Isaac del Toro disfruta el Pogi Challenge 2026 junto a ciclistas de alto nivel

El ciclista mexicano tuvo su primera rodada después de conseguir el tercer lugar en el Tour de Francia 2026

Isaac del Toro participará en el Pogi Challenge 2026 | Reuters

Isaac del Toro se mostró feliz por participar en el Pogi Challenge 2026, evento celebrado en Eslovenia y que reúne a distintos ciclistas alrededor de una experiencia encabezada por Tadej Pogacar. En este día tuvo su primera rodada después de la gran actuación que tuvo en el Tour de Francia 2026, donde quedó en el tercer lugar general.

El mexicano explicó que su llegada a territorio esloveno le permitió volver a rodar después de su participación en el Tour. Para Del Toro, la jornada representó una oportunidad de retomar la bicicleta en un ambiente relajado y acompañado por corredores talentosos.

“Es muy genial estar aquí. Honestamente, hoy fue mi primera rodada después del Tour”, comentó el ciclista mexicano al hablar sobre sus primeras sensaciones durante su estancia en Eslovenia ante algunos medios de comunicación.

Del Toro detalló que el recorrido tuvo un ritmo agradable y permitió que los participantes convivieran fuera de la exigencia de una competencia oficial. El grupo incluso realizó una pausa para tomar café antes de continuar con la actividad.

“Fue una rodada súper agradable. Paramos para tomar café y sí, estamos disfrutando esto hasta ahora. Es una experiencia bastante buena aquí en Eslovenia”, añadió el integrante del UAE Team Emirates.

El mexicano destacó la compañía que encontró durante el recorrido y reconoció que compartir la ruta con otros ciclistas hizo más llevadera la exigencia. Del Toro señaló que se siente contento por formar parte de una experiencia junto a corredores con capacidad y trayectoria.

“Estoy feliz de estar aquí con los chicos”, expresó antes de reconocer que algunos sectores de la rodada tuvieron un nivel de dificultad importante, aunque el ambiente del grupo ayudó a completar el trayecto.

El pedalista también habló sobre las condiciones climatológicas que encontró en Eslovenia. El calor fue uno de los factores presentes durante la jornada, pero aseguró que eso no afectó su entusiasmo por participar en el evento.

“Sí, fue difícil, quiero decir, pero fue bueno tener este tipo de compañía. Un poco sí, es bastante alto el calor, pero contento”, explicó Del Toro después de completar su primera salida posterior al Tour.

La presencia de Pogacar en su país también generó atención entre los aficionados que siguieron al grupo durante el recorrido. Aunque reconoció el interés que despierta el esloveno, Isaac del Toro centró sus palabras en la convivencia y en la oportunidad de compartir el Pogi Challenge 2026 con otros ciclistas.

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