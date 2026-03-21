Flores amarillas: ¿Se regalan el 21 de marzo o de septiembre y qué significa?

La tradición de regalar flores amarillas cada 21 de marzo o septiembre combina romance, redes sociales y celebración estacional en Latinoamérica

¿Por qué se regalan el 21 de marzo y septiembre? Aquí te contamos | Reuters/Gemini

Cada año, al llegar la primavera, muchos se preguntan: ¿cuándo es el día correcto para regalar flores amarillas, el 21 de marzo o el 21 de septiembre? Esta tradición se ha popularizado en varios países, pero la respuesta depende del hemisferio en el que te encuentres, ya que ambas fechas están asociadas con la llegada de la primavera, pero en momentos diferentes del calendario.

En el hemisferio norte, donde se encuentra México, el 21 de marzo marca el inicio oficial de la primavera. Es en esta fecha cuando las flores amarillas se regalan con mayor frecuencia, simbolizando la llegada de una estación llena de renovación, vitalidad y esperanza. Girasoles, margaritas y tulipanes amarillos se convierten en los protagonistas de este gesto, celebrando el florecimiento de la naturaleza y los nuevos comienzos que trae la primavera.

Por otro lado, en el hemisferio sur, como en Argentina, Chile, Perú y otros países, la primavera comienza el 21 de septiembre. En estas regiones, la tradición de regalar flores amarillas también cobra fuerza en esa fecha, coincidiendo con el cambio de estación en el sur del mundo. Aunque la fecha cambia, el simbolismo es el mismo: flores que representan renovación, optimismo y la promesa de un nuevo ciclo de crecimiento.

¿Cuál es el verdadero origen de regalar flores amarillas el 21 de marzo o 21 de septiembre?

El fenómeno comenzó en 2022 gracias a TikTok y la canción “Flores amarillas” de la telenovela argentina Floricienta. Desde entonces, el 21 de septiembre —primavera en el sur— y el 21 de marzo —en el norte— se convirtieron en fechas virales para regalar estas flores. La costumbre se expandió rápidamente por México, Perú, Colombia, Chile, Argentina, Ecuador, Venezuela y otros países, consolidándose como un gesto de cariño y celebración estacional.

Más allá de lo romántico, el movimiento también transformó a pequeños negocios: florerías, emprendimientos digitales y creadores de contenido encontraron en esta tradición un escaparate que genera picos de ventas y obliga a planificar inventarios, armar preventas y aprovechar el poder de las redes sociales.

¿Qué significa si recibes flores amarillas?

En Latinoamérica, las flores amarillas simbolizan alegría, esperanza, amistad y nuevos comienzos, además del amor romántico popularizado por Floricienta. También se vinculan con el equinoccio, un momento de equilibrio que representa renovación y buenos deseos tanto en marzo como en septiembre.

En la cultura popular reciente, el color amarillo transmite energía, optimismo y prosperidad, atributos que lo convierten en un símbolo luminoso capaz de transformar un gesto sencillo en un acto cargado de significado. Por eso, recibir un ramo de flores amarillas no solo se interpreta como un detalle estético, sino como una forma de compartir buenos deseos, proyectar esperanza y celebrar los vínculos que nos sostienen.

Entre parejas, puede leerse como una promesa de amor renovado; entre amigos, como una muestra de lealtad y alegría compartida; y en el ámbito familiar, como un recordatorio de gratitud y unión. En este contexto, cada pétalo amarillo funciona como una chispa que invita a mirar el futuro con entusiasmo, reafirmando que incluso los pequeños rituales tienen el poder de encender emociones profundas y duraderas.

Tipos de flores amarillas más populares para regalar

Si deseas sorprender a alguien con flores amarillas, aquí tienes algunas opciones populares:

Girasoles : Representan vitalidad y luz solar, siendo los más elegidos para regalar.

: Representan vitalidad y luz solar, siendo los más elegidos para regalar. Rosas amarillas : Simbolizan la amistad y los buenos deseos.

: Simbolizan la amistad y los buenos deseos. Tulipanes amarillos : Son ideales para nuevos comienzos y cambios positivos.

: Son ideales para nuevos comienzos y cambios positivos. Margaritas y gerberas : Aportan frescura y juventud a los ramos.

: Aportan frescura y juventud a los ramos. Mimosas y narcisos : Representan el renacer primaveral.

: Representan el renacer primaveral. Cempasúchil : Es una flor tradicionalmente vinculada al Día de Muertos en México.

: Es una flor tradicionalmente vinculada al Día de Muertos en México. Lirios amarillos: Se asocian con claridad y buenos augurios en celebraciones festivas.

Las flores amarillas son una excelente opción para regalar en cualquier ocasión, especialmente cuando se celebra el inicio de la primavera. Sin importar si es el 21 de marzo o el 21 de septiembre, este gesto siempre será un recordatorio de los nuevos comienzos, la esperanza y la alegría que trae cada nueva estación.

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