Isaac del Toro en vivo, etapa 4 de la Tirreno-Adriático 2026

89 km | La fuga del día empieza a tener impacto en la clasificación virtual. Iván García Cortina pasa a ser líder virtual, seguido por Tibor Del Grosso a 2 segundos. El grupo delantero incluye también a corredores como Rémy Rochas y Lauren Rex, mientras el pelotón de Isaac del Toro permite una diferencia que ronda los dos minutos.

90 km | La fuga vuelve a tomar fuerza en la etapa 4. El grupo delantero aprovecha su potencia como rodadores para ampliar la ventaja nuevamente hasta los 2 minutos, mientras UAE Team Emirates-XRG intenta controlar la situación. En el pelotón existe preocupación por la presencia de corredores peligrosos como Iván García Cortina y Tibor Del Grosso, en una carrera sin grandes montañas donde pueden aspirar a sorprender. Además, la lluvia vuelve a aparecer en el recorrido, lo que complica las condiciones de carrera mientras el líder Isaac del Toro permanece protegido dentro del grupo principal.

El trazado de la etapa 4 abre con dos ascensos clásicos de los Apeninos: Ovindoli y Valico delle Capannelle. El sitio oficial de la carrera explica que esa primera parte acumula la mayor exigencia montañosa antes de una larga bajada rumbo a Teramo, lo que convierte a la jornada en una prueba de resistencia antes del desenlace en la costa adriática.

La parte decisiva aparece en la segunda mitad del recorrido, con una secuencia de repechos y muros cortos que incluyen Castellalto, Mosciano Sant’Angelo y, sobre todo, la subida a Tortoreto por Badetta. De acuerdo con la organización, ese muro aparece a 12 kilómetros de meta y alcanza rampas de hasta 20 por ciento en su tramo final, antes de un descenso corto y unos 8 kilómetros llanos junto al mar.

Por perfil, la etapa mezcla opciones para puncheurs, hombres de clásicas y favoritos de la general, más que para un sprint masivo limpio. Aun así, la prensa especializada también la perfila como un día de “relativa transición” si los equipos de la general controlan los ataques y neutralizan los movimientos en Tortoreto.

¿Cómo va Isaac del Toro en la Tirreno-Adriático 2026?

Isaac del Toro arranca la etapa 4 como primero de la general con tiempo acumulado de 10:35:22, seguido por Giulio Pellizzari a 4 segundos y Magnus Sheffield a 14. En el top 10 también aparecen Primoz Roglic, Antonio Tiberi y Javier Romo, por lo que la diferencia sigue abierta y cada bonificación o corte puede tener peso.

El mexicano no solo viste la maglia azzurra: también lidera las clasificaciones ciclamino y bianca, una señal del impacto que ha tenido en el arranque de la carrera. Esa posición de privilegio se construyó desde la segunda etapa, cuando terminó segundo detrás de Mathieu van der Poel en San Gimignano y tomó el liderato de la prueba.

En la tercera jornada, Del Toro superó sin incidentes un día largo, frío y con lluvia para mantener el liderato, algo que le permitió llegar a esta cuarta fracción con margen mínimo, pero con control de la carrera. La clave para el mexicano en Martinsicuro será responder en el muro de Tortoreto y evitar cortes en el tramo final, porque el recorrido está diseñado para castigar cualquier descuido.

¿Dónde ver en vivo a Isaac del Toro en la Tirreno-Adriático 2026?

La etapa 4 de la Tirreno-Adriático 2026 se puede ver en México por ESPN, con horario marcado a las 03:15 horas del Centro de México según la guía publicada por Claro Sports. Además, Claro Sports ofrece cobertura en su multiplataforma con seguimiento de la actuación de Isaac del Toro, ideal para seguir el minuto a minuto del mexicano en una de las jornadas más importantes de la semana.

¡Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 4 de la Tirreno-Adriático 2026!

Isaac del Toro llega a la etapa 4 de la Tirreno-Adriático 2026 como líder de la clasificación general, en una jornada que puede marcar diferencias por su combinación de montaña en la primera mitad y muros en el cierre. El mexicano del UAE Team Emirates XRG arrancó este jueves 12 de marzo con la maglia azzurra, después de conservar el primer lugar tras la tercera etapa. La salida será en Tagliacozzo y la meta en Martinsicuro, con un recorrido oficial de 213 kilómetros. La etapa no luce como un día de alta montaña, pero sí como una jornada de desgaste que puede mover la carrera en los kilómetros finales.

