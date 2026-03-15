Isaac del Toro conquista la Tirreno-Adriático 2026 y confirma su ascenso a la élite del ciclismo mundial

El ciclista mexicano, Isaac del Toro, terminó con una diferencia de 40 segundos sobre Matteo Jorgenson y a 42 segundos de Giulio Pellizzari

Isaac del Toro, campeón de la Tirreno-Adriático 2026 | Claro Sports

El mexicano Isaac del Toro confirmó su consagración en el ciclismo internacional al conquistar la Tirreno‑Adriático 2026 tras completar la séptima y última etapa rumbo a San Benedetto del Tronto. La jornada final se resolvió con un sprint masivo que fue ganado por Jonathan Milan, pero la gran noticia del día fue la victoria del corredor mexicano del UAE Team Emirates XRG, quien aseguró la clasificación general después de una semana de competencia llena de intensidad.

El pedalista azteca llegó al último día como líder sólido gracias a su espectacular actuación en la etapa 6, donde protagonizó una remontada memorable en la montaña para recuperar el liderato. Con un tiempo acumulado de 28:02:14, el mexicano defendió su ventaja en la jornada final y terminó con 40 segundos de diferencia sobre Matteo Jorgenson y 42 sobre Giulio Pellizzari, quienes completaron el podio de la clasificación general.

Durante gran parte de la etapa, el pelotón rodó compacto mientras algunos ciclistas intentaban animar la jornada con ataques lejanos. El italiano Alessandro Covi fue uno de los primeros en intentarlo con una fuga en la parte media del recorrido, aunque el pelotón terminó neutralizando el intento conforme se acercaba el circuito final en Grottammare. En ese tramo urbano, marcado por rectas rápidas y varias chicanas, los equipos comenzaron a preparar el terreno para los velocistas.

En los kilómetros finales también hubo tensión dentro del pelotón. El noruego Jonas Abrahamsen lanzó un ataque a falta de siete kilómetros y llegó a tener cerca de 10 segundos de ventaja, lo que provocó un momento de caos en el grupo principal. A dos kilómetros de la meta se produjo además una caída que involucró a sprinters como Jasper Philipsen y Paul Magnier. Isaac del Toro tuvo que frenar para evitar quedar involucrado en el incidente, aunque logró mantenerse dentro del pelotón sin comprometer su liderato.

El cierre fue frenético. Mientras Abrahamsen intentaba resistir el empuje del pelotón, los trenes de los velocistas se organizaron en los últimos metros para definir la etapa. Finalmente, Jonathan Milan lanzó el sprint definitivo para quedarse con la victoria del día con un tiempo de 3:04:54, por delante de Sam Welsford y Laurenz Rex, quienes cruzaron con el mismo tiempo del ganador.

Con el cruce de la meta, Isaac del Toro selló una de las victorias más importantes de su carrera al ganar la Tirreno-Adriático 2026. El mexicano llegó fuera del top 10 en la etapa final, pero únicamente necesitaba terminar para asegurar el título tras defender su ventaja en la clasificación general de sus principales rivales. El triunfo representa su segunda victoria en la clasificación general de una carrera por etapas del WorldTour y además lo convierte en el primer mexicano en conquistar esta prueba, superando los históricos resultados de Raúl Alcalá, quien había logrado un segundo lugar en 1992 y un tercero en 1991. Para el Torito, además, se trata de la victoria número 26 de su carrera como profesional, consolidando su ascenso a la élite del ciclismo mundial y reafirmándolo como uno de los corredores más dominantes del momento.

Clasificación general tras la etapa 7 de la Tirreno-Adriático 2026

Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG) — 28:02:14 Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) — a 0:40 Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe) — a 0:42 Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) — a 1:14 Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe) — a 1:21 Giulio Ciccone (Lidl – Trek) — a 1:26 Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) — a 1:49 Ben Healy (EF Education – EasyPost) — a 1:55 Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers) — a 2:02 Alessandro Pinarello (NSN Cycling Team) — a 2:06

Resultados de la etapa 7 de la Tirreno-Adriático 2026

Jonathan Milan (Lidl – Trek) — 3:04:54 Sam Welsford (INEOS Grenadiers) — m.t. Laurenz Rex (Soudal Quick-Step) — m.t. Oded Kogut (NSN Cycling Team) — m.t. Pavel Bittner (Team Picnic PostNL) — m.t. Tobias Lund Andresen (Decathlon AG2R La Mondiale Team) — m.t. Anders Foldager (Team Jayco AlUla) — m.t. Arnaud De Lie (Lotto Intermarché) — m.t. Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta) — m.t. Iván García Cortina (Movistar Team) — m.t. Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team) — m.t. Luca Mozzato (Tudor Pro Cycling Team) — m.t. Robin Froidevaux (Tudor Pro Cycling Team) — m.t. Fernando Barceló (Caja Rural – Seguros RGA) — m.t. Filippo Magli (Bardiani CSF Faizanè) — m.t.

m.t. = mismo tiempo que el ganador (3:04:54).

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