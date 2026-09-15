Beca Benito Juárez adelanta el registro: nuevas fechas oficiales para acceder al apoyo de mil 900 pesos

El registro para estudiantes de media superior comenzará el 17 de septiembre y permanecerá disponible hasta el día 30

Beca Benito Juárez, ¿cuándo se paga? | Reuters

El registro para la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez modificó su calendario para el ciclo escolar 2026-2027. El periodo de registro comenzará antes de lo previsto, por lo que los estudiantes de preparatorias y bachilleratos públicos tendrán más días para completar la solicitud.

El proceso estará disponible del 17 al 30 de septiembre. Los nuevos beneficiarios podrán solicitar un apoyo de mil 900 pesos bimestrales, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por el programa.

Beca Benito Juárez adelanta fecha de registro: ¿Cuál es la nueva fecha y a qué hora abre la convocatoria?

El nuevo periodo de registro para la Beca Benito Juárez comenzará el jueves 17 de septiembre de 2026 y concluirá el miércoles 30 de septiembre. La convocatoria está dirigida a estudiantes inscritos en instituciones públicas de educación media superior que busquen incorporarse al programa durante el ciclo escolar 2026-2027.

Hasta el momento, la información oficial difundida sobre el nuevo calendario no establece una hora específica para la apertura del sistema el 17 de septiembre. Por ello, los interesados deberán mantenerse atentos al portal oficial de la Beca Benito Juárez para confirmar el momento en que la plataforma quede habilitada.

El programa entrega mil 900 pesos cada dos meses durante los 10 meses que comprende el ciclo escolar. El apoyo puede mantenerse hasta por 40 meses, siempre que el beneficiario continúe inscrito y cumpla con las condiciones del programa.

¿Cómo hacer el registro para la Beca Benito Juárez, paso a paso?

Antes de iniciar la solicitud, los estudiantes deberán contar con la documentación necesaria y verificar la información correspondiente a su plantel.

El primer paso es consultar y, en su caso, asistir a la asamblea informativa de la escuela, en la que se explican los detalles del proceso de incorporación. El estudiante deberá contar con una cuenta Llave MX, herramienta que permitirá ingresar al sistema de registro. Para crearla se solicita información como CURP, código postal, colonia, correo electrónico o número celular, además de una contraseña.

Una vez habilitado el periodo de inscripción, el interesado deberá ingresar al portal oficial de la Beca Benito Juárez y proporcionar sus datos personales y escolares. Se deberá presentar la CURP certificada, la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela y un comprobante de domicilio reciente. También se requiere un correo electrónico o número celular activo para recibir información relacionada con la solicitud.

En el caso de estudiantes menores de edad, el sistema también puede solicitar datos de la madre, padre o tutor, como CURP, correo electrónico, número telefónico e identificación oficial digitalizada. Después de cargar la información y los documentos solicitados, el estudiante tendrá que revisar cuidadosamente sus datos y confirmar la solicitud antes del 30 de septiembre.

Becas Bienestar: ¿Qué otros programas ampliaron sus fechas?

Otros programas educativos de Becas para el Bienestar también tendrán periodos de registro durante la segunda mitad de septiembre. La Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, dirigida a estudiantes de educación superior pública, abrirá su registro el 18 de septiembre y lo mantendrá disponible hasta el 30 de septiembre. Este programa entrega un apoyo de 5 mil 800 pesos bimestrales y puede mantenerse hasta por 45 meses.

Por otra parte, la Beca Gertrudis Bocanegra tendrá registro del 21 al 30 de septiembre. El programa está dirigido a estudiantes de educación superior de hasta 29 años en Michoacán, Chiapas y Zacatecas.

Te puede interesar