Isaac del Toro: ¿Cuándo vuelve a competir el ciclista mexicano después del Tour de Francia 2026?

El pedalista mexicano volverá a subirse a su bicicleta después de lograr una gesta heroica para el deporte nacional

¿Cuándo vuelve a competir Isaac del Toro? | Reuters.

Isaac del Toro concluyó su primera participación en el Tour de Francia con el tercer lugar de la clasificación general y el maillot blanco como mejor ciclista joven de la edición 2026. Sin embargo, la temporada todavía no termina para el integrante del UAE Team Emirates.

El ciclista mexicano tendría programado regresar a la actividad en septiembre, cuando participe en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta UCI, que se llevará a cabo en Montreal, Canadá, del 20 al 27 de ese mes.

La presencia de Del Toro estaría contemplada para la carrera en ruta élite varonil, programada para el domingo 27 de septiembre. El bajacaliforniano encabezaría la representación mexicana en una de las pruebas principales del calendario internacional.

Antes de esa competencia existe la posibilidad de que el UAE Team Emirates lo incluya en su alineación para la Vuelta a España. No obstante, su participación en la última Gran Vuelta de la temporada dependerá de la decisión del equipo y de la planificación física después de completar las 21 etapas del Tour de Francia.

¿Cuál es la próxima carrera confirmada de Isaac del Toro?

El Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta aparece como el siguiente compromiso confirmado dentro del calendario del Tour Mundial. La competencia reunirá 13 pruebas entre contrarreloj individual, carreras en ruta y relevos mixtos por equipos.

La actividad comenzará el 20 de septiembre, aunque la prueba en la que participaría el mexicano se disputará hasta el último día del programa. Del Toro competiría en la carrera en ruta élite varonil el domingo 27 de septiembre.

También se mantiene pendiente su posible presencia en el Campeonato Nacional de Ruta, cuya fecha y sede todavía no han sido anunciadas. La programación del UAE Team Emirates determinará si el mexicano suma otra competencia antes del Mundial.

Isaac del Toro suma dos podios en Grandes Vueltas

El resultado conseguido en Francia confirmó la presencia de Isaac del Toro entre los principales corredores del pelotón internacional. El mexicano terminó tercero en la clasificación general y añadió un triunfo de etapa durante su debut en la competencia.

Del Toro ya cuenta con dos podios en las dos Grandes Vueltas que ha disputado. Antes de su tercer puesto en el Tour de Francia 2026, había finalizado en la segunda posición del Giro de Italia.

El integrante del UAE Team Emirates acumula nueve victorias durante la temporada 2026. Su mejor registro anual permanece en las 18 conquistas que obtuvo durante 2025.

Por ahora, el siguiente reto sería el Mundial de Ruta en Montreal, donde buscará competir por México en la categoría élite varonil. La posible participación en la Vuelta a España podría modificar su calendario y adelantar su regreso a las competencias.

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