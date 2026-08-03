¡Quiere el triplete! Tadej Pogacar confirma su regreso a la Vuelta a España 

El campeón del Tour de Francia volverá a la Vuelta por primera vez desde 2019 para buscar el único Grand Tour que aún no conquista

El número 1 del mundo correrá la Vuelta a España en 2026 | Reuters

Tadej Pogacar volverá a disputar la Vuelta a España. El UAE Team Emirates-XRG confirmó este lunes la presencia del esloveno en la edición 2026 de la ronda española, que se disputará del 22 de agosto al 13 de septiembre, con un recorrido de 21 etapas entre Mónaco y Granada. Será su primera participación en la carrera desde 2019, cuando sorprendió al ciclismo mundial en su debut en una Gran Vuelta.

A sus 27 años, Pogacar llega como el vigente campeón del Tour de Francia y con la posibilidad de completar uno de los pocos logros que aún faltan en su extraordinario palmarés. Además de buscar su primer título en la Vuelta, intentará convertirse en apenas el cuarto ciclista de la historia en conquistar el Tour de Francia y la Vuelta a España en una misma temporada.

“Me alegra decir que vuelvo a La Vuelta. Fue mi primera Gran Vuelta en 2019 y una experiencia increíble. España es un país al que me encanta viajar y en el que me gusta competir, y creo que ha llegado el momento de regresar“, declaró Pogacar. “La motivación es alta para terminar el año de buena manera y la Vuelta será un gran objetivo. El equipo es fuerte y esperamos hacer grandes cosas”.

La Vuelta a España fue el escenario donde comenzó su historia en las grandes vueltas. En 2019, con apenas 20 años, finalizó tercero de la clasificación general, ganó tres etapas y conquistó la clasificación de mejor joven, una actuación que lo convirtió en una de las grandes revelaciones del ciclismo internacional. Desde entonces nunca volvió a correr la ronda española.

Ese tercer lugar continúa siendo el peor resultado de Pogacar en una Gran Vuelta. A partir de 2020 inició una era de dominio con cinco títulos del Tour de Francia (2020, 2021, 2024, 2025 y 2026), además de dos subcampeonatos en la carrera francesa y la conquista del Giro de Italia 2024.

Ahora buscará cerrar el círculo con la única de las tres grandes vueltas que todavía falta en su colección. Si consigue levantar el trofeo en Granada, se convertirá en el noveno ciclista de la historia en ganar el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España a lo largo de su carrera.

Hasta ahora, solo ocho corredores han completado esa trilogía: Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali, Chris Froome y Jonas Vingegaard, quien logró ingresar a ese exclusivo grupo tras conquistar el Giro de Italia en 2026.

La edición 2026 también ofrece otro objetivo histórico. Únicamente tres ciclistas han conseguido el doblete Tour de Francia-Vuelta a España en la misma temporada: Jacques Anquetil (1963), Bernard Hinault (1978) y Chris Froome (2017). El esloveno intentará sumarse a esa lista después de conquistar su quinto Tour apenas unas semanas antes del inicio de la carrera española.

Para afrontar el desafío, el UAE Team Emirates-XRG presentó una alineación encabezada por Pogacar y conformada además por Joao Almeida, Domen Novak, Ivo Oliveira, Pavel Sivakov, Pablo Torres, Kevin Vermaerke y Jay Vine. Con ese equipo buscará conquistar una Vuelta que representa el último gran objetivo pendiente en el palmarés del esloveno antes del Campeonato Mundial de Ruta.

Los rivales a vencer en su camino al triplete

Aunque Tadej Pogacar partirá como el gran favorito para conquistar la Vuelta a España 2026, el camino hacia el único Grand Tour que falta en su palmarés estará lejos de ser sencillo. El principal obstáculo será Primoz Roglic, considerado uno de los mejores especialistas en la historia de la carrera. El esloveno comparte el récord de cuatro títulos de la Vuelta y en esta edición buscará convertirse en el primer ciclista con cinco coronas, además de llegar con la ventaja de haber centrado toda su temporada en la ronda española.

A su lado aparecen nombres de peso como Mads Pedersen, Mattias Skjelmose y Wout van Aert, quien este año ya le arrebató a Pogacar la victoria en la París-Roubaix e impidió que el campeón del Tour conquistara su quinto Monumento.La lista de aspirantes también incluye al español Enric Mas, cuatro veces integrante del podio final de la Vuelta, quien volverá a liderar al Movistar Team con el respaldo del campeón de 2016, Nairo Quintana.

Uno de los momentos clave llegará muy pronto, en la etapa 4 con final en Andorra. El recorrido supera los 3,000 metros de desnivel en poco más de 100 kilómetros y culmina en la exigente subida a Cornellà, el mismo ascenso donde Chris Froome construyó buena parte de su histórico doblete Tour-Vuelta en 2017. El escenario también tiene un significado especial para Pogacar, pues allí consiguió en 2019 la primera victoria de etapa de su carrera en una Gran Vuelta.

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