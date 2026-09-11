Clasificación general Vuelta a España 2026, Etapa 19: ¿Quién se llevó el triunfo este 11 de septiembre?

¡Buitrago rozó la victoria! El colombiano atacó en los kilómetros finales, pero Eddie Dunbar lo alcanzó y ganó la etapa 19 de la Vuelta a España.

Enric Mas, líder de la Vuelta a España | JORGE GUERRERO / AFP.

Santiago Buitrago volvió a demostrar su carácter en la montaña y estuvo muy cerca de conseguir una anhelada victoria en la Vuelta a España 2026. El colombiano se metió en la fuga, resistió en el exigente ascenso a Peñas Blancas y, a falta de 900 metros, se quedó en solitario soñando con el triunfo. Sin embargo, Eddie Dunbar reaccionó en el momento definitivo y terminó superándolo para quedarse con la victoria, dejando a Buitrago nuevamente en el segundo lugar.

En la clasificación general, Enric Mas continúa como líder de la Vuelta a España y cada vez está más cerca de convertirse en campeón. El español logró conservar la camiseta roja en una jornada de alta montaña y afrontará las últimas etapas con una posición privilegiada. Con la carrera entrando en su recta final, Mas tiene ahora la gran oportunidad de confirmar su liderato y conquistar el título en Granada.

Así queda la clasificación de la Etapa 19 de la Vuelta a España 2026

Santiago Buitrago volvió a rozar la gloria en la Vuelta a España: el colombiano llegó a soñar con el triunfo, pero Eddie Dunbar reaccionó en el cierre, lo alcanzó y se quedó con la victoria de la etapa 19, dejando al bogotano en el segundo lugar.

Posición Nombre – Equipo Tiempo 1. Eddie Dunbar (PQ36.5) 5:00:54 2. Santiago Buitrago (BHV) (COL) 0:14 3. Thomas Gloag (PQ36.5) 0:23 4. Urko Berrade (EQP) 0:44 5. Marcel Camprubí (PQ36.5) 1:44 6. Andreas Leknessund (UXM) 2:01 7. Gillaume Martin (GFU) 2:11 8. Chris Hamilton (TPP) 2:39 9. Kevin Vermaerke (UAE) 3:03 10. Sergio Samitier (COF) 3:17

¿Cómo va la clasificación general de la Vuelta a España 2026?

Nombre Equipo Tiempo 1.Enric Mas Movistar Team 65:52:03 2.Primoz Roglic Team Red Bull – BORA – hansgrohe +1:37 3.Felix Gall Decathlon CMA CGM Team +3:01 4.Richard Carapaz EF Education – EasyPost +5:17 5.Oscar Onley Netcompany INEOS +6:03 6.Jakob Omrzel Bahrain – Victorious +7:06 7.Clément Berthet Groupama – FDJ United +7:57 8.Cristian Rodríguez XDS Astana Team +8:21 9. Mattias Skjelmose Lidl – Trek +9:06 10. Harold Tejada XDS Astana Team +10:27

Formato y reglas de la Vuelta España: ¿Qué se debe hacer para ganar la etapa y la carrera?

Cada etapa de La Vuelta a España tiene un ganador, que es el ciclista que cruza primero la línea de meta. La clasificación general se determina a partir de la suma de los tiempos registrados por cada corredor a lo largo de la competencia. El menor tiempo acumulado permite al líder portar el maillot rojo.

Las diferencias en la clasificación pueden cambiar por las bonificaciones de tiempo, los cortes dentro del pelotón, las etapas de montaña y las contrarrelojes. La edición 2026 está conformada por 21 etapas y un recorrido de 3,275 kilómetros que atraviesa Mónaco, Francia, Andorra y España, con un desnivel acumulado aproximado de 58,000 metros. este sábado 12 de septiembre se correrá la etapa reina.

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