y mandó un centro que España despejó de milagro con una chilena antes de que llegara el remate. España 2-1 Bélgica | Minuto 90 | Se agregan siete minutos a la segunda parte. El error de Lammens y el alma de delantero de Merino tienen a España con un pie en semifinales, donde ya espera Francia. ¡GOOOOOOOOOOL DE MIKEL MERINO! España 2-1 Bélgica | Minuto 87 | Otra vez Merino. El jugador del Arsenal aprovecha un mal rechace de Lammens y empuja la pelota hacia la red para darle la ventaja a España. Segundo gol agónico que le da Merino a La Roja en esta Copa del Mundo. España 1-1 Bélgica | Minuto 85 | Luis de la Fuente saca el arma secreta. Mikel Merino, que anotó el gol de la victoria en el descuento ante Portugal, entra al partido por Dani Olmo. España 1-1 Bélgica | Minuto 85 | Kevin de Bruyne recibe la segunda amarilla del partido y sale de la cancha para dar ingreso a Salemaekers. España 1-1 Bélgica | Minuto 83 | Pelota perfecta para Lamine Yamal. Un pase filtrado elevado cuando ya le había ganado la carrera a Seys y con la posibilidad de dejarlo mano a mano frente a Lammens, pero no logra controlar el balón y el arquero belga se queda con la pelota. España 1-1 Bélgica | Minuto 83 | Bélgica prepara su último cambio. Se prepara Alexis Saelemaekers para entrar al partido. España 1-1 Bélgica | Minuto 81 | Lamine intenta un centro peligroso, pero Seys se mantiene atento e intercepta el balón. Le quedan ocho minutos a La Roja para evitar el tiempo extra. Circulan la pelota con paciencia, pero sigue sin encontrar espacios. España 1-1 Bélgica | Minuto 80 | Kevin De Bruyne se duele y se sienta sobre el césped, por lo que el partido se detiene. Sin embargo, el capitán belga se pone de pie antes del ingreso de las asistencias médicas. A Rudi Garcia le queda un solo cambio disponible antes de un posible tiempo extra. España 1-1 Bélgica | Minuto 79 | Nico Williams a la cancha. El extremo del Athletic Club ha estado fuera gran parte del torneo por lesión, pero recibe la confianza del entrenador para ocupar la banda izquierda en los minutos finales. España 1-1 Bélgica | Minuto 78 | Se juntan los blaugranas. Ferran, Olmo y Yamal enlazan una brillante serie de pases de primera intención y con constantes movimientos, pero el último servicio vuelve a ser interceptado justo cuando dejaba a Yamal mano a mano frente a Lammens. España 1-1 Bélgica | Minuto 76 | Yamal habilita con un tacón a Pedro Porro, la diagonal del lateral es interceptada por Raskin, que recibe una falta en el intento de contragolpe. Respiro para los Diablos Rojos. España 1-1 Bélgica | Minuto 75 | La pelota ya no pasa del medio campo. Todo el partido se juega en territorio belga, pero sin avisos de peligro para Lammens hasta el momento. España 1-1 Bélgica | Minuto 73 | España aumenta las revoluciones con centros constantes al área. Ferran Torres y Mikel Oyarzabal esperan con la marca muy apretada de la zaga belga, que resiste cada envío. Dani Olmo se mueve en los linderos del área buscando recibir de espaldas. España 1-1 Bélgica | Minuto 71 | La lesión de Thibaut Courtois es un golpe durísimo para Bélgica. El arquero no puede contener el llanto mientras permanece en el banquillo, consciente de lo que significa perderse este momento. Ahora, toda la responsabilidad recae sobre Senne Lammens, quien ha demostrado estar a la altura con grandes actuaciones en la Premier League. España 1-1 Bélgica | Minuto 69 | Malas noticias para Bélgica. Thibaut Courtois no puede continuar por una lesión y abandona el terreno de juego entre lágrimas. Rudi Garcia envía al campo a Senne Lammens, guardameta del Manchester United, para afrontar el tramo decisivo del partido. España 1-1 Bélgica | Minuto 66 | Nos vamos a la pausa de hidratación. Courtois abandona la cancha trotando para recibir la asistencia. ¡Problemas para