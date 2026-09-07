Isaac del Toro en el Gran Premio de Canadá 2026: disfrútalo en vivo por Claro Sports

El mexicano disputará las pruebas de Quebec y Montreal como parte de su preparación rumbo al Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta

Isaac del Toro estará en vivo por Claro Sports | Reuters

Isaac del Toro se prepara para volver a competir en el calendario internacional y Claro Sports tendrá en vivo sus dos próximas carreras en Canadá. El mexicano participará en el Grand Prix Cycliste de Québec, el viernes 11 de septiembre, y en el Grand Prix Cycliste de Montréal, el domingo 13, dos pruebas de un día pertenecientes al calendario UCI WorldTour.

La cobertura de Claro Sports acompañará a Del Toro en la recta final de su preparación rumbo al Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta 2026. Las dos competencias canadienses forman parte del proceso previo a la cita mundialista y permitirán seguir al elemento del UAE Team Emirates-XRG antes de su participación en la prueba por el título mundial.

El Gran Premio Ciclista de Quebec forma parte del calendario UCI WorldTour y reúne a los 18 WorldTeams. La carrera se disputa en un circuito urbano en la ciudad de Quebec, con 20 vueltas de 10.3 kilómetros cada una para completar 206 kilómetros. El trazado incluye descensos y una subida final hacia las Llanuras de Abraham, donde estará ubicada la meta. El recorrido contempla 139 metros de diferencia de altitud y un acumulado de 2,780 metros, con una duración prevista de más de cinco horas.

Grand Prix Cycliste de Quebec, ruta | gpcqm.ca

El Grand Prix Cycliste de Montreal también pertenece al calendario UCI WorldTour y cuenta con la participación de los 18 WorldTeams. La competencia se desarrolla en un circuito urbano ubicado en Mont Royal y tendrá 16 vueltas de 13.4 kilómetros para completar 214.4 kilómetros. El recorrido incluye una subida que los corredores deberán superar en cada vuelta, con un desnivel acumulado de 4,304 metros y una diferencia de altitud de 269 metros. La prueba tendrá una duración estimada superior a cinco horas.

Grand Prix Cycliste de Montreal, ruta | gpcqm.ca

¿A qué hora corre Isaac del Toro el Grand Prix Cycliste de Québec 2026?

El Grand Prix Cycliste de Québec se disputará el viernes 11 de septiembre y será la primera de las dos carreras que Del Toro tiene previstas en Canadá. La competencia, a disputarse a las 11:00 horas (tiempo del centro de México), reunirá a corredores que también utilizarán estas pruebas como preparación para el Mundial de Ciclismo de Ruta.

En Claro Sports transmitiremos la carrera en vivo a través de nuestra multiplataforma, con cobertura disponible para ocho países de Latinoamérica: México, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

¿A qué hora corre Isaac del Toro el Grand Prix Cycliste de Montreal 2026?

Dos días más tarde, el domingo 13 de septiembre, se realizará el Grand Prix Cycliste de Montréal, la segunda carrera del Gran Premio de Canadá. Esta prueba tendrá una importancia particular dentro de la preparación mundialista, debido a que parte de su recorrido coincide con el trazado que posteriormente utilizará el Campeonato Mundial. La transmisión también irá por la multiplataforma de Claro Sports en punto de las 11:00 horas (tiempo del centro de México) y para los mismos países mencionados.

MÁS INFORMACIÓN: Tadej Pogacar recibe el alta hospitalaria tras su caída en La Vuelta y continuará su recuperación en Mónaco

Del Toro llegará a Montreal después de competir en Quebec y se encontrará con otros corredores que también tienen previsto participar en ambas pruebas. Entre los nombres mencionados para estas competencias están Remco Evenepoel, Wout van Aert, Ben Healy, Paul Seixas, Mathieu van der Poel y Juan Ayuso.

¿Quién transmite en vivo el Gran Premio Ciclista de Canadá y dónde ver por TV y online?

Claro Sports transmitirá en vivo las dos carreras del Gran Premio de Canadá, tanto el Grand Prix Cycliste de Québec como el Grand Prix Cycliste de Montréal. La señal estará disponible en ocho países de Latinoamérica: México, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

Isaac del Toro llega a esta cita después de conquistar la Vuelta a Alemania 2026, resultado que le permitió mantenerse cuarto en el Ranking Mundial de la UCI con 6,603.46 puntos.

Te puede interesar: