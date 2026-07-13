Isaac del Toro brilla en el Tour de Francia, como gregario de Pogacar

Isaac del Toro participa en su primer Tour de Francia como gregario de Pogacar y demuestra madurez y profesionalismo en la competencia

Isaac del Toro disfruta su primer Tour de Francia. Reuters

Isaac del Toro vive su primera experiencia en el Tour de Francia, donde ya se ha destacado al quedar dentro de los tres primeros en la clasificación general tras ganar la segunda etapa. Sin embargo, el ciclista mexicano reconoce que su rol principal no es buscar la gloria personal, sino apoyar a su compañero Tadej Pogacar, líder del UAE Team Emirates-XGR, cuya prioridad es mantenerse en la cima de la carrera.

Del Toro muestra madurez y tranquilidad ante su papel de gregario, consciente de que cada esfuerzo dentro del equipo tiene un objetivo colectivo. “Ya he tenido un año bastante bueno y toda esta semana está pasando según lo previsto. Seguimos con el plan, intentamos dar lo mejor de nosotros como equipo y lo conseguimos cada día”, afirmó el pedalero mexicano, quien espera que su desempeño le permita eventualmente aspirar a un podio individual en el Tour. LEE LA NOTA COMPLETA

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