Isaac del Toro y el tercer lugar del Tour de Francia 2026: “Es un sueño cumplido; voy a trabajar por más”

El orgullo de Ensenada apunta a lo más alto del podio luego de un debut de bronce en la Grande Boucle

Del Toro trabajará para seguir los pasos de su maestro Pogacar. | Reuters.

Isaac del Toro calificó como un sueño cumplido el tercer lugar conseguido en el Tour de Francia 2026, resultado que le permitió subir al podio en París después de completar las 21 etapas de la competencia.

El ciclista mexicano reconoció que todavía no asimila por completo la dimensión de lo conseguido. “Es un sentimiento muy bonito poder realizar las metas. Se siente muy especial y realmente es un sueño cumplido”, expresó en zona mixta tras finalizar la última jornada.

Del Toro también destacó la representación mexicana y latinoamericana dentro de la prueba. “Realmente hicimos presencia y me siento muy orgulloso de ser yo mismo hoy”, señaló, antes de explicar que competir al máximo nivel en Europa implica un proceso más complejo para los corredores de la región.

El mexicano vivió un momento de tensión durante la etapa final, cuando un problema mecánico lo separó del pelotón. Sin embargo, la neutralización de los tiempos le permitió conservar su tercer lugar en la clasificación general.

“Ustedes pudieron ver qué tan rápido todo se puede ir. Tuvimos suerte de que había una regla, pero realmente vieron cómo es el ciclismo. Puede ser muy cruel”, comentó sobre el incidente que puso en riesgo momentáneamente su lugar en el podio.

Del Toro reveló que uno de los mayores retos fue controlar la presión y superar los problemas de salud que afectaron a varios integrantes del equipo. “Después de tener contratiempos y estar un poco enfermo, no es tan simple convencerte de que sí lo vas a lograr”, explicó.

El corredor del UAE Team Emirates agradeció el respaldo de sus compañeros y destacó su relación con Tadej Pogacar. “Bromeamos, nos la pasamos bien y nos decimos lo que no queremos escuchar. A veces eso es bueno para una relación”, afirmó sobre el ganador del Tour.

Finalmente, Del Toro dejó abierta la posibilidad de pelear por la victoria en futuras ediciones. Al ser cuestionado sobre si se visualiza en lo más alto del podio, respondió: “Voy a trabajar por ello”, mientras que también reconoció que buscará llegar en condiciones al próximo Campeonato Mundial.

Te puede interesar