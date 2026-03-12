Ariel Michaloutsos apunta a grandes objetivos con Millonarios y anuncia expansión de su departamento por Sudamérica

El director deportivo del Embajador comentó la puesta en marcha de un plan para ubicar equipos de investigación por fuera de Colombia.

Diseño de Ariel Michaloutsos. – Millonarios FC e IA de Grok.

Si bien es cierto que el arranque del año no fue el mejor para Millonarios, el rumbo parece haberse corregido a partir de la llegada de Fabián Bustos a la dirección técnica. Un aspecto importantísimo para que las cosas estén funcionando ha sido el trabajo que se hizo durante el más reciente mercado de fichajes y que ya tuvo la firma de Ariel Michaloutsos.

El director deportivo ha llegado con el objetivo de orientar la política de contrataciones hacia el éxito de la inversión de jugadores y el descubrimiento de jóvenes talentos en las divisiones inferiores. En diálogo con MoninGol de As, el experto habló sobre su gestión en estos meses y dio una noticia de especial importancia por la expansión de su departamento por fuera de Colombia.

Comenzó hablando sobre el reciente triunfo sobre Atlético Nacional en la fase preliminar de la Copa Sudamericana: “Yo lo viví muy contento, pero para mí el que tiene que disfrutar de esa victoria es el plantel, el cuerpo técnico, la junta directiva que hace muchos años que viene trabajando para este tipo de resultados y sobre todo el hincha también. Tiene que ser una obligación ganar esa clase de partidos. Entonces me parece que el que siente los colores y el que siente la camiseta es el que realmente lo tiene que disfrutar”.

Sobre el director técnico, consideró: “Fabián es un profesional impecable. Junto con mi equipo de trabajo lo venía siguiendo ya desde que él era entrenador en un equipo muy pequeño, un chico en Ecuador que es Delfín y había salido campeón y después llegó a un club grande como Barcelona y pudo ser campeón también y después seguíamos su carrera. Gracias a Dios lo tenemos acá”.

Y una de las grandes satisfacciones ha sido la llegada de Rodrigo Contreras: “A mí no me sorprende demasiado lo de Rodrigo, él es un jugador que ya había aparecido muy bien en la división de San Lorenzo de Almagro, en la reserva en el año 2012 y está en un momento de su carrera maduro, con muchas ganas, le gusta mucho el club como a todos los jugadores que han venido”

“Yo lo dije alguna vez, Millonarios debe incorporar jugadores con cierta valía y también jugadores jóvenes con cierta proyección. (…) Rodrigo tiene una opción que obviamente después el club evaluará pero tenemos hasta prácticamente fin de año para evaluar los pasos y demás. Ojalá que pueda estar siempre con nosotros”, mencionó.

Sobre la expansión de su departamento, Michaloutsos anunció: “Formar una secretaría técnica es un arma importantísima para el club a mediano plazo. Que haya un secretario técnico, que haya scouts, que trabajen diariamente viendo las ligas colombianas, los colombianos que están en el exterior, las ligas más importantes del mundo. Creo también, y lo vamos a hacer, quiero tener un equipo de investigación en Sudamérica y va a haber gente que va a trabajar presencialmente en algunos países puntuales en Sudamérica, porque Millonarios es un grande y tiene que tener presencia ahí. Todo pasa por achicar los márgenes de error y por seguir dándole prestigio al club”.

Con los recientes buenos resultados, Millonarios ha escalado hasta el borde de la zona de clasificación a los cuartos de final de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I y se alista para visitar a Boyacá Chicó en la jornada 11 el próximo fin de semana. Además, está en modo de expectativa por el sorteo del 19 de marzo, en el que conocerá a sus rivales de grupo de la Copa Sudamericana.

