Benfica vs Vitoria Guimaraes, en vivo la Primeira Liga 2026: resultado y goles de la jornada 27

El cuadro de Lisboa tiene como requisito la victoria para meterle presión al Sporting de Lisboa en el segundo lugar.

Benfica Vs Vitoria Guimaraes, en vivo | Claro Sports

El Benfica de José Mourinho aún no tiene la temporada resuelta en su contra. Aún hay tela por cortar, pues en caso de conocer la victoria, a falta de que juegue el Sporting de Lisboa, las ‘Águilas’ alcanzarían el segundo puesto de la Primeira Liga. El Porto está lejos, pero cualquier cosa puede pasar en la recta final.

Los locales vienen de ganarle fuera de casa al Arouca en un duelo infartante. Su rival, el Vitoria Guimaraes, está rezagado en la novena posición y no cumple con una temporada potable para sus aspiraciones. De hecho lleva cuatro partidos sin conocer el triunfo (tres derrotas y solo un empate).

¿A qué hora inicia el Benfica vs Guimaraes hoy, 21 de marzo de 2026?

Este duelo, válido por la fecha 27, iniciará a partir de las 18:00 horas locales (Lisboa) en el Estadio Da Luz con el arbitraje de Luis Miguel Branco. Agéndese en su respectivo país para ver el compromiso:

México: 12:00 horas.

12:00 horas. Colombia: 13:00 horas.

13:00 horas. Argentina: 15:00 horas.

15:00 horas. Estados Unidos: 14:00 (ET), 13:00 (CT) y 11:00 (PT).

Alineaciones del Benfica vs Vitoria Guimaraes para la jornada 27, al momento

Así forma Benfica: Anatoliy Trubin; Alexander Bah, Tomás Araújo, Enzo Barrenechea, Samuel Dahl; Ríchard Ríos, Leandro Barreiro; Georgiy Sudakov, Gianluca Prestianni, Andreas Schjelderup y Vangelis Pavlidis. DT: José Mourinho.

Así forma Guimaraes: Charles; Tony Strata, Thiago Balieiro, Óscar Rivas, Joao Mendes; Gonçalo Nogueira, Beni Mukendi; Samu, Miguel Nogueira, Oumar Camara y Nélson Oliveira. DT: Gil Lameiras.

¿Dónde ver el Benfica vs Vitoria Guimaraes en vivo? Canales de TV y streaming online

Este partido no tendrá señal televisiva ni en Latinoamérica ni Estados Unidos, pero podrá seguir todas las emociones en el tradicional minuto a minuto de Claro Sports.

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