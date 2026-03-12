AZ Alkmaar vs Sparta Praga, en vivo: transmisión partido de ida de los octavos de final de la Conference League 2026

El mejor fútbol europeo, a través de la multiplataforma de Claro Sports

¡Bienvenidos a una nueva fase de la Conference League! La competición de tercer orden, a nivel de clubes en Europa, tendrá una nueva cita en su primer ‘sorbo’ para concoer quién toma la ventaja rumbo a las llaves de cuartos. El AZ Alkmaar, de la Eredivisie, se medirá frente al Sparta Praga en el ADAS Stadion.

Dicho compromiso une a dos protagonistas en sus respectivos países. La localía viene de llevarse los honores frente al Noah en la fase de repesca. El global de 4-1 benefició al elenco neerlandés, todavía en carrera rumbo al título continental. En cuanto a su liga, anda un poco colgado, con 39 puntos en el sexto lugar y una distancia muy lejana del puntero PSV Eindhoven.

Respecto a los de Praga, pudieron clasificarse sin necesidad de pasar por las llaves “trampa” de Playoffs. Los escoltas del Slavia Praga en la República Checa firmaron un cuarto puesto en la instancia de todos contra todos. La ida será en Países Bajos, mientras que la revancha se disputará la próxima semana en el Epet Arena.

AZ Alkmaar vs Sparta Praga: transmisión para Centroamérica

¿A qué hora inicia la transmisión del AZ Alkmaar vs Sparta Praga hoy, 12 de marzo?

Respecto al partido entre AZ y Sparta Praga, iniciará el jueves 12 de marzo a partir de las 11:45 horas (centro de México).

AZ Alkmaar vs Sparta Praga: ¿Cómo y dónde ver en vivo el partido de Octavos de Final de la Conference League 2026?

La cita futbolera, en el episodio de ida, se podrá seguir en vivo y en directo para México y Centroamérica a través de la multiplataforma de Claro Sports. La Conference League estará al alcance a través de distintas señales del país. Claro Sports transmite para 17 países de América Latina, incluyendo a México, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, República Dominicana, Aruba, Bonaire, Curaçao, Guadalupe, Martinica, San Bartolomé, Saba, San Eustaquio, San Martín y San Pedro y Miquelón.

Te puede interesar: