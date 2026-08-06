Isaac del Toro renueva con UAE Team Emirates hasta 2031 tras su podio en el Tour de Francia

El ciclista mexicano extiende su contrato por cinco temporadas más después de terminar tercero en la clasificación general del Tour 2026

Isaac del Toro continuará con UAE Team Emirates-XRG hasta el final de la temporada 2031. La escuadra emiratí anunció la renovación del ciclista mexicano mediante el mensaje “TORITO × 2031” y señaló que el acuerdo forma parte de su planificación deportiva a largo plazo.

“Nos complace anunciar que Isaac del Toro ha firmado un nuevo contrato a largo plazo con UAE Team Emirates-XRG, extendiendo su permanencia con el equipo hasta finales de 2031. Comprometidos con nuestro futuro”, escribió el equipo en su cuenta de X.

TORITO × 2031 ✍️🇲🇽🦅



We’re delighted to announce that @ISAACDELTOROx1 has signed a new long-term contract with UAE Team Emirates-XRG, extending his stay with the team until the end of 2031.



Committed to our future 🤝#WeAreUAE pic.twitter.com/xbtDYG9E9R — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) August 6, 2026

El ciclista, de 22 años de edad, llegó al equipo en 2024 después de conquistar el Tour de l’Avenir 2023, competencia de referencia para ciclistas menores de 23 años. Desde su incorporación, Del Toro ha participado en carreras por etapas y Grandes Vueltas, además de asumir funciones dentro del bloque encabezado por Tadej Pogacar.

Su primera participación en una Gran Vuelta se produjo en el Giro de Italia 2025. El mexicano terminó segundo en la clasificación general, ganó la etapa 17 y obtuvo la maglia blanca como el mejor corredor joven, además de vestir la maglia rosa durante 11 jornadas antes de perder el liderato en la penúltima etapa.

Del Toro confirmó su progresión durante el Tour de Francia 2026, donde concluyó en el tercer lugar de la clasificación general, únicamente detrás de Pogacar y Remco Evenepoel. El ciclista también ganó la segunda etapa, disputada entre Tarragona y Barcelona, y se quedó con el maillot blanco de mejor joven.

La temporada 2026 del mexicano incluye además los títulos del UAE Tour, la Tirreno-Adriático y el Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Estos resultados se sumaron a su podio en Francia y precedieron el anuncio de la ampliación contractual hasta 2031.

Del Toro: “Estoy en el lugar correcto para mi futuro”

La renovación mantiene a Del Toro como una de las piezas del proyecto de UAE Team Emirates-XRG para las próximas temporadas. La formación también tiene asegurada la continuidad de Pogacar hasta 2030, por lo que conserva bajo contrato a dos corredores con resultados en las principales pruebas del calendario internacional.

“”Estoy muy feliz de continuar este camino con el UAE Team Emirates-XRG. Desde que me uní al equipo, todos han creído en mí y me han brindado el mejor entorno para desarrollarme tanto como ciclista como persona”, declaró Del Toro en el comunicado difundido por la escuadra. El mexicano agregó que cada temporada ha aprendido de sus compañeros y del personal que trabaja dentro de la estructura.

“Este equipo me hace sentir como en casa. Compartimos la misma ambición, la misma pasión por las carreras y el mismo deseo de seguir mejorando”, añadió. Del Toro explicó que el nuevo contrato le brinda estabilidad para continuar su desarrollo y competir por las carreras más importantes del calendario. “Firmar a largo plazo me da mucha confianza porque sé que estoy en el lugar correcto para mi futuro. Ya hemos logrado victorias increíbles juntos, pero sinceramente creo que lo mejor está por venir. Estoy emocionado de seguir creciendo con este equipo y luchando por las carreras más importantes del mundo”.

Todas las victorias de Isaac del Toro en el ciclismo profesional

Con el acuerdo, Isaac del Toro permanecerá al menos ocho temporadas dentro de UAE Team Emirates-XRG, desde su llegada en 2024 hasta el cierre de 2031. El equipo aseguró así la continuidad del ciclista mexicano después de sus resultados en el Giro de Italia, el Tour de Francia y las principales vueltas por etapas de la campaña 2026.

2023

2024

2025

2026

Te puede interesar: