Fórmula E: Da Costa se lleva la victoria en el Madrid e-Prix y Jaguar hace el 1-2

El piloto portugués conquistó su carrera número 150 y lo hizo con una histórica victoria en la primera edición del e-Prix de Madrid

António Félix da Costa se queda con la victoria | @FIAFormulaE

El Circuito de Madrid Jarama fue el escenario de una emocionante jornada en la Fórmula E, con António Félix da Costa logrando una victoria impecable en la primera carrera de la categoría en Madrid. El piloto portugués se llevó la victoria tras un duelo de alto nivel con su compañero de equipo, Mitch Evans, quien finalizó en segundo lugar, asegurando un impresionante 1-2 para Jaguar TCS Racing. El tercer puesto fue para el piloto de Porsche, Pascal Wehrlein, quien peleó hasta el final en una de las carreras más reñidas de la temporada.

El ambiente en el circuito estuvo a la altura de la competencia, con gradas llenas y la presencia del rey Felipe VI, quien disfrutó de la vibrante acción en vivo. Da Costa, que partió desde la tercera posición, fue el primero en realizar su parada en pits en la vuelta 12, lo que le permitió posicionarse estratégicamente para aprovechar el pit boost en los momentos decisivos de la carrera. La maniobra resultó crucial para que mantuviera la cabeza de la carrera hasta cruzar la meta, con menos de un segundo de ventaja sobre sus perseguidores.

A lo largo de la carrera, el piloto de Jaguar no solo defendió su posición, sino que también mostró su destreza al gestionar el ‘modo ataque’, superando a rivales clave, entre ellos a un muy competitivo Wehrlein. A medida que avanzaban las vueltas, la batalla por el primer puesto se intensificó, con Evans, quien también realizó una destacada remontada, tratando de arrebatarle la victoria a su compañero de equipo. Sin embargo, Da Costa logró mantener la calma y posicionar su Jaguar de manera perfecta, sellando así su segunda victoria consecutiva con el equipo.

El británico Dan Ticktum, del equipo CUPRA KIRO, también ofreció una gran actuación al escalar posiciones rápidamente durante la carrera, llegando a ocupar la cuarta posición. Su agresividad y destreza sobre el asfalto le permitieron adelantar a varios pilotos, incluida la disputa directa con Wehrlein, quien terminó tercero tras un par de intentos de sobrepaso. Por su parte, Edoardo Mortara, de Mahindra, cerró el top 5, demostrando que su equipo tiene un gran ritmo y potencial en la temporada.

Nyck de Vries, sufrió un incidente con Wehrlein, lo que lo dejó fuera de la contienda por los primeros puestos. El incidente resultó en una penalización para De Vries, lo que comprometió aún más su carrera, que se encontraba en buena posición hasta ese momento.

Por otro lado, la emoción de los aficionados españoles se desbordó cuando Pepe Martí, quien lideró la carrera durante una breve etapa, se mantuvo en el grupo de los 10 primeros, sumando puntos importantes para su equipo. La multitud vitoreó su esfuerzo y celebró su notable desempeño, consolidando su estatus como una de las promesas emergentes de la Fórmula E.

En términos de clasificación, Pascal Wehrlein sigue liderando la tabla de pilotos con 83 puntos, 11 puntos de ventaja sobre Mortara (72). Da Costa, con esta victoria, se colocó en la cuarta posición con 64 unidades, mientras que su equipo Jaguar se acerca a Porsche en la lucha por los campeonatos de Equipos y Fabricantes, con solo cuatro puntos de diferencia en el primero y tres en el segundo.

Este espectáculo en Madrid ha dejado claro que la Fórmula E sigue siendo una de las competiciones más emocionantes del deporte motor mundial, con pilotos como Da Costa y Evans demostrando que están listos para pelear por el título. Ahora, los ojos estarán puestos en las próximas carreras de la temporada, que continuarán en Berlín el 2 y 3 de mayo, donde se definirán nuevas sorpresas en la lucha por el campeonato. Aquí los resultados de la carrera en Madrid:

António Félix Da Costa | Jaguar TCS Racing | 38:26:706 Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 38:27:092 (+0:00:386) Pascal Wehrlein | Porsche Formula E Team | 38:27:505 (+0:00:799) Dan Ticktum | CUPRA KIRO | 38:27:691 (+0:00:985) Edoardo Mortara | Mahindra Racing | 38:28:276 (+0:01:570) Jake Dennis | Andretti Formula E | 38:30:466 (+0:03:760) Sébastien Buemi | Envision Racing | 38:30:528 (+0:03:822) Nico Müller | Porsche Formula E Team | 38:30:590 (+0:03:884) Josep Maria Martí | CUPRA KIRO | 38:30:823 (+0:04:117) Joel Eriksson | Envision Racing | 38:33:282 (+0:06:576) Norman Nato | Nissan Formula E Team | 38:33:888 (+0:07:182) Lucas Di Grassi | LOLA Yamaha ABT Formula E Team | 38:36:922 (+0:10:216) Maximilian Günther | DS Penske | 38:42:392 (+0:15:686) Jean-Éric Vergne | Citroën Racing | 38:43:051 (+0:16:345) Felipe Drugovich | Andretti Formula E | 38:52:722 (+0:26:016) Oliver Rowland | Nissan Formula E Team | 38:53:623 (+0:26:917) Nick Cassidy | Citroën Racing | 38:56:078 (+0:29:372) Nyck De Vries | Mahindra Racing | 39:20:370 (+0:53:664) Taylor Barnard | DS Penske | 39:22:457 (+0:55:751) Zane Maloney | LOLA Yamaha ABT Formula E Team | 39:22:595 (+0:55:889)

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