Santiago Buitrago, al borde del llanto tras otra derrota: “Se me vino el mundo abajo”

Buitrago no pudo contener las lágrimas tras perder otra etapa por muy poco. El colombiano fue segundo en Peñas Blancas y tendrá una última oportunidad para buscar el triunfo.

Santiago Buitrago lamenta no haber ganado | JORGE GUERRERO / AFP.

Santiago Buitrago volvió a quedar al borde de la victoria en la Vuelta a España 2026. El ciclista del Bahrain Victorious protagonizó una gran actuación en la etapa 19, se metió en la fuga y atacó en el tramo definitivo en busca de ese triunfo que tanto ha perseguido durante la carrera. Sin embargo, cuando parecía tener la victoria al alcance de sus manos, Eddie Dunbar apareció para arrebatarle el primer lugar.

El colombiano llegó a los últimos kilómetros con opciones reales de quedarse con la jornada. Buitrago realizó un importante ataque cuando faltaban cerca de dos kilómetros para la meta y logró marcharse en solitario. La ilusión creció con el paso de los metros, pero a 500 metros del final sus piernas no respondieron como esperaba y Dunbar consiguió darle alcance para posteriormente superarlo.

Buitrago, nuevamente segundo

La escena volvió a ser dolorosa para el bogotano. Esta fue la segunda vez que Buitrago termina segundo en una etapa de esta Vuelta a España, después de haber conseguido la misma posición en la fracción 14, entre Jaén y Sierra de la Pandera. Una vez más, el corredor colombiano estuvo muy cerca de conseguir una victoria que ha buscado durante toda la competencia.

Santiago Buitrago quedó bastante afectado 😕 luego del final de la etapa 19 de la Vuelta a España 2026 🇪🇸 y se le vio llorando 😢 #CaracolSports #LaVueltaPorCaracol 🚵🏻🇨🇴



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Al terminar la jornada, Buitrago no pudo ocultar la emoción y habló al borde del llanto sobre lo ocurrido. “Jugué mis cartas, pero nuevamente no me dio hasta el final y otro segundo puesto”, expresó el ciclista del Bahrain Victorious ante los micrófonos de RTVE, reflejando la frustración después de haberlo dado todo en la montaña.

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El colombiano también explicó el momento en el que Dunbar logró alcanzarlo. “Se me vino el mundo abajo, intenté llegar”, reconoció Buitrago, quien después de cruzar la meta dejó claro que ahora deberá recuperar fuerzas para afrontar las últimas jornadas de la carrera. “Es un palo para mí, queda una, ahora tratar de recuperar, mañana será otro día”, señaló.

La última oportunidad de Buitrago

A pesar del golpe, Buitrago todavía tendrá una última oportunidad para buscar la victoria de etapa. El sábado llegará una nueva jornada de alta montaña, con salida en La Calahorra y llegada en el Collado del Alguacil, un escenario que puede favorecer nuevamente al colombiano y en el que intentará dejar atrás las dos derrotas sufridas por muy poco.

La jornada tendrá un recorrido exigente, con doble ascensión a El Purche, puerto de primera categoría, además del paso por El Duque, también de primera. Todo conducirá a la subida final al inédito Collado del Alguacil, con 8,3 kilómetros al 9,8 %, un ascenso que promete ser decisivo y que podría darle a Buitrago el terreno perfecto para volver a intentarlo.

Buitrago sabe que las oportunidades se agotan y así lo reconoció después de la etapa 19. “Esto aquí son 21 oportunidades, cada día vamos gastando una, quedan dos y, bueno, ¿por qué no?”, manifestó. El colombiano ya dejó claro que no piensa rendirse: la montaña le dará una última oportunidad para convertir sus dos segundos lugares en una victoria que sería el broche perfecto para su Vuelta a España.

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