Isaac del Toro: el sueño que México nunca se había atrevido a imaginar

El ciclista de Ensenada hizo historia con el primer podio de un mexicano en el Tour de Francia, conquistó el maillot blanco y rompió un límite histórico.

Isaac del Toro, tercer lugar del Tour de France 2026 | Claro Sports

Isaac del Toro terminó el Tour de Francia 2026 en el podio de París y convirtió en realidad algo que el ciclismo mexicano nunca había conseguido. El corredor de Ensenada finalizó en el tercer lugar de la clasificación general, conquistó el maillot blanco como el mejor joven de la competencia y cerró una actuación que ya forma parte de las mayores hazañas en la historia del deporte nacional.

El mexicano había llegado a Francia con la misión de trabajar para Tadej Pogacar y ayudarlo a conquistar otro maillot amarillo. Tres semanas después, apareció a su lado en la ceremonia final de la carrera más importante del ciclismo mundial. Isaac comenzó el Tour como compañero del campeón y lo terminó con un lugar propio entre los mejores del planeta.

No fue únicamente un resultado deportivo. Fue la confirmación de que un sueño que durante décadas pareció demasiado lejano también podía llevar los colores de México.

Isaac del Toro hizo historia en el Tour de Francia 2026

Durante casi cuatro décadas, Raúl Alcalá representó el punto más alto de México en el Tour de Francia. Sus dos victorias de etapa, el maillot blanco conseguido en 1987 y sus dos octavos lugares en la clasificación general establecieron una referencia que ninguna otra generación había logrado superar. Isaac del Toro rompió ese límite en su primera participación.

A sus 22 años, el corredor del UAE Team Emirates-XRG superó más de 3,300 kilómetros de competencia, contrarrelojes, caídas, descensos, jornadas llanas y puertos de categoría especial. También soportó los ataques de los principales candidatos y la presión de defender una posición que ningún mexicano había ocupado antes.

La consagración llegó en la etapa 20, la última gran jornada competitiva antes del cierre de la carrera. Paul Seixas representaba la principal amenaza para el tercer lugar y para la clasificación de los jóvenes. Su equipo aumentó el ritmo en la montaña con la intención de desgastar al mexicano y encontrar alguna señal de debilidad.

Del Toro no se movió de su posición. Permaneció cerca de Pogacar, administró sus fuerzas y respondió cuando el francés comenzó a perder contacto. Cada metro que Isaac ganó sobre Seixas redujo la distancia hacia París. Ya no se trataba solamente de defender segundos en una clasificación. Cada pedalazo acercaba al ciclismo mexicano a un lugar que durante décadas pareció reservado para las grandes potencias europeas y sudamericanas.

El mexicano resistió enfermo durante la última semana

El podio adquirió una dimensión todavía mayor por las condiciones en las que Del Toro disputó el cierre del Tour de Francia. Después de la última etapa de montaña, el ciclista mexicano reveló que varios integrantes del equipo habían sufrido problemas de salud. Isaac intentó evitar que sus rivales percibieran su debilidad, pero reconoció que sus tres días finales fueron especialmente dolorosos.

En una carrera de tres semanas, cualquier problema físico puede representar la diferencia entre subir al podio o perder varios minutos. Los rivales observan cada respiración, cada movimiento y cualquier dificultad para responder a un cambio de ritmo.

Del Toro tuvo que ocultar el sufrimiento, permanecer dentro del grupo de favoritos y resistir mientras sus perseguidores buscaban una oportunidad para desplazarlo. “No es un secreto que en el equipo estuvimos enfermos e intentamos evitar que se notara la debilidad; dices que estás bien, pero no es así”, explicó el mexicano.

Su cuerpo atravesaba uno de los momentos más difíciles de toda la competencia, pero Isaac encontró una razón para continuar en sus compañeros. El respaldo del UAE Team le permitió mantenerse en carrera y defender una posición que, según sus propias palabras, antes solo aparecía en sus sueños.

Cuando Del Toro cruzó la meta de la última gran etapa de montaña, el desgaste acumulado durante tres semanas se convirtió en lágrimas. “Si pudieras ver a través de las gafas, estaba llorando y sin palabras”, reconoció después de dejar prácticamente asegurado el tercer lugar.

Aquella reacción explicó mejor que cualquier estadística lo que significaba el resultado. Isaac no lloraba únicamente por el podio. Lloraba por los días de sufrimiento, por la enfermedad, por la confianza de sus compañeros y por haber alcanzado un sitio que ningún ciclista mexicano había ocupado. También lloraba por la forma en la que llegó a la meta. Pogacar, con el maillot amarillo prácticamente asegurado, disminuyó el ritmo y permaneció a su lado durante las rampas finales. El líder de la carrera había prometido trabajar para proteger el podio del mexicano y cumplió en el momento decisivo. “La presión es un privilegio y hoy realmente lo siento así”, declaró Del Toro.

La frase resumió su transformación durante el Tour de Francia. El mexicano pasó de competir como uno de los jóvenes con mayor proyección del pelotón a cargar con la responsabilidad de defender un podio, representar a todo un país y responder frente a los mejores ciclistas del mundo.

Del Toro cambió lo que parecía posible para México

La importancia del tercer lugar fue mucho más allá del ciclismo. El resultado de Isaac del Toro ya podía colocarse junto a las mayores actuaciones individuales en la historia del deporte mexicano.

El Tour de Francia es el principal objetivo del calendario profesional. Es la carrera para la que los equipos preparan toda una temporada, el escenario que define la trayectoria de los grandes corredores y la competencia en la que cada error puede destruir meses de trabajo.

Terminar entre los tres primeros exige mantener un nivel constante durante 21 etapas. No basta con ganar una jornada o responder en una montaña. Es necesario superar contrarrelojes, evitar pérdidas en el terreno llano, resistir las caídas y conservar fuerzas durante tres semanas. Del Toro lo consiguió en su debut y con apenas 22 años.

Su actuación también modificó las expectativas para las siguientes generaciones. Los jóvenes ciclistas mexicanos ya no tendrán que imaginar únicamente una victoria de etapa o una aparición entre los diez primeros. A partir de ahora podrán mirar el podio del Tour de Francia y encontrar a uno de los suyos.

Isaac no solo superó el mejor resultado de México en la clasificación general. También amplió los límites de lo que parecía posible para un corredor formado lejos de las principales potencias del ciclismo internacional.

El sueño del ciclismo mexicano llegó hasta París

Isaac del Toro subió al podio de París después de sobrevivir a las montañas, la enfermedad, los ataques y el desgaste de una competencia que llevó su cuerpo hasta el límite.

El niño de Ensenada que soñaba con competir en Europa terminó entre los tres mejores del Tour de Francia. En el camino ganó una etapa, se quedó con el maillot blanco y demostró que podía mantener su nivel durante tres semanas frente a los principales especialistas del pelotón.

La celebración ocurrió en París, pero la hazaña se construyó mucho antes de la ceremonia. Tomó forma en cada ascenso en el que Del Toro se negó a rendirse, en cada momento en el que ocultó el dolor y en cada ataque al que respondió para conservar su posición.

Isaac llegó a Francia para ayudar al mejor ciclista del mundo y terminó conquistando su propio lugar en la historia. México nunca había subido al podio del Tour de Francia. Quizá por eso tampoco se había atrevido a imaginarlo. Isaac del Toro convirtió aquel sueño distante en una realidad que, desde ahora, acompañará para siempre al ciclismo mexicano.

Te puede interesar