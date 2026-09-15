Cristiano Ronaldo y el propietario del AC Milan estarían interesados en comprar al Al Nassr

Cristiano Ronaldo estaría dispuesto a invertir 100 millones de dólares para adquirir una parte importante del Al Nassr de la Saudi Pro League

Cristiano Ronaldo, cerca de ser el dueño del Al Nassr | Reuters

Cristiano Ronaldo estaría cada vez más cerca de convertirse en propietario del Al Nassr de la Saudi Pro League a través de un grupo de inversores en el que también se encontraría Gerry Cardinale, propietario del AC Milan. Pese a que no existe una oferta pública, las filtraciones periodísticas surgidas este martes 15 de septiembre señalan que el delantero portugués estaría dispuesto a destinar alrededor de 100 millones de dólares de su fortuna para adquirir una participación importante del equipo.

De acuerdo con información de A Bola, CR7 integra un consorcio de cinco inversores que buscarían comprar al equipo que forma parte del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF). El colectivo contaría con un capital en conjunto de 500 millones de dólares para adquirir al club de la Liga de Arabia Saudita, aunque esta cifra no necesariamente correspondería a la oferta formal que habrían presentado por el Al Nassr.

El informe indica que las conversaciones se encuentran en una etapa preliminar entre los altos mandos del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita y los cinco inversores: Gerry Cardinale, fundador de RedBird Capital Partners y propietario del Milan; los empresarios Ibrahim Al-Muhaidib, Mohammed Al-Khuraiji y Sharaf Al-Hariri; además del propio Cristiano Ronaldo.

El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita tiene el 75 por ciento de los cuatro equipos más importantes del país: Al Nassr, Al Ahli, Al Ittihad y Al Hilal. Sin embargo, en agosto de 2026, el Ministerio de Deportes saudí anunció el inicio del proceso para transferir al PIF el 25 por ciento que pertenecía a instituciones sin fines de lucro. La intención de las autoridades saudíes es completar el 100 por ciento de la propiedad para facilitar una futura venta a capital privado.

El Al Hilal sería el primer equipo en pasar a manos privadas. La firma Kingdom Holding Company se encuentra en proceso de finalizar la adquisición del 70 por ciento del club, como parte de la reestructuración del fútbol de Arabia Saudita.

Gerry Cardinale sería una pieza fundamental dentro del grupo de inversores en el que también participa Cristiano Ronaldo. El empresario estadounidense, fundador de RedBird Capital Partners, adquirió al AC Milan en 2022 por 1,200 millones de euros. Diversos reportes procedentes de Italia señalan que RedBird tendría la intención de ampliar su presencia en diferentes clubes alrededor del mundo. Sus primeros acercamientos habrían sido a través de contactos preliminares con el Al Nassr para evaluar la situación del club.

Las conversaciones del PIF con RedBird y el resto de los inversores girarían en torno a los términos y condiciones de la operación, con el objetivo de determinar si existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Cristiano Ronaldo también sería uno de los pilares de este movimiento financiero. Su papel dentro del club como futbolista y la renovación de su contrato en el verano de 2025 hasta mediados de 2027 le permitirían trasladar su influencia más allá del terreno deportivo.

Cristiano Ronaldo adquirió el 25 por ciento del Almería de España en febrero de 2026 y ahora estaría a la espera de conocer cómo avanzan las negociaciones, que todavía se encuentran en una etapa preliminar y sin un acuerdo con el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita.

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