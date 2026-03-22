Mario Andretti proyecta a Cadillac en la zona de puntos está temporada

El histórico campeón respaldó la evolución del equipo tras China y apuntó a un cierre de temporada con presencia constante en el top 10

Checo y Bottas terminaron entre los mejores 15 en Shanghái | Reuters

Cadillac completó sus dos primeras carreras en Fórmula 1 con un balance que, aunque discreto en resultados, ofrece señales claras de evolución técnica. El equipo debutó en Australia con problemas de fiabilidad que condicionaron su rendimiento, pero logró estabilizar su operación en China con el primer doble finish de su historia.

Mario Andretti, campeón del mundo en 1978 y miembro del consejo directivo del equipo, aplaudió la evolución del equipo en sus primeras dos apariciones de la temporada. La escudería pasó de un abandono en Australia a completar la carrera con ambos monoplazas en Shanghái.

Más allá de las posiciones finales (13º para Bottas y 15º para Checo), el equipo resolvió los principales problemas detectados en el MAC-26. “Hemos superado la primera carrera, y la segunda en China fue sin duda un poco mejor”, declaró en el podcast Drive yo Wynn.

“Era importante que ambos coches llegaran a meta. También ha habido mejoras en la sesión de clasificación. Antes estábamos a unos cuatro segundos, ahora estamos a dos. Sigue siendo una gran diferencia, pero es un buen avance”, agregó.

La reducción de la brecha en clasificación refleja una mejor correlación entre simulación y pista. Aunque dos segundos siguen siendo una distancia considerable, el ajuste indica que el coche empieza a responder de forma más predecible. “Por supuesto, debemos ser realistas, pero queremos sentir que mejoramos a medida que avanza la temporada“.

Espera puntos está temporada

Cadillac afronta una fase crítica del calendario con el GP de Japón como última referencia antes de un parón de cinco semanas, provocado por la cancelación de Bahréin y Arabia Saudita. Ese periodo será utilizado como una extensión de pretemporada para trabajar en fábrica y afinar el desarrollo: “Para ser sinceros, hacia el final de la temporada me gustaría pensar que ya podremos luchar regularmente entre los 10 primeros, o incluso más”.

La expectativa de Andretti introduce el objetivo competitivo del proyecto: instalarse en la zona de puntos este mismo año. A partir de la fiabilidad, la consistencia en carrera y la incorporación de mejoras, el equipo espera seguir evolucionando durante su primera temporada en el máximo escenario: “Para ser competitivos y empezar a ganar carreras, hay que tener esa mentalidad”, finalizó Andretti.

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