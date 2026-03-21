Levante vs Real Oviedo en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 29

El conjunto carbayón llega al Estadio Ciudad de Valencia para quedarse con los tres puntos en la lucha directa por el no descenso

Levante vs Real Oviedo, sigue el partido en vivo | Claro Sports

¡Alineaciones confirmadas!

Levante | Ryan, Maturro, Dela, Olasagasti, Víctor, Losada, Espí, Rey, Toljan, Manu Sánchez y Tundé

Real Oviedo | Aaron, Javi López, David Costas, Bailly, Nacho, Ilays, Fonseca, Sibo, Thiago, Viñas y Reina

¿A qué hora inicia el Levante vs Real Oviedo hoy 21 de marzo de 2026?

El duelo crucial de la jornada 29 de LaLiga dará inicio en punto de las 11:30 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver el Levante vs Real Oviedo en vivo? Canales de TV y streaming online

El Levante vs Real Oviedo se podrá ver en vivo a través de la señal de Sky Sports.

¡¡¡Como una final!!!

El Real Oviedo se enfrenta a una final crucial este sábado 21 de marzo en su lucha por la permanencia en la LaLiga. El equipo de Guillermo Almada viajará al Estadio Ciutat de Valencia para enfrentar al Levante, otro conjunto que se encuentra en puestos de descenso. Ambos equipos se encuentran en una situación desesperada, ya que ninguno puede permitirse perder en la jornada 29 de la competencia. La lucha por la salvación se intensifica y este partido será clave para el futuro de ambos en la primera división española.

Con solo 10 partidos restantes para finalizar la temporada, el tiempo apremia. El Real Oviedo llega a este encuentro tras una victoria valiosa ante el Valencia el fin de semana pasado, que les permitió recortar distancias en la clasificación. A pesar de estar en el último lugar, con 21 puntos, siguen a siete puntos de la salvación. Por otro lado, el Levante logró un empate ante el Rayo Vallecano, lo que les deja con 23 puntos, dos más que el Oviedo. Ambos equipos saben que este es uno de los partidos más importantes para seguir soñando con la permanencia en LaLiga.

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