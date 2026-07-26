Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026 en vivo: ¡Desfile histórico en París!

Siga las emociones de la última fracción de la Grande Boucle este año, que tendrá la llegada triunfal de Tadej Pogacar a París.

Postal de la última etapa del Tour | REUTERS

Isaac del Toro, etapa 21 del Tour de Francia 2026: ¿Quién gana el recorrido París – París?

A 63 kilómetros Baptiste Veistroffer se lanza en una fuga por 15 segundos encima del pelotón A 75 kilómetros ¡Ya pasó el momento de las fotos! Oficialmente arranca la etapa en París. A 79 kilómetros ¡Pelotón agrupado mientras sigue dando vueltas por las calles parisinas! A 80 kilómetros Ahora los daneses pican en punta. Todo es muy protocolar: por la foto y las sonrisas tras una competencia de alta dificultad. A 83 kilómetros Salvo un problema mecánico que padeció un corredor del Caja Rural, todo avanza sin problemas. Todo es un bonito desfile. El Lidl-Trek posa ante las cámaras con Mads Pedersen, el dueño del maillot verde. A 87 kilómetros ¡Con un ritmo relajado! Van saliendo los corredores por el Arco del Triunfo. Pogacar comanda el pelotón y se toma la licencia para saludar a todo el público que lo ovaciona. Arriba van los líderes de las clasificaciones, entre ellos Isaac del Toro, campeón de los jóvenes. ¡Inicia la etapa! Cerca de las 10:00 horas de México, los corredores emprenden la salida después de un acto protocolar fascinante, además de una enorme multitud de seguidores. Richard Carapaz, el más combativo del Tour El premio al ecuatoriano, en especial por su labor en las etapas más complicadas en la montaña, fue elegido por un jurado técnico. Segundo reconocimiento para él en esta competencia después de dos años. ¡Nos preparamos para la salida! El grupo de corredores saldrá en pocos minutos. Será un día más tranquilo, sin descartar alguna victoria épica para los embaladores en aras de cerrar con broche de oro el Tour de Francia. La preocupante situación que hizo modificar el recorrido El verano no está dando tregua en Europa. El departamento de Gironde está padeciendo una situación bastante delicada por cuenta de los incendios. El Ministerio del Interior reasignó la fuerza pública para doblegar esfuerzos en aras de combatir las llamas. De hecho, en un gesto de solidaridad, la organización del Tour decidió recortar el trayecto desde los Campos Elíseos. Para destacar, habrá tres vueltas finales en un trazado de 12 kilómetros previo a la meta. ¡Quinto Tour a la bolsa para Pogacar! No cabe duda de que es el mejor del mundo. El esloveno se consagrará campeón este domingo de su quinta Grande Boucle, recordando las victorias en 2020, 2021, 2024 y 2025. ¡Supremacía total! ¡El horario de salida de hoy! Para esta última fracción, después de la exhibición de Isaac del Toro y Tadej Pogacar, la hora estimada de salida en París es a las 17:50 locales (10:50 de Colombia y 9:50 de México). ¡Será la llegada triunfal del esloveno en la capital gala!

Todo listo para la última etapa del año

Ya se baja el telón de la Grande Boucle. La etapa de este domingo será recortada de acuerdo a lo pactado por las autoridades francesas, esto para reducir el operativo de seguridad debido a los fuertes incendios forestales en este verano. Pasamos de 133 a 88 kilómetros, donde Tadej Pogacar levantará el título del Tour y seguramente Isaac del Toro confirmará el histórico podio para México. Este era el recorrido inicial:

Etapa 21 de la Grande Boucle | Foto: Tour de Francia

¿En qué lugar va Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026?: Clasificación completa

Del Toro, en una presentación espectacular, cerró la montaña en la tercera casilla de la clasificación general. El mexicano quedó a 9:42 de Tadej Pogacar, el dueño del maillot amarillo y el título absoluto.

Posición Nombre – Equipo Tiempo 1. Tadej Pogacar (UAE) 72:53:44 2. Remco Evenepoel (RBH) 6:26 3. Isaac del Toro (UAE) 9:42 4. Paul Seixas (DCT) 11:56 5. Lenny Martínez (TBV) 13:02 6. Mattias Skjelmose (LDT) 14:59 7. Juan Ayuso (LDT) 17:48 8. Richard Carapaz (EFE) 20:00 9. Tom Pidcock (PQT) 29:28 10. Jordan Jegat (TEN) 33:21

Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026:¿Dónde ver al mexicano por TV y online?

Tanto en México como en Colombia la carrera se puede ver a través de la señal de ESPN. De igual forma, para ambos países está disponible en Disney+ vía streaming.

En territorio colombiano otra alternativa es por el canal Caracol y RCN por televisión abierta. Recuerde que a través de Claro Sports puede seguir el minuto a minuto de cada etapa de manera detallada.

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