Isaac del Toro pone la mira en el Mundial tras ganar en Montreal: “Es una buena oportunidad para México”

El mexicano destacó el trabajo del UAE tras su triunfo en Montreal y aseguró que el Mundial representa una gran opción para México

Isaac del Toro cerró de la mejor manera su preparación rumbo al Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta 2026. Después de conquistar el Grand Prix Cycliste de Montréal con una extraordinaria remontada, el mexicano destacó el trabajo colectivo del UAE Team Emirates-XRG y ya puso la mirada en la próxima gran cita de la temporada.

El originario de Ensenada tuvo que recuperarse de un problema mecánico que lo alejó del grupo principal durante buena parte de la carrera, pero encontró el respaldo de sus compañeros para regresar a la pelea. En los kilómetros finales aprovechó el trabajo del UAE, respondió al ataque de Paul Seixas y terminó imponiéndose en un mano a mano con el francés.

“Nosotros queríamos tener un buen número de corredores hasta el final y fue el trabajo y el plan de nuestro equipo. La verdad sabíamos que un hombre que nos podía amenazar era Quinn Simmons. Yo seguí esa rueda y estuvimos vigilantes para cuando viniera ese segundo grupo”.

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El trabajo de sus compañeros permitió que llegara a los kilómetros decisivos con opciones de disputar el triunfo. “Quedé en buena posición para luchar por la victoria, pero la verdad estoy super agradecido y super contento por cómo lo hicimos desde el principio”

Del Toro aseguró que su manera de afrontar la carrera no cambió respecto al GP de Québec del viernes pasado, donde terminó en la posición 55. “Pues es más o menos lo mismo. Yo siempre que salgo a correr trato de dar lo mejor de mí. Otra cosa es que no siempre las cosas resulten, pero sé que el equipo confía mucho, mucho en mí y la gente también y siempre esperan que logre algo”.

El mexicano también agradeció a las personas que han formado parte de su evolución y resaltó su intención de seguir creciendo como ciclista durante una temporada en la que ha acumulado triunfos y protagonismo internacional.

“Y quiero agradecer mucho a Félix, a Florian y a todo el equipo por lo que su evolución y lo que convertido un corredor que ha ganado muchas camisetas, sobre todo este año. ¿Cómo no? Lo que siempre digo yo, trato de trabajar mejor, de mejorar, de hacer las cosas para para convertirme en un ciclista más completo y pues estoy super feliz”.

Con Montreal ya conquistado, el siguiente gran objetivo será el Mundial, que se correrá del 20 al 27 de septiembre en territorio canadiense. Del Toro llegará a la cita con una oportunidad que considera importante no únicamente a nivel personal, sino también para el ciclismo mexicano.

“Es una buena oportunidad para México”.

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