Bélgica! España 1-1 Bélgica | Minuto 65 | Thibaut Courtois se deja caer al césped y llama a las asistencias médicas por un problema en el muslo. Michael Oliver detiene el partido. La estrategia de llevar el partido al alargue y los penales depende mucho del arquero madridista. España 1-1 Bélgica | Minuto 64 | España insiste con el toque y la circulación de balón, buscando profundidad por las bandas y entre líneas, pero el segundo gol sigue resistiéndose. España 1-1 Bélgica | Minuto 62 | ¡Otra vez Courtois! Lamine Yamal, cada vez más protagonista, habilita a un compañero por la banda derecha, quien saca un disparo con poco ángulo. Thibaut Courtois reacciona con otra gran atajada y envía el balón a tiro de esquina. España 1-1 Bélgica | Minuto 61 | Gran contragolpe de Bélgica que termina con un centro al área y un rechace de la defensa española que los belgas reclaman por una posible mano. Oliver deja seguir la jugada y, en el rebote, Seys saca un disparo que termina directamente en las manos de Unai Simón. España 1-1 Bélgica | Minuto 61 | Lamine Yamal prueba con otro disparo de media distancia, pero Thibaut Courtois reacciona a tiempo para rechazar el balón. España 1-1 Bélgica | Minuto 60 | Romelu Lukaku toma la punta de ataque, mientras Charles De Ketelaere retrasa su posición para formar la línea de mediapuntas junto a Kevin De Bruyne y Jérémy Doku. España 1-1 Bélgica | Minuto 59 | Tres cambios para Bélgica. Abandonan Trossard, Vanaken, y De Cuyper. Entran Seys, Lukaku y Witsel. España 1-1 Bélgica | Minuto 58 | La Roja ataca a toda velocidad con Dani Olmo, pero el repliegue de los Diablos Rojos es muy bueno. Cierran todos los espacios y obligan al del Barcelona a tocar hacia atrás. España 1-1 Bélgica | Minuto 57 | España manda un centro y Coutrois rechaza bien de puños. Romelu Lukaku y Joaquín Seys también se preparan para entrar España 1-1 Bélgica | Minuto 56 | Axel Witsel se prepara para entrar al partido. El agente libre de 37 años debutó con la selección en marzo de 2008. España 1-1 Bélgica | Minuto 55 | Dos cambios para España. Abandonan Fabián y Alex Baena, entran Pedri y Ferran Torres. ¡¡¡Se acerca Bélgica!!! España 1-1 Bélgica | Minuto 54 | Gran jugada de Bélgica encabezada por Jérémy Doku, que aparece por ambas bandas. El extremo hace una pared para llegar a línea de fondo dentro del área, pero la defensa rechaza su diagonal. El rebote cae a Hans Vanaken, quien remata de primera intención, aunque el disparo se estrella en un costado de la defensa española. España 1-1 Bélgica | Minuto 52 | Se preparan Pedri y Ferran Torres para entrar al partido. España domina, pero no ha tenido muchas ocasiones claras de gol. España 1-1 Bélgica | Minuto 52 | Disparo de Lamine Yamal que se va desviado a tiro de esquina. Tras el córner, Olmo agarra el rebote e intenta sorprender de larga distancia pero la manda muy por encima del larguero. España 1-1 Bélgica | Minuto 51 | España mueve la pelota de lado a lado, buscando los espacios entre la defensa de Bélgica. Regresan a su posesión dominante. España 1-1 Bélgica | Minuto 50 | Falta ofensiva y Bélgica desperdicia la ocasión desde el córner España 1-1 Bélgica | Minuto 49 | Jérémy Doku desborda por la banda derecha entre dos defensores españoles y gana un tiro de esquina para Bélgica. España 1-1 Bélgica | Minuto 48 | Pelota filtrada de Cubarsí para Yamal que lo deja mano a mano. Courtois achica y ataja el disparo del español, pero la jugada se anula por un milimétrico fuera de juego. España 1-1 Bélgica | Minuto 47 | Pelota dividida que buscaba a De Ketelaere. Buena reacción del guardameta que sale para interceptar. España 1-1 Bélgica | Minuto 46 | Cucurella recupera en zona de peligro, pero Michael Oliver sanciona una falta. Explota el jugador del Real Madrid con el árbitro inglés. España 1-1 Bélgica | Minuto 45 | ¡Arranca la segunda parte! España ha dominado el desarrollo del partido, pero Bélgica supo aprovechar su única oportunidad. Estadísticas del primer tiempo España fue ampliamente superior durante la primera mitad y reflejó su dominio en la posesión y la generación de juego. La Roja monopolizó el balón, acumuló casi cinco veces más goles esperados que Bélgica y disparó con mucha mayor frecuencia, aunque los Diablos Rojos aprovecharon una de sus pocas llegadas para marcharse al descanso con el empate. Posesión: España 62% | 38% Bélgica

