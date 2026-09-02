Confirmado: Isaac del Toro participará en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026
Bernardo de la Garza, presidente de la Unión Ciclista de México, presenta la lista de corredores mexicanos para el Mundial de Ciclismo en Ruta en Canadá
Es oficial: Isaac del Toro estará en el Mundial de Ciclismo de Ruta. El nombre del corredor del UAE encabeza a la delegación mexicana que competirá en Canadá en el mes de septiembre, informó el martes 1 de septiembre el presidente de la Unión Ciclista de México, Bernardo de la Garza.
Del Toro, tras ganar la Vuelta Alemania, admitió la posibilidad de estar en esta competencia en septiembre, para la cual se preparará con dos carreras en territorio canadiense. Claro Sports pudo saber que participará en las dos carreras del Grand Prix de Canadá del 11 y 13 del mismo mes, las cuales podrás seguir por nuestra multiplataforma.
Si la salud lo permite, Del Toro disputará su segundo Mundial, tras terminar en el séptimo lugar en Ruta en 2025 y ser quinto en la contrarreloj individual. Resultados que el mexicano buscará mejorar, siendo uno de los candidatos para el título en Ruta debido a la fractura que sufrió Tadej Pogacar en La Vuelta a España y que pone en duda su disponibilidad, además de las lesiones que sufrió Jonas Vingegaard en el Tour de Francia que le dejan al margen el resto de 2026.
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Remco Evenepoel y Paul Seixas, los otros dos ciclistas del Top 5 del ranking de la UCI, ya se apuntaron para el Mundial, lo mismo que Richard Carapaz, Derek Gee, Wout van Aert, Mathieu van der Poel y Juan Ayuso.
La carrera de élite varonil del Mundial será un recorrido de 273.7 km en Montreal, con un par de ascensos previo a ingresar a un circuito, al que darán 12 vueltas previo a cruzar la meta.
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Los mexicanos que participarán en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026
México participará en el Mundial de Canadá con 27 corredores, quienes participarán en las categorías de élite, sub 23 y junior de ambas ramas.
- Élite varonil
- Isaac del Toro
- Eder Frayre
- Edgar cadena
- Ulises Castillo
- Jose Antonio Escarcega
- Carlos García
- Tomas Aguirre
- Élite femenil
- Romina Hinojosa
- Sara Roel
- Andrea Fregoso
- Yareli Salazar
- Sub 23 varonil
- Sebastián Ruiz
- Said Cisneros
- Leo Cisneros
- José Juan Prieto
- José Antonio Prieto
- Michael Zarate
- Sub 23 femenil
- Mayte Zamudio
- Fernanda Zárate
- Gissel Borbon
- Atzi Paola
- Junior varonil
- José Emilio Rodríguez Delgado
- Daniel Santiago Moreno Garcia
- Omar Andrade Fernandez
- Junior femenil
- Nabyenka Bareño
- Natalia Pineda Soto
- Gaetana Alhach Sjogren
¿Cuándo y dónde será el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026?
La edición 2026 del Mundial de Ciclismo de Ruta se disputará del 20 al 27 de septiembre de 2026. Tendrá el siguiente calendario, con Isaac del Toro compitiendo el último día en la carrera de élite varonil:
- Sábado 19 de septiembre
- Entrenamiento para la contrarreloj individual
- Domingo 20 de septiembre:
- Contrarreloj individual élite femenil
- Contrarreloj individual élite varonil
- Lunes 21 de septiembre
- Contrarreloj individual sub 23 femenil
- Contrarreloj individual sub 23 varonil
- Martes 22 de septiembre
- Contrarreloj por equipos, relevo mixto
- Contrarreloj individual junior femenil
- Contrarreloj individual junior varonil
- Miércoles 23 de septiembre
- Entrenamiento prueba de ruta
- Jueves 24 de septiembre
- Ruta sub 23 femenil
- Ruta junior varonil
- Viernes 25 de septiembre
- Ruta junior femenil
- Ruta sub 23 varonil
- Sábado 26 de septiembre
- Ruta élite femenil
- Domingo 27 de septiembre
- Ruta élite varonil