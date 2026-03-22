¡Golazo! César Montes anota con el Lokomotiv Moscú en la Premier League de Rusia

El zaguero mexicano marcó su cuarto gol con el conjunto moscovita y segundo en la Premier League de Rusia

El mexicano llegó a dos goles en la temporada | Imago 7

César Montes anotó un golazo con el Lokomotiv Moscú en la jornada 22 de la Premier League de Rusia. El defensor mexicano abrió el marcador en lo goleada de su equipo por 5-1 sobre el Akron Tolyatti en la capital, en un partido crucial para las aspiraciones del club de campeonar por primera vez desde 2023.

El canterano de Rayados recibió el balón de espaldas a portería dentro del área y, sin tomarse tiempo, aprovechó el espacio para girar y disparar de primera intención con la pierna zurda, su perfil no natural. El resultado fue un potente tiro cruzado que se metió en el ángulo de la portería rival para poner el 1-0.

Fue el segundo gol de Montes en la temporada. Su otro tanto llegó en la fecha 13, también ante el Akron Tolyatti, con un cabezazo para empatar el partido 1-1. Además, sumó dos anotaciones con los moscovitas en la Copa de Rusia la temporada pasada, donde marcó ante el Khimki en fase de grupos y frente al Dinamo Moscú de Luis Chávez en los octavos de final.

El tanto del mexicano, al minuto 6, puso el 1-0, pero el marcador se empató instantes después con un tanto de Kevin Arévalo. Sin embargo, la reacción de los locales fue inmediata. Con goles de Rudenko, Bakaev, Vorobyov y Barakov, el cuadro de la capital sentenció el 5-1 definitivo antes del descanso.

Con la victoria por goleada, el equipo de Montes cortó una racha de dos partidos sin ganar para llegar a 44 unidades y el tercer puesto de la clasificación. Esto los deja a solo cuatro puntos del Zenit de San Petersburgo en la segunda posición de la tabla general, a quien recibirán el próximo 22 de abril, y a cinco del líder Krasnodar.

Para Montes, llegó el momento de viajar rumbo a México e integrarse a la concentración de Javier Aguirre para la Fecha FIFA de marzo con la selección mexicana. El Tri enfrentará el próximo sábado 28 de marzo a Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca, antes de viajar a Chicago para medirse a Bélgica el martes 31, dos amistosos de máxima exigencia rumbo a la Copa del Mundo 2026.

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