Goles esperados (xG): España 1.08 | 0.18 Bélgica

Ocasiones claras: España 1 | 1 Bélgica

Tiros: España 9 | 2 Bélgica

Paradas: España 0 | 2 Bélgica

Saques de esquina: España 3 | 0 Bélgica

Faltas: España 6 | 6 Bélgica

Pases: España 303 | 184 Bélgica

Entradas: España 8 | 3 Bélgica

Tiros libres: España 6 | 6 Bélgica

Tarjetas amarillas: España 1 | 0 Bélgica Nos vamos al descanso España 1-1 Bélgica | Minuto MT | España dominó gran parte del primer tiempo con el control del balón, que impidió a Bélgica generar peligro durante más de 40 minutos. La Roja encontró recompensa al minuto 29, cuando Fabián Ruiz aprovechó un rebote de Thibaut Courtois para abrir el marcador tras una gran jugada de Lamine Yamal y Dani Olmo. Sin embargo, cuando parecía que los españoles se irían al descanso con ventaja, Bélgica aprovechó prácticamente su primera ocasión clara: Timothy Castagne envió un centro preciso y Charles De Ketelaere anticipó a Pau Cubarsí para marcar el 1-1 al 41, rompiendo el invicto defensivo de España en el Mundial 2026. El empate deja abierta una eliminatoria que había sido controlada por La Roja, pero que cambió por completo tras la reacción belga antes del descanso. España 1-1 Bélgica | Minuto 45+4 | Jeremy Doku encara a Pedro Porro, pero manda un centro sin peligro que se va a saque de meta para Unai Simón. Parece que nos iremos empatados al descanso. España 1-1 Bélgica | Minuto 45+3 | ¡CUIDADO! Fuerte choque entre Mikel Oyarzabal y Dani Olmo. Choque de cabezas entre dos jugadores que quedan tendidos sobre el césped. El partido se detiene, pero ambos se ponen de pie y podrán continuar sin problemas. España 1-1 Bélgica | Minuto 45+2 | La pelota vuela muy pegada al primer poste, pero Bélgica se salva del peligro. España 1-1 Bélgica | Minuto 45+1 | Tiro de esquina para España. La pelota vuela al área y Kevin de Bruyne rechaza. Será córner otra vez. España 1-1 Bélgica | Minuto 44 | Se agregan cinco minutos a la primera parte. España 1-1 Bélgica | Minuto 42 | Tarjeta amarilla para Pau Cubarsí. El defensor del Barcelona jala a De Buryne desde el suelo y es el primer amonestado de la tarde. ¡BÉLGICA EMPATA EL PARTIDO! España 1-1 Bélgica | Minuto 41 | ¡SE ACABÓ LA RACHA! Charles De Ketelaere rompió el muro español. Tras una circulación rápida y precisa, Timothy Castagne envió un centro al área. El delantero belga anticipó a Pau Cubarsí para conectar el remate y vencer a Unai Simón. Es el primer gol que recibe España en el Mundial 2026 y el primero que encaja La Roja en una Copa del Mundo desde la fase de grupos de Qatar 2022. España 1-0 Bélgica | Minuto 40 | ¡YAMAAAAAL! Gran recorte hacia el centro del extremo del Barcelona, que le cambió la jugada a Courtois y sacó un disparo al primer poste. El balón pasó apenas desviado y se fue rozando el poste. España 1-0 Bélgica | Minuto 38 | La estructura defensiva de España está anulando a Bélgica. Los de Rudi Garcia necesitan atacar en transición para encontrar espacios, porque cada vez que intentan elaborar la jugada, La Roja se reorganiza de inmediato y cierra todos los caminos hacia el área. Muy poco de Bélgica al momento. España 1-0 Bélgica | Minuto 36 | ¡España toca con calidad! Dani Olmo y Mikel Oyarzabal armaron una gran combinación de paredes, pero la jugada