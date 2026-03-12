Harold Tejada hace podio en la quinta etapa de la París Niza y Daniel Martínez resiste en la general

Gran jornada para los colombianos en la París Niza: Harold Tejada terminó tercero en la etapa y Daniel Felipe Martínez sigue firme en el segundo lugar de la general.

Harold Tejada en el pelotón | Anne-Christine POUJOULAT / AFP.

La montaña volvió a ser protagonista en la París Niza y dejó una jornada intensa para los ciclistas colombianos. En el segundo día consecutivo de alta exigencia, el gran dominador fue el danés Jonas Vingegaard, quien lanzó un ataque contundente en el puerto de primera categoría y se llevó la victoria de etapa. Sin embargo, la jornada también dejó noticias positivas para Colombia gracias al podio de Harold Tejada y la consistencia de Daniel Felipe Martínez, que se mantiene en los puestos de privilegio de la clasificación general.

Ataque decisivo de Vingegaard en la montaña

La etapa comenzó con una fuga de ocho corredores que intentó marcar diferencias desde los primeros kilómetros. Sin embargo, el grupo de escapados —en el que no había presencia colombiana— fue neutralizado cuando el líder de la carrera, Jonas Vingegaard, decidió mover la carrera en el exigente puerto de primera categoría de la Côte de Saint Jean de Muzols.

El danés lanzó un ataque demoledor que rompió el pelotón y le permitió marcharse en solitario. Detrás se formó un segundo grupo perseguidor en el que se encontraban Harold Tejada y Daniel Felipe Martínez, quienes rodaban a aproximadamente un minuto y medio del líder mientras intentaban organizar la persecución.

Buen protagonismo colombiano en la jornada

Los dos ciclistas colombianos tomaron protagonismo en el grupo perseguidor y se alternaron el trabajo en la punta del lote durante varios kilómetros, especialmente en el camino hacia la última subida de segunda categoría. A pesar del esfuerzo, la ventaja de Vingegaard resultó imposible de recortar.

El líder de la carrera mantuvo un ritmo sólido en los kilómetros finales y cruzó la meta en solitario con un tiempo de 4:29:01. Detrás, Harold Tejada firmó una gran actuación al terminar en la tercera posición a 2:20 del ganador, mientras que Daniel Felipe Martínez llegó sexto con el mismo registro de tiempo.

Martínez se mantiene firme en la general

Más allá del resultado de la etapa, la clasificación general sigue teniendo a Daniel Felipe Martínez como uno de los grandes protagonistas de la carrera. El colombiano continúa en el segundo lugar, aunque ahora con una diferencia de 3:22 frente al líder Jonas Vingegaard.

La competencia continuará con la sexta etapa, un recorrido de media montaña de 179,3 kilómetros entre Barbentane y Apt. El trazado incluirá dos puertos de tercera categoría y un par de ascensos de segunda, un terreno que podría volver a generar movimientos importantes en la lucha por la clasificación general.

