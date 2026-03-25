El heredero de Nairo Quintana: la gran pregunta del ciclismo colombiano

Tras el triste anuncio de Nairo Quintana, en Claro Sports repasamos cuáles son las nuevas joyas del ciclismo colombiano.

Promesas Ciclismo Colombia / GW Ero Shimano – Claro Sports.

El pasado domingo una triste noticia arropó al periodismo colombiano y mundial. Sí, llegó el momento en el que Nairo Alexander Quintana Rojas anunció que a final del 2026 será su última temporada profesional, no su última carrera, ya que desde hace un buen tiempo le ha dedicado tiempo y esfuerzos a fortalecer el ciclismo amateur en Colombia.

El campeón del Giro de Italia 2014, Vuelta a España del 2016 y en varios ocasiones podio del Tour de Francia dejó la vara muy alta en cuanto a lo que podría ser su reemplazo en el ámbito deportivo, específicamente hablando del ciclismo, porque no se va un pedalista cualquiera, se marcha el que podría considerarse como uno de los mejores, o le mejor de la historia de Latinoamérica.

Egan Bernal

Egan Bernal, celebrando | RAUL ARBOLEDA / AFP.

Sin lugar a dudas, en el ambiente del deporte colombiano para nadie era un secreto que Egan Arley Bernal Gómez es el prospecto de ciclista en el que se veía ese “reemplazo” para Nairo Quintana. El zipaquereño dio un batacazo al ganar el Tour de Francia 2019, cuando aún Nairo Quintana estaba en acción y en uno de sus mejores momentos, todavía luchaba en el Movistar Team por la obtención de títulos con la escudería española.

En el INEOS Grenadiers y el mundo entero conoció aún más sobre el “fenómeno” de Egan Arley cuando el colombiano se coronó campeón del Giro de Italia 2021, con las mismas habilidades de ‘Nairoman’, escalaba como el boyacense y ganaba estas “grandes vueltas” gracias a su destreza en las etapas de montaña.

Sin embargo cuando el cundinamarqués estaba en su prime deportivo un accidente al norte de Bogotá, mientras entrenaba en enero del 2022, se estrelló contra un bus, un lamentable hecho que frenó la carrera durante un largo tiempo. No obstante Egan y su familia han catalogado este capítulo como “la mejor batalla que he ganado”. Actualmente el ‘cafetero’ es bicampeón Nacional de Ruta de Colombia en la prueba de Ruta y en el 2025 volvió a ganar etapa de una “grande, lo hizo en la jornada 16 del Giro de Italia.

Santiago Buitrago

Santiago Buitrago | Martin Silva Cosentino/NurPhoto/NurPhoto via AFP.

Santiago Buitrago Sánchez, oriundo de Bogotá y quien actualmente pertenece al Bahrain – Victorious, equipo en el cual tiene contrato hasta finales del 2026 y que aún se desconoce si renovará o no, con tan solo 26 años se perfila como una de las promesas del ciclismo colombiano. No obstante el camino por recorrer es aún largo.

El corredor capitalino ha demostrado que el liderato de un equipo en una vuelta “grande” no le ha pesado, Buitrago ganó la etapa 17 del Giro de Italia del 2022 y la fracción 19 del mismo certamen en el 2023. A su corta edad ‘Santi’ todavía tiene mucho camino por recorrer, por qué no un cambio de aire a un equipo que le dé y tenga más protagonismo en el World Tour.

Einer Rubio

Einer Rubio en el Tour | Reuters.

Oriundo de la misma Boyacá, como Nairo Quintana, y siendo parte del mismo equipo del ‘Cóndor’ de Cómbita, Einer Rubio ha venido formando su carrera para ser uno de los colombianos que protagonicen en las “grandes” vueltas, ya que ha permanecido alejado últimamente de figurar en los Campeonatos Nacionales de Ruta en Colombia, en los cuales ciclistas como Egan Bernal y Daniel Felipe Martínez se han llevado los títulos.

En el Team Movistar le han dado responsabilidades a Einer Rubio en Giro de Italia, carrera en la cual el colombiano ya ganó 1 etapa: sucedió en el 2023 en la 13° fracción. No obstante sus rendimientos han sido aceptables, ya que lleva 2 ediciones, 2024 y 2025, siendo top 10 de la clasificación general final. Tal vez con un poco más de rebeldía en ciertas etapas, sus resultados mejorarán en un futuro.

Diego Pescador

Diego Pescador, ciclista colombiano / GW Erco Shimano

Diego Pescador, de 21 años, puede gozar y puede decir que Nairo Quintana lo recomendó. El Movistar Team cerró a inicios del 2025 la vinculación de la joven promesa colombiana en el ciclismo. Después de brillar en las carreteras nacionales con el GW Erco Shimano, el quimbayuno ya completó su primera temporada en el World Tour, fogueándose de todo lo que conlleva estar en la élite de esta disciplina.

Inclusive Maximilian Sciandri habló con Wielerflits recientemente sobre el rol que estaba cumpliendo Nairo últimamente en el equipo: “Ha cambiado un poco. Ya no se trata de resultados, sino de transmitir experiencia a los ciclistas más jóvenes. Por eso queríamos que volviera al equipo. Nairo es un gran tipo”.

“Algunos ciclistas pueden dar, otros no. Nairo es alguien muy dispuesto y bueno compartiendo su experiencia. En Omán pasó toda la semana en la carretera con Pescador, un joven colombiano. Es fantástico verlo. He visto a muchos grandes ciclistas que no tienen esa capacidad”, dijo el director deportivo del Movistar Team.

“Se oye mucho a Nairo Quintana hablar por la radio. Básicamente, guía al equipo por las etapas, a menudo junto a Iván García Cortina. No es que Nairo les diga nada innovador a nuestros jóvenes ciclistas, pero si aún no has corrido muchas carreras por etapas, incluso la información más simple puede ser crucial. Son los detalles los que a veces marcan la diferencia”, concluyó.

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