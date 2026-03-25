Juan Sebastián Molano se accidenta por culpa de un activista en la Vuelta a Brujas

Woutor Mouton habría causado el insólito accidente que dejó fuera de competencia al pedalista del UAE Team Emirates.

Juan Sebastian Molano sufre caída | Captura de DSports

Este miércoles se disputó la famosa Vuelta a Brujas, que abarcó un recorrido de 203 kilómetros en la clásica que cumplía la edición °50. Con salida y llegada en la ciudad belga, dicha carrera tuvo los honores de victoria para Dylan Groenewegen, pedalista del Unibet-Rose Rockets. El neerlandés firmó un registro de 4 horas, 14 minutos y 57 segundos.

La friccionada clásica, para el podio final, también tuvo a Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) y Max Kanter (XDS Astana Team), a rueda de Groenewegen en el esprint final. Además de los fuertes vientes, múltiples caídas en el epílogo de la carrera perjudicaron a Juan Sebastián Molano, una de las cartas principales del UAE Team Emirates. El único representante cafetero tuvo que abandonar a falta de 30 kilómetros.

En principio, toda la culpabilidad se le dio a un motociclista que colisionó con Molano. Sin embargo, Wouter Mouton, famoso activista climático, desató el caos en plena carrera al forzar una alarmante colisión. Mientras que las miradas se enfocaban en la cabeza, el pedalista quedó en el piso y no logró marcar diferencia en el envión final.

Su caída repentina fue ocasionada por la intencionalidad de Mouton. La moto del personal logístico se percató de que el activista estaba sentado en los adoquines. En el deber de sacarlo de la vía, desencadenó en la caída de Molano. Así lo reporta la prensa belga después de la carrera.

¡JUAN SEBASTIAN MOLANO, ENFURECIDO TRAS SU ACCIDENTE!



Una moto se le cruzó al ciclista colombiano y actual campeón del Tour de Brujas ocasionándole una caída.



El competidor le reclamó fuertemente al conductor por el incidente.#CiclismoEnDSPORTS pic.twitter.com/EoF7gMFDP2 — DSPORTS (@DSports) March 25, 2026

“El propio Molano no entendía del todo lo que estaba pasando. De repente, una motocicleta se detuvo. Solo comprendimos el motivo después y la Policía vino a tomarnos declaración. Molano se cayó con fuerza y tiene dolor de espalda; Julius Johansen también se cayó. (…) Tendré que hablar con mis superiores si denunciaremos, pero ojalá podamos evitar que este hombre cause más problemas en el futuro”, explicó Fabio Baldato, director del UAE.

Todas las miradas se quedaron con el escándalo. La Policía retuvo al activista y decidió mantenerlo bajo custodia por doce horas, según reporta el portal Sporza. Así mismo, el tema podría ser elevado a la Fiscalía a la espera de si habrá una denuncia legal del UAE Team Emirates.

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