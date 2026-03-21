Pogacar: de una dolorosa caída a conquistar la Milano Sanremo de forma dramática

El mejor ciclista del planeta supo cómo reponerse de una aparatosa caída hasta poder romper su maldición

Así fue la carrera de Pogacar con caída dramática incluida. | Captura Eurosport

¡Un final épico! Tadej Pogacar ha hecho historia al conquistar su primera Milano Sanremo, una de las competiciones más prestigiosas del ciclismo. El pedalist esloveno sufrió una caída dramática durante la carrera, pero se levantó para cruzar la meta en primer lugar. Este triunfo marca el final de una espera que duró cinco ediciones de la “Classicissima”, y que había visto a Pogacar cerca del podio, pero siempre sin lograr la victoria.

El día empezó con un ritmo frenético, con los ciclistas de élite luchando por la supremacía en los tramos más exigentes del recorrido. Sin embargo, cuando quedaban 32 kilómetros para la meta, Pogacar sufrió una caída antes de la Cipressa, el ascenso más desafiante de la carrera. Aunque se levantó rápidamente, la caída puso a prueba su resistencia física y mental. No obstante, el campeón del mundo no se rindió, y con una actitud imparable, se unió de nuevo al pelotón en busca de la victoria.

La remontada perfecta

Después de su caída, Pogacar se vio envuelto en una lucha titánica por volver a la cabeza de la carrera. Su equipo, UAE Team Emirates, cumplió su misión a la perfección, con Isaac del Toro liderando el esfuerzo para tensar la carrera en el momento oportuno. Del Toro elevó el ritmo en la Cipressa, desestabilizando al grupo de perseguidores y creando las condiciones perfectas para que Pogacar pudiera atacar con fuerza.

Cuando quedaban 24 kilómetros, Pogacar, visiblemente afectado debido a los raspones propios de la caída, aprovechó la oportunidad para atacar y unirse a Mathieu van der Poel y Thomas Pidcock en una feroz batalla por el liderato. Los tres ciclistas se mantuvieron al frente durante los kilómetros finales, con Pogacar demostrando su capacidad para resistir la presión del pelotón que lo seguía de cerca. La ventaja de los tres líderes, que llegó a ser de solo 6 segundos en algunos puntos, aumentó durante el descenso y el tramo previo al Poggio.

Este triunfo es un logro muy significativo para Pogacar. La Milano Sanremo había sido una de las grandes cuentas pendientes en su carrera. A pesar de haber estado cerca en ediciones anteriores, nunca había logrado ganar la competencia. En 2020 terminó 12º, en 2022 fue 5º, en 2023 quedó 4º, y en 2024 y 2025 firmó dos terceros lugares consecutivos, sin lograr desmarcarse de sus rivales en el momento clave. Pero finalmente, este 2026, Pogacar alcanzó su objetivo.

¡QUÉ VICTORIA PARA TADEJ POGACAR! 🤯



Para revivir mil veces este sprint que le da la victoria al campeón del mundo en la Milán-San Remo 2026



¡QUÉ LOCURA!



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Con la victoria, Pogacar consiguió su undécimo Monumento, igualando a Roger De Vlaeminck en la lista de los máximos ganadores. Esta victoria también lo coloca a solo un paso de completar el Monument Sweep, una hazaña histórica que solo han logrado tres ciclistas en la historia: Eddy Merckx, De Vlaeminck y Rik Van Looy. El único Monumento que le falta por conquistar es París-Roubaix, que se celebrará el próximo 12 de abril.

El papel clave de Isaac del Toro

Un factor clave en este triunfo fue el trabajo de Isaac del Toro, quien desempeñó un papel fundamental en la estrategia del equipo. El mexicano fue el encargado de tomar la punta en la Cipressa y aumentar el ritmo de la carrera para separar a los contendientes. Su labor fue clave para tensar la carrera en el momento preciso y preparar el terreno para el ataque de Pogacar. Del Toro cumplió a la perfección con la misión encomendada, ayudando a su líder a mantenerse en una posición favorable para atacar. Cuando la misión de Del Toro estuvo completa, se apartó para permitir a Pogacar y sus compañeros luchar por la victoria. Sin el trabajo de equipo y la estrategia bien ejecutada, la victoria de Pogacar no hubiera sido posible.

El ENORME trabajo de Isaac del Toro



Después de la caída del esloveno, el 🇲🇽 y este espectacular papel ayudaría a que Pogacar conquistara al fin la Milano – San Remo 2026



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Palabras de Tadej Pogacar tras la victoria

“Caerse antes de la zona más compleja de la carrera no era lo que quería”, comentó Pogacar tras su victoria. “Me costó un poco, pero mis compañeros me ayudaron a regresar. En la Cipressa, tenía que darlo todo. Aunque fue muy cerrado al final, funcionó bien. Es un gran logro para todos nosotros.”

El ciclista esloveno no solo mostró su capacidad para recuperarse de un contratiempo, sino que también demostró su clase y su gran instinto para atacar en el momento exacto. A pesar de la presión y de los esfuerzos de sus rivales, Pogacar pudo cruzar la meta con una victoria que, además de ser épica, le permite seguir marcando su nombre en los libros de historia del ciclismo.

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