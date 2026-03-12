Panathinaikos vs Real Betis, en vivo el partido de ida de los octavos de final de la Europa League 2026

¿A qué hora inicia el Panathinaikos vs Real Betis hoy 12 de marzo de 2026?

El duelo entre el Panathinaikos y Real Betis se llevará a cabo este jueves 12 de marzo a las 11:45 horas, tiempo del centro de México. Se espera que Álvaro Fidalgo, mediocampista español y naturalizado mexicano, tenga algunos minutos con el cuadro andaluz.