¿Haaland llega al Barcelona? Su representante aclara el panorama

Rafaela Pimenta, agente del noruego, aseguró que no existe ningún contacto reciente con el club azulgrana y que el delantero está feliz con los Citizens

El atacante lleva muchos años en la agenda azulgrana | Reuters

El nombre de Erling Haaland volvió a aparecer en la órbita del Barcelona, pero desde el entorno del delantero noruego salieron rápidamente a frenar cualquier especulación. Rafaela Pimenta, agente del atacante del Manchester City, aseguró que no existe ningún contacto reciente con el club azulgrana, desmintiendo así las versiones que surgieron en España sobre un posible acercamiento.

Las declaraciones de la representante se dieron en el programa El Chiringuito de Jugones, donde fue consultada directamente por los rumores que vinculaban al goleador con el equipo catalán. Pimenta fue clara al señalar que no ha existido ningún tipo de negociación ni conversación con la institución culé. “Tenemos mucho respeto y admiración por el Barcelona, pero no ha habido ningún contacto, ni con Erling Haaland ni con la directiva del club”, afirmó la agente durante su intervención en el programa televisivo, palabras que rápidamente enfriaron el tema en el mercado europeo.

Los comentarios surgieron luego de que el empresario y aspirante a la presidencia del Barcelona, Víctor Font, dejara entrever que su proyecto podría contemplar la llegada del delantero noruego en el futuro. Esa posibilidad generó ruido mediático, especialmente después de que se hablara de un supuesto acercamiento con el entorno del futbolista.

Sin embargo, Pimenta dejó claro que la situación actual de Haaland no apunta a un cambio de equipo. El delantero renovó recientemente con el Manchester City y su entorno considera que atraviesa un momento estable tanto en lo deportivo como en lo contractual. “Haaland renovó hace unos meses y está muy feliz en el Manchester City”, explicó la representante, quien insistió en que no existe ningún escenario abierto para discutir un posible traspaso mientras el jugador continúe satisfecho con su presente en Inglaterra.

El delantero noruego es uno de los futbolistas más cotizados del fútbol mundial, por lo que su nombre suele aparecer ligado a los grandes clubes de Europa cada vez que se abre el debate sobre el mercado de fichajes. Barcelona, Real Madrid o Paris Saint-Germain han sido mencionados en diferentes momentos como posibles destinos.

Por ahora, las palabras de su agente dejan una postura clara: no hay contactos con el Barcelona y el futuro inmediato de Haaland sigue ligado al Manchester City. Mientras el goleador mantenga estabilidad deportiva y contractual en Inglaterra, la posibilidad de verlo con la camiseta blaugrana permanece únicamente en el terreno de la especulación.

Te puede interesar