se rompió en el último toque, cuando el delantero de la Real Sociedad intentó asistir de tacón al mediapunta del Barcelona. España 1-0 Bélgica | Minuto 34 | Ya calientan todos los suplentes de Bélgica. España ha controlado el partido en Los Ángeles. ¡COURTOOOOOOOOIS! España 1-0 Bélgica | Minuto 33 | ¡Courtois evita el segundo! Lamine Yamal buscó sorprender con un disparo colocado al segundo poste, pero el arquero del Real Madrid reaccionó con una gran atajada abajo para mantener con vida a Bélgica. España 1-0 Bélgica | Minuto 33 | ¡Tiro libre muy peligroso para España! Lamine Yamal fue derribado justo en la media luna del área y Michael Oliver señaló la falta. La Roja tiene una oportunidad inmejorable para ampliar la ventaja con un disparo directo. España 1-0 Bélgica | Minuto 31 | Bélgica ya está en desventaja y está obligada a reaccionar. Hasta el momento, los Diablos Rojos no han conseguido inquietar a Unai Simón ni generar una ocasión clara de peligro. ¡GOOOOOOOOOOL DE ESPAÑA! España 1-0 Bélgica | Minuto 29 | ¡FABIÁN RUIZ ADELANTA A LA ROJA! Gran combinación por la banda derecha. Lamine Yamal llegó hasta la línea de fondo y sirvió una diagonal para Dani Olmo, cuyo disparo fue desviado con una gran atajada de Thibaut Courtois. Sin embargo, el rebote quedó servido para Fabián Ruiz, que apareció sin marca para empujar el balón al fondo de la red y firmar el 1-0. España 0-0 Bélgica | Minuto 27 | Bélgica recupera y arma una posesión larga. Sin embargo, cuando le dan tiempo a España de acomodarse atrás, es imposible generar peligro. España 0-0 Bélgica | Minuto 26 | Reanuda el partido, España regresa inmediatamente a controlar la posesión. Bélgica espera su momento para encontrar mal parado al equipo de Luis de la Fuente. España 0-0 Bélgica | Minuto 23 | Nos vamos a la pausa de hidratación. España 0-0 Bélgica | Minuto 20 | ¡YAMAAAAAL! El jugador del Barcelona recorta hacia adentro y busca la marca de la casa, disparo de zurda a segundo poste que se va desviado para saque de meta España 0-0 Bélgica | Minuto 18 | España tiene la iniciativa del partido, y los espacios aparecen poco a poco, falta el último pase para poner en aprietos a Courtois. España 0-0 Bélgica | Minuto 16 | El partido entra en un ritmo de ida y vuelta. España y Bélgica aceleran cada transición, pero las defensas se mantienen firmes y cierran los espacios entre líneas. Por ahora, sigue sin aparecer una ocasión clara de gol. España 0-0 Bélgica | Minuto 14 | ¡Responde Bélgica al contragolpe! Jérémy Doku recorrió toda la cancha por la banda izquierda antes de habilitar a Leandro Trossard dentro del área. El atacante del Arsenal recortó hacia el centro para buscar el disparo, pero Marc Cucurella llegó a tiempo para bloquear el remate. ¡Querían penal! España 0-0 Bélgica | Minuto 12 | Álex Baena atacó el espacio con una gran diagonal, recibió un pase filtrado dentro del área y su disparo impactó en el brazo de su marcador. Los jugadores españoles pidieron la pena máxima, pero Michael Oliver consideró que no había infracción y dejó seguir la jugada. España 0-0 Bélgica | Minuto 11 | Bélgica está completamente replegada en su campo. Rodri maneja el ritmo desde el mediocampo, pero cada intento de España por filtrar un pase entre líneas encuentra una presión inmediata, obligando a La Roja a reiniciar la jugada España 0-0 Bélgica | Minuto 9 | Centro al área que provoca una serie de rebotes, Fabián Ruiz recoge el rechace y vuelve a poner el balón al centro, donde Rodri saca un potente disparo que termina bloqueando la defensa belga antes de llegar a la portería. España 0-0 Bélgica | Minuto 8 | Falta peligrosa para España. Trossard derriba a Lamine Yamal por banda izquierda y regala un tiro libre en el borde del área. España 0-0 Bélgica | Minuto 6 | Maxim de Cuyper está encima de Lamine Yamal, no