Luis Enrique elogia a Isaac del Toro: “Es valiente y de esos que van para adelante”

El entrenador del PSG habló sobre el ciclista mexicano y destacó su evolución junto a una figura como Tadej Pogacar

Luis Enrique destaca a Isaac del Toro y su evolución | Reuters/AFP

Luis Enrique no solo habló de fútbol después del debut del Paris Saint-Germain en la Champions League. El entrenador español aprovechó la charla posterior al triunfo ante Slovan Bratislava para referirse a una de sus grandes pasiones fuera de la cancha: el ciclismo, y dentro de ese tema destacó al mexicano Isaac del Toro.

El técnico del PSG reconoció que sigue de cerca el crecimiento del corredor del UAE Team Emirates-XRG y resaltó la manera en la que el mexicano afronta las competencias internacionales. Para Luis Enrique, la personalidad del joven ciclista es uno de los aspectos que más llaman su atención.

“Me encanta, me encantan los buenos ciclistas, me encantan. Tengo mucha admiración por todos ellos. Yo, que he hecho bastante bicicleta, sé lo duro que es entrenar cada día”, explicó el estratega español en una entrevista con Fox.

Luis Enrique también habló sobre la evolución que ha tenido Del Toro durante los últimos meses y aseguró que compartir equipo con Tadej Pogacar representa una oportunidad importante para que el mexicano continúe aprendiendo al lado de uno de los principales referentes del ciclismo mundial.

“Estoy seguro de que algún día coincidiremos con él. Está superlativo, está al lado del mejor ciclista de todos los tiempos, como lo es Pogacar. Seguro está aprendiendo muchísimo, porque es muy ambicioso. Es muy valiente y de esos a los que les gusta ir para adelante, como a mí me gusta ver el fútbol”, comentó.

Las palabras del entrenador del PSG llegan después de una temporada en la que Isaac del Toro se consolidó como uno de los nombres más destacados del ciclismo internacional. El mexicano consiguió victorias importantes durante el calendario y cerró el Tour de Francia con un resultado histórico al finalizar tercero en la clasificación general, además de conquistar el maillot blanco como mejor joven de la competencia.

Con apenas 22 años, Del Toro continúa como uno de los corredores a seguir dentro del pelotón internacional. Su rendimiento durante la temporada también lo colocó como una de las figuras del UAE Team Emirates-XRG, donde comparte equipo con Pogacar y otros corredores de experiencia.

El mexicano ahora prepara su regreso a la actividad con una nueva prueba del calendario UCI WorldTour, donde buscará continuar su camino rumbo al Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta.

Más información: Isaac del Toro participará en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026

¿Cuándo vuelve a competir Isaac del Toro? Horario y dónde ver en vivo el Gran Premio de Québec por Claro Sports

Isaac del Toro volverá a competir este viernes 11 de septiembre en el Gran Premio Ciclista de Québec 2026, primera de las dos carreras que disputará en Canadá antes del Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta. La competencia podrá verse en vivo por Claro Sports como parte de la cobertura del camino del mexicano hacia la cita mundialista.

La carrera arrancará a las 09:00 horas, tiempo del centro de México, con la participación de los principales equipos del calendario internacional. Del Toro encabezará al UAE Team Emirates-XRG, que también contará con corredores como Adam Yates, Brandon McNulty y Jhonatan Narváez.

Además del Gran Premio de Québec, el mexicano participará el domingo 13 de septiembre en el Grand Prix Cycliste de Montréal, dos pruebas que servirán como preparación antes del Mundial de Ciclismo de Ruta.

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