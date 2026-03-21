Cobán Imperial vs Mixco en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Cobán Imperial y Mixco por la jornada 15 del Torneo Clausura de Guatemala.

Cobán Imperial Mixco, Liga de Guatemala, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto! Cobán Imperial y Deportivo Mixco se enfrentan este fin de semana en uno de los partidos más atractivos de la jornada 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un duelo clave que puede marcar la pelea por los primeros puestos de la tabla. El encuentro genera gran expectativa, ya que enfrenta a dos equipos que llegan con realidades distintas, pero con aspiraciones claras en el campeonato.

Cobán Imperial tiene 25 puntos y es líder del torneo, producto de siete triunfos, cuatro empates y tres derrotas, además de contar con mejor diferencia de gol que Comunicaciones, con quien comparte las mismas unidades. El equipo de Martín García cayó 3-1 ante Marquense como visitante en la última jornada, resultado que cortó una racha de cinco partidos sin perder. A pesar de ello, sigue siendo uno de los conjuntos más regulares del Clausura y apunta a cerrar la fase en lo más alto.

Por su parte, Deportivo Mixco suma 22 puntos y se ubica en el cuarto lugar, tras seis triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas. El equipo dirigido por Fabricio Benítez ha ido de menos a más en el torneo y en la última jornada venció 1-0 a Achuapa como local, alcanzando así su cuarta victoria consecutiva y extendiendo a seis los partidos sin perder. Con ese envión, buscará dar el golpe y acercarse a la cima del campeonato.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Cobán Imperial vs Mixco hoy sábado 21 de marzo de 2026?

El encuentro entre Cobán Imperial y Deportivo Mixco está programado para el sábado 21 de marzo a las 14:00 horas y se disputará en el estadio José Ángel Rossi. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

Alineaciones del Cobán Imperial vs Mixco para la jornada 15, al momento

Ni Cobán Imperial ni Deportivo Mixco cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Martín García y Fabricio Benítez no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Cobán Imperial : Tomás Casas; Carlos Flores, Luis De León, Eduardo Soto; Diego Chen, Selvin Tení, Marco Rivas, Steven Paredes; Julio Fajardo, Carlos Monges y Juan Carlos Winter. DT : Martín García.

: Tomás Casas; Carlos Flores, Luis De León, Eduardo Soto; Diego Chen, Selvin Tení, Marco Rivas, Steven Paredes; Julio Fajardo, Carlos Monges y Juan Carlos Winter. : Martín García. Mixco: Kevin Moscoso; Manuel Moreno, Jeshua Urizar, Facundo González, Nixson Flores; Óscar González, Gabriel Arce, Edilson Reyes; Kennedy Rocha, Yonathan Pozuelos y Nicolás Martínez. DT: Fabricio Benítez.

Antecedentes del Cobán Imperial vs Mixco y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Cobán Imperial y Mixco:

31 de enero de 2026 | Mixco 1-1 Cobán Imperial | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 27 de septiembre de 2025 | Mixco 1-0 Cobán Imperial | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 19 de julio de 2025 | Cobán Imperial 0-1 Mixco | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 29 de marzo de 2025 | Mixco 1-3 Cobán Imperial | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 26 de enero de 2025 | Cobán Imperial 2-0 Mixco | Torneo Clausura 2025

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