tiene espacios para recibir el balón ni encarar con comodidad. España 0-0 Bélgica | Minuto 5 | Cuando España pierde el balón, lo recupera casi de inmediato gracias al dominio de su mediocampo. La Roja controla el ritmo del partido ante las ausencias de Onana y Tielemans, aunque todavía no consigue generar peligro en el área de Thibaut Courtois. España 0-0 Bélgica | Minuto 4 | España comienza a imponer condiciones con posesiones largas y mueve el balón de lado a lado en busca de encontrar espacios entre las líneas de Bélgica. España 0-0 Bélgica | Minuto 2 | España aprovecha la presión alta para ponerle verticalidad a su juego. Cucurella y Baena se combinan por la izquierda, pero la jugada se anula posición adelantada. España 0-0 Bélgica | Minuto 1 | España se pone a mover la pelota cerca del área de Unai Simón. Bélgica presiona muy elevada, intentando sofocar la salida de La Roja. España 0-0 Bélgica | Minuto 1 | ¡Ya rueda la pelota en Los Ángeles!. España viste con su tradicional camiseta roja, mientras que Bélgica viste su uniforme alternativo, camiseta azul celeste con detalles en negro y rosa. Michael Oliver, el árbitro del partido La FIFA designó al inglés Michael Oliver para dirigir el duelo entre España y Bélgica en los cuartos de final del Mundial 2026. Árbitro internacional desde 2012 y habitual en la Premier League y la UEFA Champions League. En su historial con la selección española suma siete partidos oficiales, con un balance de cuatro victorias y tres empates para La Roja, mientras que estará acompañado por sus compatriotas Stuart Burt y James Mainwaring como asistentes, con Jarred Gillett a cargo del VAR. ¡Alarmas para Bélgica! El capitán de los Red Devils, Youri Tielemans, sufrió una molestia en el calentamiento y no estará disponible para el partido. Hans Vanaken toma su lugar en el once titular. Con esto, Rudi García no contará con ninguno de sus dos centrocampistas titulares para enfrentar a España. Following an injury during the warm-up, Youri Tielemans is replaced in the starting XI by Hans Vanaken. 🔄 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) July 10, 2026 Últimos resultados entre España y Bélgica España y Bélgica se han enfrentado 23 veces a lo largo de la historia, con un claro dominio de La Roja. El balance favorece a los españoles con 12 victorias, por 6 triunfos de Bélgica y 5 empates. Además del historial general, España también llega con ventaja en los antecedentes recientes, ya que ha ganado nueve de los últimos once enfrentamientos entre ambas selecciones La estadística pinta favorable para La Furia… pic.twitter.com/HxCKvRLR1D — Claro Sports (@ClaroSports) July 10, 2026 Alineación confirmada de Bélgica: Regresan Doku y De Bruyne Después de ser reservados en el partido contra Estados Unidos, Kevin De Bruyne y Jérémy Doku regresan al once titular de Bélgica para el duelo ante España. Rudi Garcia recupera así a dos de sus futbolistas más desequilibrantes en busca de potenciar el ataque desde el inicio, con De Bruyne como organizador detrás del tridente ofensivo y Doku aportando velocidad y desborde por la banda izquierda para acompañar a Leandro Trossard y Charles De Ketelaere. Bélgica: Thibaut Courtois; Maxim de Cuyper, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Timothy Castagne; Youri Tielemans, Nicolas Raskin; Kevin de Bruyne; Leandro Trossard, Jeremy Doku, Charles de Ketelaere Fresh off the press: our XI. 📰 #SelectedByPwC #ESPBEL pic.twitter.com/7Du1sNZ4CL — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) July 10, 2026 Alineación confirmada de España: Pedri, a la banca ¡Sorpresa en el once de España! Luis de la Fuente sorprendió con su alineación para los cuartos de final al dejar a Pedri en el banquillo por primera vez en la fase de eliminación directa. En su lugar apostó por Fabián Ruiz para acompañar a Rodri en el mediocampo, mientras Dani Olmo mantiene su rol como enlace ofensivo detrás de Mikel Oyarzabal. España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Alex Baena 🚨 OFICIAL | Nuestro once ante Bélgica.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/XgspP4mfVq — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 10, 2026 España va por Bélgica y Dani Olmo marca el objetivo: “Queremos ganar el Mundial” Dani Olmo compareció ante los medios en Los Ángeles, en la previa del partido entre España y Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026. El futbolista del Barcelona habló sobre el momento de la selección, el cruce ante el equipo belga, la racha invicta del conjunto español y el antecedente histórico de que España solo superó esta ronda en Sudáfrica 2010, cuando terminó como campeona del mundo. “Al final nuestro objetivo no es solo pasar cuartos, sino ganar el Mundial y para eso tenemos que ganar todo y el primer paso es, evidentemente, el siguiente contra Bélgica ahora mismo” Dani Olmo en conferencia de prensa previo al España vs Bélgica | Reuters El arma secreta de Bélgica que pone a prueba la imbatibilidad de España en el Mundial España llega a los cuartos de final del Mundial 2026 con la distinción de ser la mejor defensa del torneo gracias a los cinco partidos consecutivos sin recibir gol. Sin embargo, el duelo de España frente a Bélgica en Los Ángeles presenta un desafío distinto. El peligro no estará necesariamente en el once inicial de los Diablos Rojos, sino en el futbolista que espera su oportunidad desde el banquillo: Romelu Lukaku. El delantero de 33 años ha transformado su papel de suplente en una de las historias más sorprendentes de la Copa del Mundo y amenaza con romper el impecable registro defensivo del equipo de Luis de la Fuente. Romelu Lukaku Selección De Bélgica | Fran Santiago | Getty Images vía AFP Luis de la Fuente no piensa en Francia El técnico español aseguró que la prioridad del grupo está enfocada únicamente en el duelo ante Bélgica y descartó que el posible cruce de semifinales ante Francia sea un tema dentro del vestidor. “Solo está en nuestra cabeza el partido ante Bélgica, como aficionados podemos hablar de ello, pero como profesionales no. Sí nos ha dado tiempo de verlo y creo que ha sido superior Francia ante Marruecos. Nuestras sensaciones son buenas, de un equipo que mejora partido a partido. Estamos preparados para un partido que va a ser durísimo”, comentó: “En nuestra cabeza solo está el partido ante Bélgica”. Luis de la Fuente habla previo al duelo ante Bélgica | Reuters Dos antecedentes mundialistas El primer cruce entre España y Bélgica fue en los cuartos de final de México 1986. Después del empate 1-1 en 120 minutos, los Diablos Rojos se impusieron en la tanda de penales y avanzaron a las semifinales, instancia en la que finalizarían en el cuarto lugar, la mejor actuación mundialista de su historia. Para España, aquella eliminación prolongó una racha de tropiezos en cuartos de final que no rompería hasta 2010. La revancha española llegó cuatro años después, el 21 de junio de 1990, en el Estadio Marcantonio Bentegodi de Verona, durante la última jornada del Grupo E de Italia 1990. Míchel abrió el marcador desde el punto penal, Patrick Vervoort respondió apenas dos minutos después para Bélgica y, antes del descanso, el defensa Alberto Górriz conectó un cabezazo que decretó el 2-1 definitivo. Esa victoria permitió a España terminar como líder del grupo, mientras que Bélgica avanzó en el segundo puesto. When we made history in '86. 