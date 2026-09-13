Isaac del Toro realiza una extraordinaria remontada para quedarse con el Gran Premio de Montreal 2026

El Orgullo de Ensenada venció en un mano a mano al francés Paul Seixas para sumar un triunfo más en el año

Del Toro se corona en el Grand Prix de Montreal 2026. | Claro Sports.

¡Viva México! Isaac del Toro volvió a levantar los brazos en una carrera del WorldTour. El ciclista mexicano conquistó este domingo el Gran Premio de Montreal 2026 después de sobreponerse a un problema mecánico, regresar al grupo principal con ayuda del UAE Team Emirates y superar a Paul Seixas en la definición de una carrera de 214.4 kilómetros.

El camino hacia la victoria estuvo lejos de comenzar como esperaba el originario de Ensenada. Cuando restaban alrededor de 120 kilómetros, Del Toro presentó problemas en su bicicleta y tuvo que trabajar para regresar al pelotón. La diferencia llegó a superar el minuto, mientras adelante comenzaban los movimientos que buscaban romper la carrera.

Del Toro recuperó terreno con el paso de las vueltas. A 58 kilómetros de la meta todavía aparecía en la parte trasera del pelotón, mientras Juan Ayuso, Maximilian Schachmann y Michael Leonard ocupaban las posiciones delanteras. Diez kilómetros después, el escenario había cambiado: el mexicano ya rodaba junto a nombres como Remco Evenepoel, Paul Seixas y Adam Yates en la persecución.

El UAE comenzó entonces a mover sus piezas. Yates tomó el frente a falta de aproximadamente 45 kilómetros y, cuando la lluvia apareció sobre Montreal, la formación emiratí acumuló corredores en los primeros puestos. Del Toro esperó mientras sus compañeros endurecían el paso y obligaban a sus rivales a responder.

A falta de 23 kilómetros llegó el movimiento del mexicano. Del Toro pasó al frente del grupo perseguidor acompañado por dos corredores del UAE, mientras Ben Healy trataba de conservar su posición adelante. Brandon McNulty y Adam Yates también aparecieron para darle al mexicano opciones de cara a la última vuelta.

Con 12.5 kilómetros por recorrer sonó la campana. Healy, McNulty, Del Toro y Yates estaban entre los primeros lugares, mientras Evenepoel intentaba recortar desde atrás. El trabajo de sus compañeros dejó al mexicano colocado para responder cuando Paul Seixas lanzó su ataque y alcanzó a Healy.

Entonces comenzó el duelo que terminó por decidir la carrera. Del Toro alcanzó y posteriormente superó a Seixas a menos de 10 kilómetros de la llegada, aunque el francés consiguió mantenerse a su rueda. Ambos entendieron que necesitaban colaborar para impedir el regreso de Evenepoel y comenzaron a repartirse los relevos. La diferencia sobre los perseguidores pasó de 20 a cerca de 35 segundos.

Los dos jóvenes que meses antes habían peleado por las primeras posiciones del Tour de Francia 2026 volvieron a encontrarse frente a frente. Del Toro había terminado tercero de la clasificación general de la Grande Boucle y conquistado el maillot blanco, por delante de Seixas en la clasificación de jóvenes.

A cinco kilómetros de la meta ya no había espacio para esconder las intenciones. Del Toro y Seixas comenzaron a vigilarse, conscientes de que la victoria estaba entre los dos. El francés había gastado parte de sus fuerzas en los ataques anteriores y el mexicano esperó para definir la carrera en el tramo final.

La decisión llegó en los últimos cientos de metros. Isaac del Toro aceleró, dejó atrás a Seixas y cruzó primero la línea de meta en Montreal, completando una remontada que había comenzado muchas vueltas antes con un cambio de bicicleta. El reporte posterior a la carrera situó el movimiento definitivo dentro de los últimos 600 metros.

El resultado también prolongó el dominio del UAE Team Emirates-XRG en Montreal. La escuadra había ganado las cuatro ediciones anteriores disputadas: Tadej Pogacar en 2022, Adam Yates en 2023, nuevamente Pogacar en 2024 y Brandon McNulty en 2025. Del Toro extendió la serie a cinco triunfos consecutivos del equipo.

La victoria en Canadá representó además el cierre de la preparación de Del Toro antes del Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta 2026, que comenzará el 20 de septiembre en Montreal. El mexicano llegará a la cita mundialista después de imponerse en el mismo escenario que recibió esta clásica del calendario WorldTour

Clasificación del Grand Prix Cycliste de Montréal 2026

Pos. Ciclista Equipo Tiempo / Diferencia 1 Isaac del Toro UAE Team Emirates-XRG 5h 13′ 16″ 2 Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team +0″ 3 Brandon McNulty UAE Team Emirates-XRG +27″ 4 Quinn Simmons Lidl-Trek +30″ 5 Remco Evenepoel Red Bull-BORA-hansgrohe +35″ 6 Tom Pidcock Q36.5 Pro Cycling Team +35″ 7 Giulio Ciccone Lidl-Trek +35″ 8 Ben Healy EF Education-EasyPost +35″ 9 Afonso Eulálio Bahrain Victorious +39″ 10 Lennert Van Eetvelt Lotto +39″

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