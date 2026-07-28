¿Cuál es el techo de Isaac del Toro? Pérez Cuapio revela por qué puede convertirse en leyenda

El exciclista mexicano analizó el presente de Isaac del Toro, su crecimiento acelerado y los objetivos que debe plantearse para continuar su camino hacia la élite mundial

Pérez Cuapio analiza el presente de Isaac del Toro | POUJOULAT / AFP

El histórico momento que vive Isaac del Toro en el ciclismo internacional sigue generando reacciones después de conquistar el tercer lugar del Tour de Francia 2026. En entrevista para Peloteando de Claro Sports, el exciclista mexicano Alberto Pérez Cuapio destacó la dimensión del logro conseguido por el joven bajacaliforniano y aseguró que sus condiciones pueden llevarlo todavía más lejos.

Pérez Cuapio reconoció que el crecimiento de Isaac ha sido acelerado, pero resaltó que detrás de sus resultados existe una gran ambición y una disciplina que lo han llevado a competir contra los mejores ciclistas del mundo. “Es muy impactante, es de admirar el esfuerzo y la entrega con la que hace este deporte”, señaló.

El exintegrante del Giro de Italia explicó que ver a un mexicano sobresalir en una competencia de la magnitud del Tour de Francia representa un momento especial para el ciclismo nacional. “Qué decir de mi parte, quedo muy sorprendido, muy admirado de que un nuevo mexicano sobresalga y sobre todo en esta magnitud”, comentó durante la conversación.

Sobre el techo que puede alcanzar Del Toro, Pérez Cuapio aseguró que todavía existe un amplio margen de crecimiento para el corredor del UAE Team Emirates. El exescalador mexicano destacó que una de las principales características de Isaac es su hambre por conseguir más resultados. “Tiene una gran ambición por la gloria, por las victorias, y esperemos que esa insistencia por el resultado siga creciendo”, afirmó.

Al comparar sus propias condiciones como ciclista con las del actual referente mexicano, Pérez Cuapio reconoció que Del Toro posee características poco comunes entre los corredores nacionales. “Yo fui un escalador puro y hubiese querido algún día tener cualidades como las de Isaac”, expresó.

El exciclista también retomó una frase que utilizó anteriormente para describir al mexicano y aseguró que sus actuaciones han confirmado esa impresión. “Isaac nació con un motor muy grande”, mencionó. Para el tlaxcalteca, el talento físico del joven pedalista está demostrado, aunque ahora será importante manejar correctamente su evolución.

“Es un deportista muy completo en sus características y parte del motor lo está demostrando. Los alcances los tiene”, explicó Alberto, quien consideró que la clave para los próximos años será establecer objetivos claros y construir una planificación adecuada para evitar acelerar procesos.

En ese sentido, Alberto puso como ejemplo el trabajo que realiza Tadej Pogacar, uno de los grandes referentes actuales del ciclismo mundial. Para el mexicano, Isaac debe encontrar una estrategia similar, priorizando las competencias más importantes del calendario y preparando de mejor manera sus objetivos principales.

“Pogacar corre algunas competencias al inicio del año y su objetivo principal es el Tour de Francia”, explicó. El exciclista consideró que Del Toro deberá analizar su calendario y elegir con mayor precisión las carreras en las que buscará competir al máximo nivel.

Finalmente, Alberto Pérez Cuapio aseguró que el tercer lugar en el Tour de Francia apenas representa un capítulo dentro de una carrera que puede alcanzar nuevas dimensiones. “Puede dar muchísimo, puede hacer muchísimo”, concluyó, destacando que Isaac del Toro cuenta con las condiciones necesarias para seguir escribiendo páginas importantes para el ciclismo mexicano.

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