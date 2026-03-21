El agradecimiento de Pogacar a Isaac del Toro por su sacrificio en la Milano Sanremo: “Eres el mejor”

Luego de la soñada victoria del ciclista esloveno, ambos se infundieron en abrazo reconociendo su grandeza

El ciclista mexicano Isaac del Toro y el esloveno Tadej Pogacar compartieron un emotivo intercambio de palabras después de la histórica victoria del esloveno en la Milano Sanremo 2026. El Pogacar, quien es campeón mundial y una de las figuras más prominentes del pelotón internacional, conquistó por primera vez esta ‘Classicissima’, cerrando una de las cuentas pendientes más persistentes de su carrera. Mientras celebraba su victoria, Del Toro, pieza fundamental en el plan táctico de su equipo, le expresó con una sonrisa: “Muy feliz por ti”. A lo que el campeón esloveno respondió con un sincero: “Eres el mejor”, un reconocimiento a la labor fundamental del mexicano en la victoria.

La victoria de Pogacar se gestó durante un momento clave en el recorrido de la Milano Sanremo. La carrera se definió en la Cipressa, uno de los ascensos más exigentes del recorrido. Allí, Isaac del Toro desempeñó un papel crucial, cumpliendo con precisión la misión táctica que le había asignado el equipo UAE Team Emirates. Al tomar la punta del pelotón en la Cipressa, el mexicano elevó el ritmo de la carrera, desgastando al grupo de contendientes y separando a los más fuertes de la competencia. El de Ensenada ejecutó la táctica con maestría, tensando la carrera en el punto exacto, lo que permitió a Pogacar aprovechar la brecha creada para atacar y finalmente sellar la victoria.

Este momento no solo destacó las cualidades de Pogacar, sino también el trabajo en equipo de UAE Team Emirates, en el que Isaac del Toro fue una pieza clave. Tras su esfuerzo en la Cipressa, el mexicano se apartó del camino, dejando espacio para que su compañero esloveno tomara el control de la carrera. El sacrificio de Del Toro y su capacidad para cumplir a la perfección con la estrategia del equipo fueron esenciales para la victoria de Pogacar, demostrando una vez más la importancia de la colaboración dentro del ciclismo profesional.

Isaac del Toro, quien ha mostrado su talento y determinación en diversas competiciones, estuvo visiblemente orgulloso de ser parte de esta victoria histórica. En sus palabras, se reflejaba no solo la satisfacción de ayudar a su compañero, sino también el respeto mutuo que ambos ciclistas tienen el uno al otro. Para Del Toro, colaborar con Pogacar, uno de los mejores ciclistas del mundo, representa un logro significativo en su carrera, y esta victoria en la Milano Sanremo se suma a su propio desarrollo como ciclista de élite.

Por su parte, Tadej Pogacar no solo celebró la victoria, sino también el trabajo de equipo que fue fundamental para el éxito en esta dura clásica. Su respuesta a Isaac del Toro, al llamarlo “el mejor”, resalta el reconocimiento del esloveno por el sacrificio y el esfuerzo de su compañero mexicano. La victoria en la Milano Sanremo es una de las más prestigiosas de su carrera, y parte de esa gloria la comparte con Del Toro, quien cumplió a la perfección su papel en la estrategia del equipo.

Este tipo de intercambios entre ciclistas, donde se valora el esfuerzo colectivo y se reconoce el trabajo de cada uno, es lo que define el verdadero espíritu del ciclismo profesional. Mientras Tadej Pogacar continúa sumando victorias a su palmarés, Isaac del Toro también sigue demostrando su valía en el pelotón, y su colaboración en la victoria de la Milano Sanremo de este año solidifica su posición como uno de los ciclistas más destacados del UAE Team Emirates. Ambos, con sus diferentes roles, son prueba de que en el ciclismo de alto nivel, el trabajo en equipo es fundamental para alcanzar el éxito.

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