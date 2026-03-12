Italia vs Japón, en vivo hockey sobre hielo: Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Sigue toda la emoción de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina en Claro Sports

El enfrentamiento del Playoff 2 entre Italia y Japón en el parahockey sobre hielo de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 promete ser un duelo de alta intensidad, con ambas selecciones luchando por mantenerse en la pelea rumbo a las medallas. Italia llega como un equipo sólido y bien organizado sobre el hielo, mientras que Japón ha demostrado una evolución importante en su rendimiento en las últimas ediciones del torneo, lo que anticipa un choque muy equilibrado.

El parahockey sobre hielo es una disciplina en la que dos equipos buscan anotar el mayor número de goles enviando el disco, conocido como puck, a la portería rival. Cada equipo cuenta con seis jugadores en la pista al mismo tiempo, incluido el portero, y los partidos se disputan en tres periodos de 15 minutos cada uno, lo que garantiza ritmo e intensidad durante todo el encuentro.

Toda la actividad y los momentos más destacados del parahockey sobre hielo y del resto de competencias de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 se pueden seguir a través de la multiplataforma de Claro Sports, donde los aficionados pueden mantenerse al tanto de cada resultado y jugada clave del torneo.

