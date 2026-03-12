Celta de Vigo vs Lyon, en vivo: transmisión partido de ida de los octavos de final de la Europa League 2026

Los mejor del fútbol europeo está a través de la multiplataforma de Claro Sports

¡Bienvenidos a un nuevo reto en la Europa League! Después del palpitar los vibrantes juegos, en primer turno, llega la hora para Celta de Vigo y el Olympique de Lyon para darle complemento a los octavos de final (ida) de la competición internacional. Balaídos albergará ese primer ‘sorbo’, en aras de conocer quiénes seguirán vivos en el camino rumbo a la gran final en Estambul.

Los ‘Celestes’ van encarrilados. La escuadra dirigida por Claudio Giráldez despachó al PAOK de Grecia en la fase de Playoffs. Un global de 3-1 permitió que los ibéricos siguieran más que vivos. Tampoco se debe olvidar la buena campaña en Liga, donde van en el sexto lugar con 40 puntos.

Del otro lado espera un hueso duro de roer. El Olympique de Lyon, uno de los fuertes candidatos a alcanzar la gran final, llega después de clasificarse en el primer lugar con 21 puntos. De momento, van cuartos en Ligue 1 ostentando 46 unidades.

Celta de Vigo vs Lyon: transmisión para Centroamérica

¿A qué hora inicia la transmisión del Celta de Vigo vs Lyon hoy 12 de marzo?

Este duelo, por los octavos de final, iniciará este jueves 12 de marzo a partir de las 14:00 horas (centro de México).

Celta de Vigo vs Lyon: ¿Cómo y dónde ver en vivo el partido de octavos de final de la Europa League 2026?

La cita futbolera, en el episodio de ida, se podrá seguir en vivo y en directo para México y Centroamérica a través de la multiplataforma de Claro Sports. La Europa League estará al alcance a través de distintas señales del país. Claro Sports transmite para 17 países de América Latina, incluyendo a México, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, República Dominicana, Aruba, Bonaire, Curaçao, Guadalupe, Martinica, San Bartolomé, Saba, San Eustaquio, San Martín y San Pedro y Miquelón.

UEFA en vivo: Calendario y dónde ver los partidos de octavos de final de la Europa League

Esta es la agenda de partidos para hoy jueves, para que siga nuestra transmisión de Claro Sports:

VfB Stuttgart vs Porto | Jueves 12 de marzo | 11:45 horas | Claro Sports

Panathinaikos vs Real Betis | Jueves 12 de marzo | 11:45 horas | Claro Sports

Genk vs SC Freiburg | Jueves 12 de marzo | 14:00 horas | Claro Sports

Celta Vigo vs Lyon | Jueves 12 de marzo | 14:00 horas | Claro Sports

