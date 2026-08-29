El triplete tendrá que esperar: una caída pospone el gran objetivo de Tadej Pogacar

El esloveno regresó a la Vuelta a España siete años después de su debut y tenía encaminado el único Grand Tour que faltaba en su palmarés

El campeón mundial abandonó La Vuelta en la Etapa 8 | Reuters | Teledeporte

Tadej Pogacar regresó a la Vuelta a España para cerrar un círculo que había comenzado hace siete años. El esloveno había conquistado el mundo del ciclismo durante su ausencia de la ronda española y llegó a la edición de 2026 con un objetivo muy claro: ganar la única de las tres Grandes Vueltas que todavía falta en su extraordinario palmarés.

Todo parecía encaminado: dominaba la clasificación general, acumulaba tres victorias de etapa y tenía una ventaja de 3:50 sobre sus perseguidor más cercano. Pero la caída durante la octava jornada terminó con su ilusión. El ciclista del UAE Team Emirates-XRG abandonó en ambulancia y dejó pendiente, al menos durante un año más, uno de los pocos retos que todavía le quedan por conquistar.

El escenario donde comenzó la leyenda

Pogacar utilizó la Vuelta a España como escenario para presentarse ante el mundo. Su debut llegó en 2019, cuando tenía apenas 20 años y todavía disputaba su primera temporada completa dentro del WorldTour.

El resultado anticipó lo que vendría después.Conquistó tres etapas, terminó tercero en la clasificación general y se llevó el maillot de mejor joven. Aquella participación fue también su primera experiencia en una Gran Vuelta y lo confirmó inmediatamente como uno de los mayores talentos del circuito mundial.

Sin embargo, tardaría siete años en volver. Durante su larga ausencia, construyó una de las trayectorias más impresionantes de todos los tiempos. Ganó el Tour de Francia en 2020 y 2021, volvió a conquistarlo en 2024 y posteriormente encadenó los títulos de 2025 y 2026 para alcanzar cinco maillots amarillos antes de cumplir 28 años. En medio de ese dominio también conquistó el Giro de Italia de 2024.

Pogacar regresó siete años después para completar el triplete

Pogacar podía ingresar al reducido grupo de ciclistas que han conquistado el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España a lo largo de sus carreras. Hasta ahora solamente ocho corredores lo han conseguido: Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali, Chris Froome y Jonas Vingegaard.

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También tenía delante otra posibilidad histórica. Después de ganar el Tour de Francia 2026, podía completar el doblete Tour-Vuelta durante una misma temporada, algo que únicamente Jacques Anquetil en 1963, Bernard Hinault en 1978 y Chris Froome en 2017 habían conseguido.

La Vuelta parecía sentenciada

Pogacar convirtió rápidamente su condición de favorito en dominio sobre la carretera. Ganó las etapas 1, 4 y 6 y llegó a la octava jornada con una diferencia de 3 minutos y 50 segundos al frente de la clasificación general. Sus tres triunfos durante la primera semana elevaron además a 130 su cuenta de victorias

Sin embargo, a 32 kilómetros de la meta de la etapa 8, cayó mientras rodaba con el del pelotón. Las imágenes posteriores mostraron al campeón del Tour con fuertes golpes y raspones visibles en el rostro y en el hombro izquierdo, a espera de un diagnóstico definitivo.

El esloveno consiguió ponerse de pie, se quitó el casco, caminó hacia la asistencia médica y fue trasladado en ambulancia, confirmando el abandono. Enric Mas heredó el liderato de la clasificación general.

Pogacar regresó siete años después de aquella aparición que anunció al mundo el nacimiento de una estrella. Volvió convertido en el mejor ciclista de su generación, ganó tres etapas y parecía encaminado hacia el título que necesitaba para completar las tres Grandes Vueltas. El círculo estuvo cerca de cerrarse. Ahora tendrá que esperar, como mínimo, hasta 2027 para intentarlo nuevamente.

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