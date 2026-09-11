Isaac del Toro en el Gran Premio de Montreal en vivo: fecha, horario, ruta y dónde ver al ciclista mexicano

Sigue al ciclista mexicano y al UAE Team Emirates a través de la multiplataforma de Claro Sports, en la última prueba antes del Campeonato Mundial

El mexicano está listo para una prueba más | FLORIAN WIEGAND / DPA VIA AFP

Isaac del Toro tendrá una nueva cita en el UCI WorldTour este domingo 13 de septiembre, cuando tome la salida en el Gran Premio de Montreal 2026. El ciclista mexicano encabezará la atención en un recorrido de 214.4 kilómetros alrededor de Mont Royal, en una de sus últimas pruebas antes del Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta. La carrera arrancará a las 08:15 horas, tiempo del centro de México, mientras que la transmisión de Claro Sports comenzará cinco minutos antes.

El ciclista mexicano del UAE Team Emirates llega a Canadá después de una temporada en la que subió al podio del Tour de Francia 2026 y conquistó la Vuelta a Alemania. Estos resultados lo colocaron en el cuarto sitio del Ranking Mundial de la UCI antes de las clásicas canadienses y lo mantienen entre los nombres a seguir en Montreal.

La prueba también tendrá un valor adicional para Del Toro de cara a su siguiente objetivo. El trazado de Montreal comparte características y parte de su recorrido con el circuito que posteriormente utilizará el Campeonato Mundial, programado del 20 al 27 de septiembre. El mexicano podrá medir sus condiciones ante varios corredores que volverán a competir por el título mundial días después.

Isaac del Toro en el Gran Premio de Montreal 2026: ¿Cuándo y qué hora corre el mexicano?

El Gran Premio Ciclista de Montreal se disputará el domingo 13 de septiembre de 2026. La organización estableció el comienzo de la carrera para las 10:15 horas locales de Montreal, equivalentes a las 08:15 horas del centro de México, mientras que la llegada está prevista alrededor de las 15:45 horas locales, aproximadamente a las 13:45 horas de México, aunque el tiempo final dependerá del ritmo de la prueba.

Montreal será la segunda parada de Del Toro dentro de las clásicas canadienses después del Gran Premio de Québec del viernes 11 de septiembre. Las dos carreras pertenecen al UCI WorldTour y forman parte del cierre de su preparación antes del Mundial, donde el ciclista de Ensenada volverá a competir en territorio canadiense.

¿Dónde ver en vivo a Isaac del Toro en el Gran Premio de Montreal 2026? TV y online

Los aficionados mexicanos podrán seguir a Isaac del Toro en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports. La cobertura del Gran Premio de Montreal comenzará a las 08:10 horas del centro de México, cinco minutos antes de la salida oficial, por lo que será posible seguir los momentos previos y posteriormente el desarrollo completo de la competencia.

Claro Sports tiene los derechos de transmisión para México y distintos países de Latinoamérica. La señal estará disponible también en Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, mientras que la organización del evento reconoce a Claro entre sus broadcasters para América Latina.

Gran Premio de Montreal 2026: ruta, favoritos y equipos

Isaac del Toro deberá completar 16 vueltas a un circuito de 13.4 kilómetros para alcanzar los 214.4 km totales. La ruta tendrá salida y meta en Avenue du Parc y acumulará aproximadamente 4,304 metros de desnivel, una cifra que anticipa una jornada en la que las subidas repetidas serán determinantes para seleccionar al grupo.

Uno de los primeros puntos de exigencia será Voie Camillien-Houde, con 1.8 kilómetros al 8 por ciento. Después aparecerá Chemin de Polytechnique, un sector de 780 metros al 6 por ciento con rampas que alcanzan el 11 por ciento. Avenue Pagnuelo añadirá otro ascenso de 534 metros al 7.5 por ciento antes del regreso hacia Avenue du Parc. Para 2026 también se incorporó el paso por rue Saint-Urbain.

El tipo de recorrido coloca a Del Toro dentro del grupo de corredores a seguir. La propia organización lo incluye entre las figuras de esta edición junto con Mathieu van der Poel, Remco Evenepoel, Paul Seixas, Tom Pidcock, Michael Matthews, Matteo Jorgenson y Brandon McNulty, vigente campeón de Montreal. Para el mexicano será también una oportunidad de buscar su primer triunfo en las clásicas canadienses.

El UAE Team Emirates-XRG presentará una formación con opciones para responder a distintos escenarios de carrera. De acuerdo con la lista publicada para Montreal, el equipo estará integrado por:

Isaac del Toro

Brandon McNulty

Adam Yates

Tim Wellens

Felix Großschartner

Jhonatan Narváez

Florian Vermeersch

It’s almost time to go racing in Canada, and we couldn’t be more excited! 🇨🇦



Across Québec and Montréal, we have an ambitious group of seven who are ready to fire on all cylinders 🔥⤵️



🇲🇽 @ISAACDELTOROx1

🇦🇹 @gro_felix

🇺🇸 @BrandonMcNult

🇪🇨 @NarvaezJho

🇧🇪 @FlorianVermeers

🇧🇪… pic.twitter.com/HjUzhqdwAD — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) September 9, 2026

La presencia de McNulty también resulta relevante para el conjunto de Del Toro, ya que el estadounidense ganó la edición 2025 por delante de Tadej Pogacar, mientras que el UAE Team Emirates-XRG ha dominado las últimas ediciones del Gran Premio de Montreal. El mexicano tendrá así una estructura con experiencia en este circuito y llegará como una de sus principales cartas para un recorrido que puede servir como referencia antes del Mundial.

En total estarán presentes los 18 equipos WorldTeam, tres ProTeams y la selección de Canadá. Entre las escuadras del máximo nivel aparecen UAE Team Emirates-XRG, Alpecin-Premier Tech, Red Bull-Bora-Hansgrohe, Lidl-Trek, Team Visma | Lease a Bike, Movistar Team, Decathlon CMA CGM Team, Team Jayco AlUla y Soudal Quick-Step, entre otras. Las invitaciones corresponden a Modern Adventure Pro Cycling, Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team, Tudor Pro Cycling Team y el combinado canadiense.

Te puede interesar: