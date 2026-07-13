Johan Manzambi, joya del Mundial 2026, apunta al Aston Villa tras rechazar al Newcastle

El suizo apunta al Aston Villa tras brillar con Friburgo y con la Nati en el Mundial 2026, donde una lesión frenó su participación antes de cuartos

El atacante helvético fue una de las revelaciones del verano | Reuters

Johan Manzambi está cerca de convertir su actuación en el Mundial 2026 en un salto hacia la Premier League. El mediocampista suizo de 20 años negocia su llegada al Aston Villa, club que tomó ventaja sobre el Newcastle después de que las Urracas habían alcanzado un principio de acuerdo con el Friburgo.

Aston Villa se adelanta al Newcastle por Johan Manzambi

De acuerdo con David Ornstein de The Athletic, el Aston Villa trabaja en los últimos detalles para incorporar a Manzambi. Newcastle había pactado una operación cercana a los 60 millones de euros (51.2 millones de libras), pero todavía necesitaba convencer al jugador para cerrar el traspaso.

El panorama cambió con la intervención del conjunto dirigido por Unai Emery. El futbolista habría elegido el proyecto del Aston Villa, mientras que la directiva de Birmingham presentó una propuesta superior a la que el Friburgo había aceptado inicialmente por parte del Newcastle.

The Telegraph señala que el Villa impulsa una operación de alrededor de 60 millones de libras, cifra que supondría un récord para la institución. Otros reportes sitúan el paquete cerca de los 70 millones de euros con variables, además de un contrato de larga duración para el internacional suizo.

La transferencia todavía requiere los exámenes médicos y la firma de los documentos antes de convertirse en oficial. Sin embargo, la decisión de Manzambi dejó al Aston Villa en posición de completar el fichaje y obligó al Newcastle a explorar otras alternativas para reforzar su mediocampo.

Los números de Manzambi con Friburgo y Suiza

Manzambi llegó a la estructura del Friburgo procedente del Servette en enero de 2023. Tras abrirse espacio en el primer equipo, se consolidó durante la campaña 2025-26, en la que disputó 27 partidos de Bundesliga, marcó cinco goles y entregó cuatro asistencias.

Su crecimiento también se reflejó en la Europa League. El suizo participó en los 15 encuentros del Friburgo, acumuló mil 103 minutos, anotó dos goles y registró dos asistencias durante el camino del equipo hasta la final, precisamente frente al Aston Villa. La UEFA lo reconoció como el Jugador Revelación del torneo.

Después trasladó ese rendimiento al Mundial 2026 con la selección de Suiza. Manzambi produjo tres goles y dos asistencias, números que lo llevaron de tener un papel secundario al inicio del torneo a convertirse en una de las piezas del equipo dirigido por Murat Yakin.

Entre sus actuaciones apareció un partido de dos anotaciones contra Bosnia y Herzegovina, además de un gol y una asistencia frente a Canadá. Su aportación ofensiva continuó en las rondas de eliminación directa, donde también colaboró con un pase de gol ante Argelia. El recorrido del mediocampista terminó antes de lo previsto por una lesión que le impidió disputar los octavos de final ante Colombia y los cuartos de final contra Argentina.

Con capacidad para actuar como mediocampista central o incorporarse al ataque, Manzambi llegaría al Aston Villa después de una temporada con impacto en Alemania, competiciones europeas y el Mundial. A falta del anuncio oficial, el club de Birmingham está cerca de quedarse con uno de los jugadores jóvenes que más atención generaron durante el torneo de selecciones.

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