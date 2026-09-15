¿Cuándo es el debut de James Rodríguez con Atlético Nacional?

El cucuteño ya fue presentado y viajará a la capital con el resto del plantel para el duelo ante Internacional de Bogotá.

¿Cuándo debuta James con Nacional? | VizzorImage.

James Rodríguez ya fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Atlético Nacional. El cucuteño firmó con el conjunto ‘Verdolaga’ y en el último duelo por la Liga BetPlay en el estadio Girardot, el centrocampista lució la camiseta del cuadro antioqueño ante miles de hinchas que siguen celebrando su llegada. Sin embargo, el capitán de la Selección Colombia no juega desde el último partido de la ‘Tricolor’, a principios de julio, por lo que aún es incierto el día y la fecha del debut del ’23’, pero según Lucas González, está más cerca de lo esperado.

¿Cuándo jugará James Rodríguez con Nacional?

El próximo partido de Atlético Nacional en la Liga BetPlay Dimayor 2026-II será este miércoles 16 de septiembre a las 8:20 p.m. de Colombia, ante Internacional de Bogotá en el estadio Metropolitano de Techo. Según periodistas cercanos al ‘Rey de Copas’ James Rodríguez viajará a la capital de Colombia y hará parte del grupo de convocados para el duelo ante Inter.

También se conoció que el conjunto ‘Verdolaga’ habría pedido una logística especial para el ’23’ de Nacional y su llegada a Bogotá. El grupo que dirige Lucas González viajará este martes a la capital y la gran novedad sería la presencia de James.

¿Cuándo fue la última vez que jugó James Rodríguez?

La última vez que jugó James Rodríguez fue el 7 de julio de 2026, en el partido de los octavos de final del Mundial 2026 donde la Selección Colombia enfrentó a Suiza y quedó eliminada desde la definición de penales. En esa oportunidad el cucuteño fue titular y jugó 66 minutos antes de ser sustituido en el empate que se definió por penales.

¿Por qué James utilizará el ’23’ y no el ’10’?

Una de las grandes preguntas de los hinchas de Nacional y seguidores del Fútbol Profesional Colombiano es qué número usaría James Rodríguez con Atlético Nacional. El futbolista de 35 años ha usado gran parte de su carrera el dorsal ’10’, no obstante en Nacional, el ’10’ ya lo usaba Edwin Cardona, por lo que James jugará con el ’23’.

Ya no hay posibilidad de cambiar los números registrados ante la Dimayor, porque lo más fácil para el grupo de Lucas González es que James utilizara otro diferente al ’10’ que pertenece a Cardona, quien además también juega en esa posición.

La expectativa está en si James jugará desde el arranque o ingresará conforme se desarrolle el compromiso ante Inter de Bogotá. González ya lo tiene en cuenta con el resto de sus compañeros y ahora, deberá tomar la decisión de si irá desde el vamos ante el conjunto capitalino.

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