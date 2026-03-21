Movsar Evloev vs Lerone Murphy, en vivo: resultados en directo de las peleas de UFC Fight Night Londres 2026

El O2 Arena de Londres recibirá una nueva función de UFC con una pelea estelar entre Movsar Evloev y Lerone Murphy que definirá el peso pluma

UFC en vivo online: Movsar Evloev vs Lerone Murphy | Claro Sports

Louie Sutherland vs Brando Peričić | Peso completo | Gana Pericic por TKO

Brando Pericic consiguió una contundente victoria sobre Louie Sutherland por nocaut técnico a los 1:48 del primer asalto en un combate de peso pesado. Tras un inicio en el que Sutherland intentó imponer su lucha presionando contra la reja y buscando derribos sin éxito, Pericic mantuvo la calma y respondió con mayor efectividad en el striking. En un intercambio, conectó una sólida combinación que derribó a su rival, para luego rematar con golpes en el suelo que obligaron al árbitro Marc Goddard a detener la pelea, asegurando así su segundo triunfo dentro del UFC.

Shem Rock vs Abdul-Kareem Al-Selwady | Peso ligero | Gana Al-Selwady por decisión unánime

Abdul-Kareem Al-Selwady se llevó la victoria sobre Shem Rock por decisión unánime (30-27, 30-27, 30-27) en un combate de peso ligero que fue intenso y competitivo por momentos. Durante la pelea, Al-Selwady mostró mayor consistencia y precisión en sus ataques, conectando manos y patadas clave, además de defender bien los intentos de derribo de su rival. Aunque Rock tuvo buenos momentos, especialmente en el tercer asalto donde presionó más y logró conectar golpes sólidos, no le alcanzó para revertir el dominio previo de Al-Selwady, quien supo controlar el ritmo y asegurar la ventaja en las tarjetas de los jueces para quedarse con una clara victoria.



Shanelle Dyer vs Ravena Oliveira | Peso paja femenil | Gana Dyer por TKO

Shanelle Dyer brilló en su debut en UFC Fight Night 270 al imponerse de forma contundente sobre Ravena Oliveira. La peleadora inglesa demostró su poder de striking al conectar una patada a la cabeza seguida de un fuerte gancho de izquierda, un derechazo y una ráfaga de rodillazos que dejaron tambaleando a su rival, lo que le permitió finalizar la pelea con ‘ground and pound’ por TKO al minuto 1:17 del segundo asalto en el O2 de Londres. A pesar de haber perdido previamente en el Contender Series, Dyer convenció al presidente del UFC para obtener un contrato y cumplió su promesa de ganar por nocaut, declarando tras el combate que planea enfrentar a todas las peleadoras de peso paja rumbo al cinturón.

Increíble forma de finalizar la primera pelea de la tarde 🫨 Excelente victoria para el debut de Shanelle Dyer 🔥#UFCLondon Ver en vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/RLfKaLbPSU — UFC Español (@UFCEspanol) March 21, 2026

UFC Fight Night Londres 2026 ¿Cuál es la cartelera completa del evento?

UFC Fight Night Londres 2026 se presenta como una cartelera de transición que podría afectar los principales rankings de las divisiones involucradas. El evento estelar entre dos invictos en peso pluma marca el eje de la noche, pero el resto de la función sigue esa misma lógica: enfrentamientos entre prospectos en ascenso y oponentes de prueba que buscan definir jerarquías reales dentro de sus divisiones. Con varios récords sólidos en juego y un claro contraste de estilos a lo largo del evento, la velada apunta a convertirse en un parteaguas en la empresa de artes marciales mixtas.

Cartelera estelar

Movsar Evloev (19-0-0) vs Lerone Murphy (17-0-1) | Peso pluma

Luke Riley (12-0-0) vs Michael Aswell (11-3-0) | Peso pluma

Michael Page (24-3-0) vs Sam Patterson (14-2-1) | Peso welter

Iwo Baraniewski (7-0-0) vs Austen Lane (13-7-0) | Peso semi-pesado

Roman Dolidze (15-4-0) vs Christian Leroy Duncan (13-2-0) | Peso mediano

Kurtis Campbell (8-0-0) vs Danny Silva (10-2-0) | Peso pluma

Cartelera preliminar

Shanelle Dyer (6-1-0) vs Ravena Oliveira (7-3-1) | Peso paja fem.

Mason Jones (17-2-0) vs Axel Sola (11-0-1) | Peso ligero

Nathaniel Wood (22-6-0) vs Losene Keita (16-1-0) | Peso pluma

Mario Pinto (11-0-0) vs Felipe Franco (10-1-0) | Peso completo

Mantas Kondratavičius (8-1-0) vs Antonio Trocoli (12-6-0) | Peso mediano

Louie Sutherland (10-4-0) vs Brando Peričić (5-1-0) | Peso completo

Shem Rock (12-2-1) vs Abdul-Kareem Al-Selwady (15-4-0) | Peso ligero

¿Cuáles son las peleas estelares de UFC Fight Night Londres 2026? Orden de salida, pesos y títulos

UFC vuelve a Londres con una pelea estelar que tiene mucho en juego. Lerone Murphy y Movsar Evloev llegan invictos y saben que esta no es una pelea más: el ganador se mete de lleno en la conversación por el título del peso pluma, donde aparece la figura de Alexander Volkanovski. El O2 Arena será el escenario de un combate que mezcla presión, expectativas y estilos distintos, en una cartelera que otra vez apuesta por talento local y por el empuje de la afición británica. Las peleas estelares están programadas para iniciar a las 14:00 horas del Centro de México y Centroamérica; a las 16:00 horas del Este y 13:00 horas del Pacífico de los Estados Unidos.

Evloev llega con un estilo muy claro: lucha constante, ritmo alto y control del rival durante toda la pelea. No suele finalizar, pero gana con autoridad. Enfrente estará Murphy, más técnico en el striking, paciente y con buena lectura del combate, además de venir en buen momento. Es un duelo interesante porque cada uno propone algo diferente: uno busca imponer físico y control, el otro distancia y precisión. Lo único seguro es que uno perderá el invicto y el otro dará un paso clave hacia la oportunidad por el cinturón.

Te puede interesar: