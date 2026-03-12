Isaac del Toro cae al segundo lugar general tras la etapa 4 de la Tirreno-Adriático 2026

El mexicano pierde el liderato de la Tirreno-Adriático 2026 tras la etapa 4. Giulio Pellizzari es nuevo líder por bonificación; Van der Poel gana.

El mexicano rescató puntos en la clasificación de montaña | Captura @Eurosport

La cuarta etapa de la Tirreno-Adriático 2026 se disputó entre Tagliacozzo y Martinsicuro sobre 213 kilómetros, con un recorrido que combinó ascensos en los Apeninos y un explosivo final con el muro de Tortoreto antes de un tramo llano hacia meta. En ese escenario, Isaac del Toro perdió el liderato de la carrera y cayó al segundo lugar de la clasificación general, después de un cierre intenso en el que el mexicano defendió la maglia azzurra durante gran parte del día. El triunfo de etapa fue para Mathieu van der Poel, pero la bonificación obtenida por Giulio Pellizzari terminó por mover la cima de la clasificación.

Desde los primeros kilómetros, la carrera se movió con una fuga numerosa que llegó a tener una diferencia cercana a los tres minutos sobre el pelotón. UAE Team Emirates-XRG controló la situación durante buena parte del día, consciente del peligro que representaban algunos escapados. Mientras tanto, Del Toro permaneció protegido en el grupo principal, esperando el momento clave de la etapa.

La subida a Castellalto comenzó a seleccionar el grupo delantero y también endureció el ritmo en el pelotón. Equipos como Visma-Lease a Bike, Bahrain Victorious e INEOS Grenadiers tomaron la responsabilidad de la persecución, preparando el terreno para sus líderes en el tramo final. El desgaste empezó a pasar factura y varios corredores se fueron quedando rezagados en el ascenso.

El momento decisivo llegó en el muro de Tortoreto, a poco más de diez kilómetros de la meta. Isaac del Toro lanzó un ataque contundente y coronó primero el puerto de montaña, sumando los puntos de la clasificación de escaladores. El mexicano mostró fortaleza en la subida y se mantuvo siempre entre los protagonistas en el reducido grupo de favoritos.

Tras el descenso, la carrera se volvió táctica y varios corredores intentaron sorprender. Giulio Pellizzari, Wout van Aert, Matteo Jorgenson y Mathieu van der Poel protagonizaron los principales movimientos, mientras Del Toro permanecía atento a cada aceleración. El grupo de cabeza terminó por reorganizarse antes de entrar al tramo final completamente llano.

En los últimos kilómetros se sucedieron varios ataques, con Jorgenson y Ciccone tratando de romper la carrera. Del Toro respondió a los movimientos más peligrosos y ayudó a neutralizar intentos que amenazaban con abrir hueco, demostrando nuevamente su capacidad para sostener el ritmo en el momento decisivo de la etapa.

El sprint final terminó por definir tanto la etapa como la clasificación general. Mathieu van der Poel lanzó el ataque definitivo para quedarse con la victoria, seguido por Giulio Pellizzari y Tobias Halland Johannessen. El italiano, gracias a las bonificaciones obtenidas en meta, logró superar al mexicano en la tabla acumulada.

Con estos resultados, Giulio Pellizzari se convierte en el nuevo líder de la Tirreno-Adriático 2026, con apenas dos segundos de ventaja sobre Isaac del Toro. A pesar de perder la cima, el ciclista mexicano dejó una de las actuaciones más sólidas del día, destacando especialmente en la montaña, y se mantiene plenamente en la pelea por el título en las etapas restantes.

Resultados de la etapa 4 de la Tirreno-Adriático 2026

Mathieu van der Poel (Alpecin–Premier Tech) – 4:51:40 Giulio Pellizzari (Red Bull–BORA–hansgrohe) Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) Clément Champoussin (XDS Astana Team) Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) Ben Healy (EF Education–EasyPost) Andrea Vendrame (Team Jayco–AlUla) Alessandro Pinarello (NSN Cycling Team) Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG)

Clasificación general tras la etapa 4 de la Tirreno-Adriático 2026

Giulio Pellizzari (Red Bull–BORA–hansgrohe) – 15:27:00 Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) – a 2 segundos Primoz Roglic (Red Bull–BORA–hansgrohe) – a 21 segundos Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike) – a 34 segundos Ben Healy (EF Education–EasyPost) – a 39 segundos Andrea Vendrame (Jayco–AlUla) – a 42 segundos Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers) – a 42 segundos Giulio Ciccone (Lidl-Trek) – a 44 segundos Jan Hatherly (Jayco–AlUla) – a 46 segundos Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) – a 49 segundos

La carrera queda completamente abierta, con diferencias mínimas entre los favoritos. Isaac del Toro, ahora segundo en la general, sigue siendo uno de los grandes protagonistas de la Tirreno-Adriático 2026 gracias a su fortaleza en la montaña y su capacidad para responder en los momentos decisivos.

