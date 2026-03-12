Panathinaikos vs Real Betis, en vivo el partido de ida de los octavos de final de la Europa League 2026
El mediocampista español y naturalizado mexicano, Álvaro Fidalgo, comenzará el partido desde la banca
Alineaciones del Panathinaikos vs Real Betis para el partido de ida de octavos de final de la Europa League
Algunos aficionados en México esperaban ver al mediocampista mexicano y naturalizado español, Álvaro Fidalgo, tener algunos minutos dentro del terreno de juego, pero el estratega chileno, Manuel Pellegrini, prefirió tenerlo en el banquillo y contar con él después, ya una vez iniciado el compromiso en Atenas.
Panathinaikos: Alban Lafont; Georgios Katris, Sverrir Ingi Ingason, Davide Calabria; Georgios Kyriakopoulos, Adam Gnezda Cerin, Renato Sanches, Anass Zaroury; Facundo Pellistri, Andreas Tetteh, Vicente Taborda.
Betis: Pau López; Ricardo Rodríguez, Natan, Diego Llorente, Aitor Ruibal; Pablo Fornals, Marc Roca, Sergi Altimira; Abde Ezzalzouli, Cucho Hernández, Antony.
¿A qué hora inicia el Panathinaikos vs Real Betis hoy 12 de marzo de 2026?
El duelo entre el Panathinaikos y Real Betis se llevará a cabo este jueves 12 de marzo a las 11:45 horas, tiempo del centro de México. Se espera que Álvaro Fidalgo, mediocampista español y naturalizado mexicano, tenga algunos minutos con el cuadro andaluz.
¿Dónde ver el Panathinaikos vs Real Betis en vivo? Canales de TV y streaming online
Si no te quieres perder un solo detalle del encuentro, tienes que seguir la multiplataforma de Claro Sports, que te lleva todas las acciones del compromiso en vivo para México y Centroamérica.
¡Bienvenidos!
Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir el partido entre el Panathinaikos de Grecia y Real Betis de España en Atenas, duelo correspondiente al partido de ida de los octavos de final de la Europa League.