Vuelta a España 2026, Etapa 9: recorrido, horario y dónde ver en vivo este 30 de agosto

La etapa 9 de la Vuelta a España 2026 llega al Alto de Aitana este 30 de agosto. Consulte horarios y canales oficiales.

Horario y dónde ver la etapa 9 de la Vuelta a España 2026

Si bien la Vuelta a España perdió al gran favorito, Tadej Pogacar, las emociones deben seguir en la ronda ibérica y este domingo 30 de agosto culmina la primera semana de esta gran vuelta, la última de la temporada 2026. Una jornada de alta montaña le espera a los corredores con el ingrediente que va a ser con final en alto.

¿A qué hora empieza la Etapa 9 de la Vuelta a España 2026?

Esta jornada de la ronda ibérica dará comienzo a partir de las 5:26 a.m. de Colombia y una hora antes en México. El horario local será a las 12:26 p.m. La organización tiene planificado que esa fracción tenga una duración aproximada entre cuatro a cuatro horas y media.

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¿Cuál es la ruta y por dónde es el recorrido de la Etapa 9, hoy 30 de agosto?

La etapa 9 de la Vuelta a España comienza en La Vila Joiosa/Villajoyosa e irá hasta el Alto de Aitana. Costa Blanca. En total son 187.4 kilómetros de distancia con seis puertos de montaña. El primer ascenso está en los primeros kilómetros del trazado y es de segunda categoría. Luego viene uno de primera, uno de tercera otro de segunda, otro de tercera y el cierre es de primera con final en alto. Ese último tiene 21.9 kilómetros de longitud con rampas promedio de 5.8% de inclinación.

¿Quién transmite en vivo la Vuelta a España 2026 y dónde mirar por TV y online el resultado?

Hay varios opciones para ver la ronda española, principalmente en Colombia. La señal abierta de Caracol y RCN son las más viables. Sin embargo, por ESPN también puede ver la carrera, esto hablando de televisión. Dicha cadena tiene en su programación la disponibilidad para México. Ahora bien, para ambos países Disney + es la alternativa online. Recuerde que en Claro Sports puede seguir el minuto a minuto más detallado de cada etapa.

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