La Vuelta a México estaría por concretarse: “Es un buen gesto de la Unión Ciclista Internacional”

Bernardo de la Garza, Presidente de la Federación Mexicana de Ciclismo, revela las intenciones que tiene México para conseguir un lugar en el calendario 2027 de la UCI.

La Vuelta México no se lleva a cabo desde 2015 | Reuters

Elciclismo mexicano ha recobrado reflectores gracias al momento de Isaac del Toro. ‘Torito’ ha puesto a México en elmapa mundial del ciclismo de ruta y dicho momento busca ser capitalizado por las autoridades mexicanas con entrar al calendario de la Unión Ciclista Internacional (UCI) con una carrera profesional por etapas.

Las autoridades mexicanas buscan el regreso de la Vuelta a México, la cual no se lleva a cabo desde el 2015. De acuerdo a Zikloland, México ha solicitado a la UCI entrar al calendario del 2027 con una carrera que llevaría el nombre de Mex Tour. Las fechas que habrían pedido serían del 19 al 23 de enero. Lee la nota completa AQUÍ.

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