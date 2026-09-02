Confirmado: Isaac del Toro participará en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026

Bernardo de la Garza, presidente de la Unión Ciclista de México, presenta la lista de corredores mexicanos para el Mundial de Ciclismo en Ruta en Canadá

Isaac del Toro correrá el Mundial de Ciclismo de Ruta| ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP

Es oficial: Isaac del Toro estará en el Mundial de Ciclismo de Ruta. El nombre del corredor del UAE encabeza a la delegación mexicana que competirá en Canadá en el mes de septiembre, informó el martes 1 de septiembre el presidente de la Unión Ciclista de México, Bernardo de la Garza.

Del Toro, tras ganar la Vuelta Alemania, admitió la posibilidad de estar en esta competencia en septiembre, para la cual se preparará con dos carreras en territorio canadiense. Claro Sports pudo saber que participará en las dos carreras del Grand Prix de Canadá del 11 y 13 del mismo mes, las cuales podrás seguir por nuestra multiplataforma.

Si la salud lo permite, Del Toro disputará su segundo Mundial, tras terminar en el séptimo lugar en Ruta en 2025 y ser quinto en la contrarreloj individual. Resultados que el mexicano buscará mejorar, siendo uno de los candidatos para el título en Ruta debido a la fractura que sufrió Tadej Pogacar en La Vuelta a España y que pone en duda su disponibilidad, además de las lesiones que sufrió Jonas Vingegaard en el Tour de Francia que le dejan al margen el resto de 2026.

Remco Evenepoel y Paul Seixas, los otros dos ciclistas del Top 5 del ranking de la UCI, ya se apuntaron para el Mundial, lo mismo que Richard Carapaz, Derek Gee, Wout van Aert, Mathieu van der Poel y Juan Ayuso.

La carrera de élite varonil del Mundial será un recorrido de 273.7 km en Montreal, con un par de ascensos previo a ingresar a un circuito, al que darán 12 vueltas previo a cruzar la meta.

El perfil de la carrera de élite varonil del Mundial de Ciclismo de Ruta | UCI

MÁS INFORMACIÓN: Isaac del Toro gana la Vuelta a Alemania

Los mexicanos que participarán en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026

México participará en el Mundial de Canadá con 27 corredores, quienes participarán en las categorías de élite, sub 23 y junior de ambas ramas.

Élite varonil Isaac del Toro

Eder Frayre

Edgar cadena

Ulises Castillo

Jose Antonio Escarcega

Carlos García

Tomas Aguirre Élite femenil Romina Hinojosa

Sara Roel

Andrea Fregoso

Yareli Salazar Sub 23 varonil Sebastián Ruiz

Said Cisneros

Leo Cisneros

José Juan Prieto

José Antonio Prieto

Michael Zarate Sub 23 femenil Mayte Zamudio

Fernanda Zárate

Gissel Borbon

Atzi Paola Junior varonil José Emilio Rodríguez Delgado

Daniel Santiago Moreno Garcia

Omar Andrade Fernandez Junior femenil Nabyenka Bareño

Natalia Pineda Soto

Gaetana Alhach Sjogren

¿Cuándo y dónde será el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026?

La edición 2026 del Mundial de Ciclismo de Ruta se disputará del 20 al 27 de septiembre de 2026. Tendrá el siguiente calendario, con Isaac del Toro compitiendo el último día en la carrera de élite varonil:

Sábado 19 de septiembre Entrenamiento para la contrarreloj individual

Domingo 20 de septiembre: Contrarreloj individual élite femenil Contrarreloj individual élite varonil

Lunes 21 de septiembre Contrarreloj individual sub 23 femenil Contrarreloj individual sub 23 varonil

Martes 22 de septiembre Contrarreloj por equipos, relevo mixto Contrarreloj individual junior femenil Contrarreloj individual junior varonil

Miércoles 23 de septiembre Entrenamiento prueba de ruta

Jueves 24 de septiembre Ruta sub 23 femenil Ruta junior varonil

Viernes 25 de septiembre Ruta junior femenil Ruta sub 23 varonil

Sábado 26 de septiembre Ruta élite femenil

Domingo 27 de septiembre Ruta élite varonil



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