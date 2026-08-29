Clasificación general Vuelta a España 2026, Etapa 8: ¿Quién se llevó el triunfo este 29 de agosto?

Actualizamos la clasificación general del tercer gran evento del ciclismo mundial del año luego del abandono de Pogacar

Coquard, ganador de etapa en la Vuelta a España. | JOSEP LAGO / AFP

La octava etapa de la Vuelta a España 2026 cambió por completo el panorama de la competencia. Lo que estaba proyectado como un día favorable para los velocistas terminó con la salida del líder Tadej Pogacar, múltiples caídas y un nuevo dueño del maillot rojo antes de la jornada de montaña en el Alto de Aitana.

Bryan Coquard consiguió la victoria en los 171 kilómetros entre Puçol y Xeraco. El corredor del Cofidis se impuso en un cerrado sprint sobre Mads Pedersen y Jordi Meeus, quienes completaron los tres primeros lugares después de una definición que también estuvo condicionada por una caída en los metros finales.

El francés registró un tiempo de 3 horas, 47 minutos y 6 segundos. Pedersen y Meeus cruzaron la meta con el mismo registro, mientras que Ben Turner y Jordan Labrosse completaron los primeros cinco puestos de la clasificación de la jornada.

Sin embargo, el resultado deportivo quedó en segundo plano por lo sucedido a poco más de 30 kilómetros de la llegada. Tadej Pogacar sufrió una caída cuando rodaba dentro del pelotón y tuvo que recibir atención médica sobre la carretera. El esloveno intentó reincorporarse, pero finalmente subió a la ambulancia y quedó fuera de la Vuelta a España. Pogacar llegó a la octava etapa como líder de la clasificación general y con una ventaja de 3 minutos y 50 segundos sobre Enric Mas. Además, había conseguido tres victorias durante la primera semana de competencia. Su abandono modifica la pelea por el título cuando todavía resta más de la mitad de la carrera.

La salida del corredor del UAE Team Emirates-XRG deja a Enric Mas al frente de la clasificación. El español del Movistar había comenzado el día en la segunda posición y ahora pasa a ocupar el primer puesto, con Primoz Roglic como su perseguidor más cercano. Antes del abandono de Pogacar, Mas tenía un minuto de ventaja respecto al esloveno del Red Bull-Bora-Hansgrohe.

El cambio llega justo antes de una jornada que puede volver a modificar las diferencias. La etapa 9 se disputará este domingo 30 de agosto entre Villajoyosa y el Alto de Aitana, con 187.4 kilómetros y un recorrido de montaña en el que los candidatos a la clasificación general volverán a quedar frente a frente.

Así queda la clasificación de la Etapa 8 de la Vuelta a España 2026

Bryan Coquard se llevó la octava etapa después de superar a Mads Pedersen y Jordi Meeus en el sprint de Xeraco. Los primeros 10 corredores recibieron el mismo tiempo de 3h 47’06”, aunque los tres integrantes del podio obtuvieron bonificaciones.

Pos. Ciclista Equipo Tiempo Bonificación 1 Bryan Coquard Cofidis 3h 47’06” 10” 2 Mads Pedersen Lidl-Trek 3h 47’06” 6” 3 Jordi Meeus Red Bull-Bora-Hansgrohe 3h 47’06” 4” 4 Ben Turner Netcompany INEOS Cycling Team 3h 47’06” – 5 Jordan Labrosse Decathlon CMA CGM Team 3h 47’06” – 6 Alessandro Romele XDS Astana Team 3h 47’06” – 7 Bastien Tronchon Groupama-FDJ United 3h 47’06” – 8 Hugo Hofstetter NSN Cycling Team 3h 47’06” – 9 Orluis Aular Movistar Team 3h 47’06” – 10 Matthew Brennan Team Visma | Lease a Bike 3h 47’06” –

¿Cómo va la clasificación general de la Vuelta a España 2026?

La principal consecuencia de la octava jornada está en el liderato. Tadej Pogacar había iniciado el día con 3’50” sobre Enric Mas, 4’50” sobre Primoz Roglic y 5’01” sobre Felix Gall, pero su abandono lo elimina de la clasificación.

De esta manera, Enric Mas pasa a encabezar la Vuelta a España. Primoz Roglic queda a un minuto del español, mientras que Felix Gall aparece como otro de los principales candidatos en una general que quedó abierta antes de la llegada al Alto de Aitana.

Pos. Ciclista Equipo Tiempo Diferencia Bonificación 1 Enric Mas Nicolau Movistar Team 23h 24’00” – 12” 2 Felix Gall Decathlon CMA CGM Team 23h 25’11” +1’11” 8” 3 Primoz Roglic Red Bull-Bora-Hansgrohe 23h 25’33” +1’33” – 4 Sepp Kuss Team Visma | Lease a Bike 23h 26’15” +2’15” – 5 Oscar Onley Netcompany INEOS Cycling Team 23h 26’16” +2’16” 4” 6 Richard Carapaz EF Education-EasyPost 23h 26’22” +2’22” – 7 Mattias Skjelmose Lidl-Trek 23h 27’27” +3’27” – 8 Harold Tejada XDS Astana Team 23h 27’56” +3’56” – 9 Gregor Mühlberger Decathlon CMA CGM Team 23h 29’39” +5’39” – 10 Jakob Omrzel Bahrain Victorious 23h 30’04” +6’04” –

Formato y reglas de la Vuelta España: ¿Qué se debe hacer para ganar la etapa y la carrera?

La Vuelta a España se disputa bajo un formato de carrera por etapas, por lo que ganar una jornada no significa necesariamente estar cerca de conquistar la clasificación general. En las etapas en línea, el vencedor es el ciclista que cruza primero la línea de meta, mientras que en las contrarrelojes se impone quien completa el recorrido en el menor tiempo.

La lucha por el título se define con un criterio distinto. Los tiempos registrados por cada corredor se van sumando durante todas las etapas, además de considerar las bonificaciones y sanciones previstas en el reglamento. El ciclista que acumula el menor tiempo ocupa el liderato y viste el maillot rojo. Por esa razón, es posible conseguir una victoria de etapa sin tener opciones reales de pelear por el primer lugar de la general, como sucedió con Leknessund el 28 de agosto.

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