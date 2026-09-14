En Claro Sports pueden informarse de todos los datos previos del partido entre Vasco Da Gama de Brasil e Independiente Santa Fe por los cuartos de final.

Vasco Da Gama vs Santa Fe, previa | Claro Sports

Todo listo para la vuelta de cuartos de final en la Copa Sudamericana. Santa Fe, el único sobreviviente colombiano en copas de Conmebol, se medirá frente a Vasco Da Gama en Rio de Janeiro con el objetivo de meterse en los cuatro mejores clubes del continente. El ‘Cardenal’ llega motivado tras eliminar a River, mientras que el elenco de Brasil no tiene una posición muy cómoda.

La escuadra del primer campeón del Fútbol Profesional Colombiano le va apuesta todas sus monedas al campeonato internacional. Viene de ganar en Bogotá 1-0 ante Deportes Tolima. Al otro lado de la vereda, el equipo carioca volvió al triunfo en el Brasileirao tras vencer a Gremio en Porto Alegre por 1-2. Esto es lo que debe saber:

Posible alineación de Vasco Da Gama para el juego por los cuartos de final de Copa Sudamericana

Así formaría Vasco Da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan, Cuiabano; Santiago Sosa; Carlos Andrés Gómez, Thiago Mendes, Tche Tche, Adson; Facundo Colidio. DT: Pedro Emanuel.

Posible alineación de Santa Fe para el juego por los cuartos de final de Copa Sudamericana

Así formaría Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Iván Scarpeta, Christian Mafla; Daniel Torres, Johan Torres; Franco Fagúndez, Jáder Obrian, Emerson Rodríguez y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

MÁS INFORMACIÓN: Posibles alineaciones del Vasco Da Gama vs Santa Fe por la Copa Sudamericana 2026

¿Cómo y dónde ver a Vasco Da Gama vs Santa Fe por la Copa Sudamericana 2026?

Este duelo, válido por la vuelta de los cuartos de Copa Sudamericana, tendrá su pitazo inicial este martes 15 de septiembre a las 5:00 de la tarde (hora COL) en el Estadio São Januário de Rio de Janeiro. El canal de ESPN transmitirá el compromiso de vuelta. De igual modo, Claro Sports le llevará todos los detalles acerca del juego.

Últimos partidos de Vasco da Gama

12.09.2026 | Gremio 1-2 Vasco Da Gama | Fecha 27.

05.09.2026 | Fluminense 1-0 Vasco Da Gama | Fecha 26.

02.09.2026 | Vitoria 0-2 Vasco Da Gama | Cuartos de Copa (vuelta).

29.08.2026 | Vasco Da Gama 3-1 Cruzeiro | Fecha 25.

26.08.2026 | Vasco Da Gama 1-0 Vitoria | Cuartos de Copa (ida).

Últimos partidos de Independiente Santa Fe

11.09.2026 | Santa Fe 1-0 Deportes Tolima | Fecha 10.

05.09.2026 | Santa Fe 2-2 Fortaleza | Fecha 9.

02.09.2026 | Santa Fe 3-2 Millonarios | Fecha 16.

29.08.2026 | Junior 1-1 Santa Fe | Fecha 8.

26.08.2026 | River Plate 1-1 Santa Fe (7-8 ganó la visita por penales) | Octavos de Sudamericana (vuelta).

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