🇧🇪🇪🇸 pic.twitter.com/75hr4HDNcD — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) July 10, 2026 ¿Dónde ver España vs Bélgica hoy 10 de julio de 2026? El partido entre España y Bélgica se disputa este viernes 10 de julio de 2026 en el Estadio Los Angeles, ubicado en Inglewood, California. El silbatazo inicial será a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en un encuentro que definirá al segundo semifinalista del cuadro superior del torneo. El ganador enfrentará a Francia. En México, el encuentro podrá seguirse en vivo a través de ViX. Además, en Claro Sports podrás seguir el minuto a minuto completamente en vivo, con la cobertura de todas las acciones, goles, estadísticas, incidencias y el resultado actualizado al instante desde el inicio hasta el final del partido. Alineaciones España vs Bélgica: así juegan los cuartos de final del Mundial España mantiene la misma base que la ha llevado a firmar un torneo impecable en defensa. Luis de la Fuente cuenta con su base titular y apunta a repetir la alineación que le ha dado resultados positivos. Pedro Porro le ganó la carrera por la banda derecha a Marcos Llorente y Dani Olmo se habría consolidado como el tercer hombre de medio campo junto a Rodri y Pedri. España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. Bélgica llega con una baja sensible tras la lesión de ligamento cruzado anterior de Amadou Onana, por lo que Rudi Garcia deberá reorganizar su mediocampo. Kevin De Bruyne apunta a regresar al once inicial después de descansar frente a Estados Unidos, mientras que Charles De Ketelaere se perfila nuevamente como falso nueve, con Romelu Lukaku listo para aportar desde el banquillo si el partido lo requiere. Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper; Hans Vanaken, Youri Tielemans; Dodi Lukebakio, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard; Charles De Ketelaere. España vs Bélgica: ¿Quién es favorito para ganar y avanzar a semifinales, según la IA? España parte como favorita por el equilibrio que ha mostrado durante todo el Mundial. La combinación entre la posesión de Rodri y Pedri, la creatividad de Dani Olmo y el desequilibrio de Lamine Yamal le ha permitido controlar prácticamente todos sus partidos, mientras que defensivamente no ha concedido un solo gol en cinco encuentros. Además, la profundidad de plantilla ofrece soluciones desde el banquillo para modificar el desarrollo del encuentro si el marcador permanece cerrado. Bélgica tiene el talento suficiente para competir de igual a igual, especialmente si De Bruyne logra conectar con De Ketelaere y aprovechar los espacios que pueda dejar España al adelantar líneas. Sin embargo, la ausencia de Onana reduce su fortaleza en la recuperación y obliga a un mayor esfuerzo defensivo frente a uno de los equipos con mayor capacidad para monopolizar el balón. Predicción: España 2-1 Bélgica. España y Bélgica, por un boleto a semifinales España y Bélgica protagonizan uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final del Mundial 2026. La Roja ha construido su candidatura al título desde el control absoluto de los partidos, que le ha permitido convertirse en el único equipo que no ha recibido gol en el torneo. El conjunto de Luis de la Fuente acumula seis porterías imbatidas consecutivas en Copas del Mundo, la mejor racha de su historia, y busca volver a unas semifinales mundialistas por primera vez desde Sudáfrica 2010, cuando terminó conquistando el título. Del otro lado aparece una Bélgica que parecía iniciar un nuevo ciclo tras el final de su generación dorada, pero que ha recuperado protagonismo bajo el mando de Rudi Garcia. Los Diablos Rojos llegan con nueve goles marcados en el torneo y vienen de firmar una contundente victoria por 4-1 sobre Estados Unidos. El historial reciente favorece ampliamente a España, vencedora en nueve de los últimos once enfrentamientos entre ambas selecciones, aunque en los Mundiales el balance permanece igualado con un triunfo para cada país antes de este tercer capítulo.

Te puede interesar